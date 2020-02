Notarzteinsatz am Gleis: Sperrung bei Starnberg aufgehoben - weiterhin erhebliche Störungen möglich

Auf der S-Bahn Strecke der S-Bahn S6 von München nach Starnberg ist es zu einem Notarzteinsatz gekommen. Die Passagiere müssen nun sehr geduldig sein.

Aktuell kommt es zu starken Verzögerungen im Bahnverkehr der S-Bahn München.

Auf der Strecke der S6 nach Starnberg ist ein Notarzteinsatz in vollem Gange.

Die Passagiere müssen teils noch länger ausharren.

Update 20.16 Uhr: Die Sperrung zwischen Gauting und Starnberg wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es ist jedoch noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Notarzteinsatz am Gleis: Bahn-Strecke bei Starnberg gesperrt - Nichts geht mehr

Starnberg - Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis kommt es derzeit zu starken Verzögerungen im S-Bahn -Verkehr der S-Bahn München. Die Strecke der S6 von München nach Starnberg ist zwischen Gauting und Starnberg derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung dauert nun bereits länger an - ein Ende ist derzeit nicht absehbar.

Züge aus München können derzeit nicht in Richtung Tutzing, Weilheim oder Kochel verkehren. An diesen Bahnhöfen werden zudem Züge zurückgehalten, es kommt zu vorzeitigen Zugwendungen.

S-Bahn München: Sperrung zwischen Gauting und Starnberg - Pendler brauchen Geduld

Wie Passagiere aus den Bahnen berichten ist auch der Regionalverkehr auf der Strecke mittlerweile zum Erliegen gekommen. Der Vorfall soll sich nahe Mühltal ereignet haben. Einige S-Bahnen verkehren zumindest bis Gauting. Der Regionalverkehr wird teilweise umgeleitet. Zudem soll ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet werden. Pendler die bereits im Zug nahe der gesperrten Strecke sitzen, müssen sich noch etwas gedulden.

