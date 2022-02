Jägerstand bei Hausen umgeweht

Teilen

Glück für die Wildtiere, Pech für den Jäger: Diesen Jägerstand unweit von Königswiesen wehte Sturmtief „Roxana“ am Sonntagabend auf die Hauser Straße. Drei Polizisten zogen das Teil anschließend in die Wiese. © Polizei

Sturmtief „Roxana“ hat nicht nur zahlreichen Einwohnern, sondern auch den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren einige unruhige Stunden beschert. 29 Mal war die Feuerwehr im Einsatz. Einen umgewehten Jägerstand räumte die Polizei auf die Seite.

Landkreis - Den letzten Einsatz habe es gegen 6.15 Uhr am Montag für die Kameraden in Herrsching gegeben, teilte Kreisbrandinspektor Anton Graf mit. Insgesamt berichtete die Kreisbrandinspektion am Montag von 29 unwetterbedingten Feuerwehreinsätzen im Landkreis, die überwiegende Anzahl davon am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und Mitternacht.

„Hauptgrund waren Bäume oder Äste, die auf Straßen oder Stromleitungen gefallen waren.“ In Tutzing, Gilching und Weßling mussten die Einsatzkräfte zudem Bauzäune sichern. Im Einsatz waren die Feuerwehren Starnberg, Tutzing, Gilching, Buch, Herrsching, Pöcking, Hadorf, Weßling, Söcking, Oberalting, Wangen, Steinebach, Machtlfing, Unering und Drößling.

An der Hauser Straße in Richtung Königswiesen warf der Sturm einen Jägerstand um, der nach Angaben von Gautings Polizeichef Andreas Ruch „mitten auf der Fahrspur in Richtung Starnberger Straße“ liegen blieb. Ein 31 Jahre alter Beamter seiner Dienststelle, der am Sonntag nicht im Dienst war, erkannte gegen 23.30 Uhr die Situation, verständigte seine Kollegen und sicherte bis zu deren Eintreffen die Stelle. „Mit vereinten Kräften von insgesamt sechs zupackenden Polizistenarmen konnte der umgestürzte Jägerstand von der Straße in die angrenzende Wiese gezogen werden, sodass die Hauser Straße wieder frei befahrbar war“, berichtete Ruch. Der Jagdpächter wurde verständigt.