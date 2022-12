Sanfte Reise in die Weihnachtstage

Der Stufenchor des Gymnasiums war eines der schulischen Ensembles, die in der voll besetzten Kirche St. Maria ihre Auftritte hatten. © Dagmar Rutt

Die intensiven Proben von 150 Schülern und ihren Lehrern haben sich ausgezahlt: Das Weihnachtskonzert des Starnberger Gymnasiums, das ausnahmsweise in der vollen Kirche St. Maria stattfand, war ein großer Erfolg.

Starnberg – Eine sanfte Reise in die Weihnachtstage: Das wollten die Schüler, Lehrer und Ehemaligen des Gymnasiums Starnberg ihrem zahlreichen Publikum am Mittwochabend ermöglichen. In der vollen Kirche St. Maria präsentierten die etwa 150 beteiligten Schüler nach zwei Jahren Pause wieder ihr Weihnachtskonzert.

„Ich erwarte von dem heutigen Abend einen stimmungsvollen Ausklang“, sagte Schulleiter Thomas Volz vor dem Konzert. „Wir kommen aus dem vollen Betrieb und wollen ruhig und sanft in Richtung Feste gehen.“ Zu diesem Zweck bat er das Publikum darum, auf Zwischenapplaus zu verzichten, die sonst gewohnten Zwischenmoderationen durch die jeweiligen Ensemblebetreuer blieben ebenfalls aus.

Dass die Schlossberghalle heuer wegen Bauarbeiten als Spielstätte wegfiel, störte nicht. Im Gegenteil: „Ich wollte schon lange einmal in einer Kirche ein Weihnachtskonzert machen“, sagte Musiklehrer und Leiter des Schulorchesters Anton Bernhard. Vermittelt durch Starnbergs katholischen Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall, der ebenso wie sein evangelischer Kollege Simon Döbrich am Gymnasium Religion unterrichtet, fand die Schulgemeinde Platz in der Kirche St. Maria. „Es ist sehr schön hier, aber etwas kalt“, sagte Lea Müller. Sie ist ehemalige Schülerin, machte 2019 ihr Abitur und wirkt noch immer gemeinsam mit anderen Ehemaligen bei den Konzerten mit. „Das Holz meiner Geige passt sich der Luftfeuchtigkeit an“, erklärte sie. „Die Geige verzieht sich, und man muss sehr oft nachstimmen.“

Mit einer „weihnachtlichen Eröffnung“ begrüßte das etwa 30-köpfige Orchester das Publikum. Weiter ging es mit Auftritten des Stufenchors, der Kammerchöre und der Volksmusikgruppe „Schuimusi“. Bei Liedern wie „That’s Christmas to me“ von Scott Hoying oder „Hail Holy Queen“ kamen die Solostimmen einiger Schüler zur Geltung. Die Instrumentalensembles hatten allerdings auch traditionelle Lieder im Programm, und bei „Tochter Zion“ spielten und sangen zum Schluss alle Schüler, Lehrer und das Publikum gemeinsam, dann durfte endlich applaudiert werden.

Zwischendurch präsentierten Schüler des Wahlkurses „Freies Schreiben“ ihre Texte. Ein Ensemble jedoch fehlte: Die Big Band unter der Leitung von Thomas Maier-Bandomer. „Sie hat eine andere Stimmungslage“, erklärte Schulleiter Volz. „Deshalb wird sie einen eigenen beschwingten, lockeren Auftritt nach den Ferien haben.“

Volz machte deutlich, wie wichtig ihm die künstlerischen Möglichkeiten der Schüler sind. „Schule ist mehr als Lernen.“ Auch Martina Lindner, Musiklehrerin und seit 23 Jahren Chorleiterin, war zufrieden: „Die Proben waren intensiv und erfolgreich, wie man heute sehen konnte.“

Vanessa Lange