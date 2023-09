Rund 18 000 Besucher trotz kürzerem Filmfestival

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Der Fünf-Seen-Filmpreis ging an „Dalva“ von Emmanuelle Nicot. Stellvertretend nahm ihn Isis Böttger (Mitte) von (v.l.) Martin Baranowski, Amrei Keul (beide FSFF), Dieter Horres und Ulrike Willenbacher (beide Jury) entgegen. © Jörg Reuther

Trotz der kürzeren Laufzeit, viel Regen und gesperrten Bahnstrecken verzeichnete das Fünf-Seen-Filmfestival rund 18 00 Besucher. Am letzten Abend wurden auch die letzten Preise vergeben.

Starnberg – „Es war ein großartiges Festival mit einer Fülle an Eindrücken, und es erfüllt mich mit Stolz und Demut, was man erreicht hat.“ Man sah Festivalleiter Matthias Helwig an, dass dieses Jahr alle seine Erwartungen beim Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF) übertroffen wurden. Obwohl es drei Tage weniger als sonst waren, obwohl das Open-Air- Kino fast komplett verregnet war und dazu noch Starnberg wegen der Sperrung des Mühltals und der S-Bahn zwischen Pasing, Gauting und Starnberg vom öffentlichen Verkehr beinahe abgeschnitten war, kann sich das Kinoereignis mit 18 000 Besuchern auch heuer einen Erfolg nennen. Die Bilanz weist die höchste Tagesbesucherzahl aller FSFF bisher aus.

„Die Werkstatt- und Filmgespräche mit Maria Schrader, Paula Beer, Margarethe von Trotta, Ulrich Seidl, Frank Griebe, Charly Hübner, Dominik Graf und vielen weiteren Filmschaffenden waren auf beeindruckendem Niveau, das gleiche gilt für das Filmgespräch am See mit Julia von Heinz und Maria Schrader sowie für das Panel Film und Politik“, heißt es in der Bilanz-Presseerklärung. „Ich habe unzählige begeisterte Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern erhalten“, versichert Matthias Helwig. Besonders aber dürfte er sich über das großartige Lob der Dritten Starnberger Bürgermeisterin Christiane Falk gefreut haben, die bei der Abschlussfeier das „fulminante“ Filmfestival mit einer geistreichen Rede feierte, in der sie zwölf Filmtitel versteckt hatte. Es war ein Loblied auf das Kino, „das eine Gesellschaft verändert“. „Das hier ist meine 20. Veranstaltung heute Abend“, sagte sie. „Und ich gebe allen das Versprechen, alles zu tun, um eine Lösung zu finden, dass das Kino in Starnberg bleibt. Wenn wir dann eine Idee haben, dann wird das ein Glückstag und ich zähle auf Sie, das Publikum.“

Fünf-Seen-Filmpreis geht an „Dalva“

Beste Stimmung also in der Schlossberghalle, auch dank der musikalischen Begleitung von „Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung“, die immerhin schon bei „Inas Nacht“ aufgetreten ist. Bei der Abschlussveranstaltung wurden aber auch einige Preise vergeben.

Der von Anne und Alex Eichberger zum dritten Mal gestiftete und vom Publikum gewählte „Kino & Klima Award“ geht an den Dokumentarfilm „Ernte teilen“ von Philipp Petruch. Die Stifter hatten jede Vorstellung selbst moderiert, es gab „extrem engagierte Diskussionen“ mit einem „tollen Publikum“. Bei den anwesenden Politikern haben sie Ernsthaftigkeit erlebt, bezüglich des Wissens sei aber „noch Luft nach oben“. Den Preis nahmen Philipps stolze Eltern entgegen. Ihr Sohn, der mit dem Film „mögliche Lösungen aufzeigen will“, hatte das Filmbudget in Höhe von 60 000 Euro selbst aufgetrieben.

Mit dem Horizonte-Filmpreis wurde die deutsch-iranische Produktion „Leere Netze“ von Behrooz Karamizade gewürdigt, die von den kriminellen Machenschaften illegaler Kaviar-Fischer handelt, in die sich der Protagonist verstrickt, weil er das Brautgeld für seine Geliebte auftreiben muss. Die Reihe „Perspektive Spielfilm“ ist den Nachwuchsregisseurinnen und -regisseuren gewidmet. Der von der Stadt Starnberg gestiftete Preis geht an „Elaha“ von Milena Aboyan, ein Film über die titelgebende Protagonistin, die kurz vor ihrer Hochzeit keine Jungfrau mehr ist, was sie zu Lügen und verzweifelten Taten zwingt.

Mit dem Fünf-Seen-Filmpreis wurde der belgisch-französische Film „Dalva“ von Emmanuelle Nicot ausgezeichnet und von Vizelandrat Matthias Vilsmayer ein „mutiges wie intensives Spielfilmdebüt“ mit dem ungeheuren Thema Inzest und sexuellen Missbrauch durch den Vater aus der Opfersicht der zwölfjährigen Dalva, „was der Geschichte eine ungewöhnliche Intensität und Vielschichtigkeit gibt“, wie es in der Jurybegründung heißt. Und weiter: „Alle Rollen sind authentisch und zutiefst menschlich gezeichnet, die Schauspieler und jugendlichen Darsteller hervorragend, besonders Zelda Samson als Dalva. Die Erstlingsregisseurin entwickelt mit Hilfe einer sensiblen Handkamera ihrer Kamerafrau Caroline Guimbal einen Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann.“ Eine lobende Erwähnung fand der belgische Film „Here“ von Bas Devos.

Den SZ-Publikumspreis wird in der Reihe „Best of Festivals“ vergeben und geht an „The quiet girl“ von Colm Bairéad. Den zweiten Publikumspreis, gestiftet von der Gleichschaltungsstelle des Landratsamtes, hat der Film „Leere Netze“ von Behrooz Karamizade gewonnen. Er kommt im Januar ins Kino.

Die Jury bildeten der Regisseur Arman T. Riahi, die Schauspielerin Ulrike Willenbacher, die Regisseurin Katharina Woll, der Filmproduzent Dieter Horres und Fernsehredakteurin Sylvia Griss.