Rund 100 Schmierereien von Fußball-Fans

Vor allem in der Starnberger Innenstadt

Über Ostern haben Fußballfans oder solche, die sich dafür ausgaben, in Starnberg an rund 100 Stellen Schmierereien hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Starnberg – Erst waren es um die 20, dann mehr als 30 – und inzwischen sind es rund 100 Objekte, die um Ostern herum von Unbekannten in der Starnberger Innenstadt und im Süden der Stadt beschmiert worden sind. Der oder die Täter haben sich dabei reichlich „Mühe“ gegeben: Sie grundierten die Flächen teilweise erst in Blau, um sie dann mit weißer Schrift zu versehen. Die war in der Regel dieselbe: „TSV 1860“. Die Urheber dürften also Löwen-Fans sein. Die Farbgebung sei bei allen Schmierereien gleich, sagte Georg Buchmann, Sachbearbeiter Einsatz bei der Starnberger Polizeiinspektion, auf Anfrage. Deswegen gehe man von ein- und demselben Täter beziehungsweise einer Gruppe aus.

Der oder die Unbekannten beschmierten vor allem Strom- und Verteilerkästen, Verkehrsschilder, Zäune, Pflanzkübel und Wände. Fälle gab es an der Hauptstraße, der Achheimstraße, der Bahnhofstraße, am Bahnhofplatz und im Bereich des Bahnhofs, an der Söckinger Straße und am Vogelanger – diese entstanden wohl in der Nacht auf Karfreitag. In den Tagen danach kamen weitere Schmierereien ans Licht, unter anderem am Prinzenweg und an der Jahnstraße. Tatzeit dort war wohl die Nacht auf Ostersonntag.

Hinweise dringend erbeten

Ob die rund 100 beschmierten Objekten auch 100 Geschädigten gehören, weiß die Polizei noch nicht genau. Den Sachschaden schätzt sie auf einen fünfstelligen Betrag, wenn man alle Schmierereien professionell beseitigen ließe. Eine Spur zu dem oder den Tätern haben die Beamten bisher nicht. Deswegen hoffen sie auf Zeugen, die an Ostern etwas Verdächtiges in den genannten Bereichen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Inspektion unter (0 81 51) 36 40 entgegen. (ike)