Sägen für den Seeblick, live gefilmt

Der nicht mehr so freie Blick auf den Starnberger See hat einen Hausbesitzer zu rabiaten Mitteln bewogen - er sägte einen Balken an Nachbars Garage weg. Vorher hatte er eine Überwachungskamera lahmgelegt - dachte er zumindest.

Starnberg – Die Realität am Starnberger See schreibt Geschichten, die ein Drehbuchautor nicht erfinden könnte – auch wenn eine Kamera eine wichtige Rolle spielte. Ein 52-Jähriger hat offenbar aus Ärger über den verdeckten Seeblick einen Balken an der Garage seines Nachbarn zersägt. Und das eventuell nicht zum ersten Mal.

Der Fall: Am Montagnachmittag packte sich ein 52-Jähriger eine Motorsäge. Wo genau das war, gibt die Polizei aus Datenschutzgründen nicht bekannt – nur, dass es am Starnberger See war. Der Mann ging auf das Grundstück seines Nachbarn, allerdings traf er Vorsorge, dass es keiner merkt: „Zuvor hatte er das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen, um nicht erkannt zu werden“, erklärte Kai Motschmann von der Starnberger Polizei. Der 52-Jährige lag falsch, denn: „Hierbei bedachte er jedoch nicht, dass die Kamera mit einer Batterie ausgestattet ist und die Bilder daher weiter direkt übertrug.“ Der Mann säge einen Dachbalken an der Garage des Nachbarn auseinander und richtete einen Schaden von mehreren Hundert Euro an.

Da die Kamera ja funktionierte, gibt es Videoaufnahmen der Tat – und auf denen ist der Mann eindeutig als Täter erkennbar. Der Geschädigte informierte die Polizei, die dem rabiaten Nachbarn einen Besuch abstattete. Zum Motiv erklärte Motschmann: „Es spricht viel dafür, dass den Täter die Beeinträchtigung der Sicht auf den Starnberger See durch die Garage stört.“

Und das offenbar nicht erst seit kurzem. Da in den vergangenen beiden Jahren bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage begangen worden sind, ermittelt die Starnberger Polizei nun, ob der Nachbar auch für diese Taten, bei denen ein Schaden von mehr als 10 000 Euro entstanden ist, als Täter in Frage kommt.