Abschied nach 33 Jahren: Reza Alamati schließt Kunsthaus Starnberg

Fachleute für Teppiche und Inneneinrichtung: Reza und Katarina Alamati mit ihrer großen Tochter Helena in den Geschäftsräumen an der Hauptstraße 6. Dort ist in drei Wochen Schluss. Ein Fenster braucht einen Vorhang, eine Wand braucht ein Bild, ein Boden braucht einen Teppich. Reza Alamati über seinen Geschmack des Einrichtens

im Obergeschoss war auch Platz für Ausstellungen, Lesungen und Vorträge

Von Peter Schiebel schließen

33 Jahre nach der Eröffnung seines ersten Geschäfts schließt Reza Alamati in drei Wochen das Kunsthaus Starnberg. In den Räumlichkeiten an der Hauptstraße verkauft der 57-Jährige nicht nur hochwertige Teppiche und Einrichtungsgegenstände. Im Obergeschoss war auch Platz für Ausstellungen, Lesungen und Vorträge.

Starnberg – In 33 Jahren als Geschäftsmann sammeln sich eine Menge Anekdoten an. Und so kann Reza Alamati (57) – bei aller gebotenen Diskretion und Zurückhaltung – auch viel erzählen.

Zum Beispiel von dem einen Kunden, der einst einen alten Teppich entsorgen wollte, auf Anraten Alamatis aber erst Gutachten einholen ließ und das Stück schließlich für einen sechsstelligen Betrag bei einer Auktion veräußerte. Oder von dem anderen Kunden, der den Geschäftsmann bat, seinem Nachbarn doch bitteschön auch Teppiche zu verkaufen, auf dass die Absätze der Schuhe nicht mehr so hallen mögen.

Im Jahr 1990 hatte der deutsche Staatsbürger mit persischen Wurzeln in Starnberg sein erstes Teppichhaus eröffnet, damals noch an der Wittelsbacherstraße. Nach einigen Umzügen ist seit fünf Jahren die Hauptstraße 6 die Adresse des Kunsthauses Starnberg – das allerdings nur noch bis zum 25. März. Dann ist für Alamati Schluss in Starnberg. Er konzentriert sich fortan auf seine Filiale in Germering, bleibt allerdings zusammen mit seiner Frau Katarina und den Töchtern Helena und Melisa in Starnberg wohnen. Zum einen, weil sie in der Kreisstadt längst heimisch geworden sind. Zum anderen aber auch, weil Katarina Alamati die rund 140 Mitglieder starke Volleyballabteilung des TSV Starnberg leitet.

Innenstadt verliert nicht nur renommiertes Geschäft, sondern auch Räumlichkeiten für Ausstellungen, Lesungen oder Vorträge

Mit der Schließung des Kunsthauses verliert die Innenstadt nicht nur ein renommiertes Geschäft, sondern auch Räumlichkeiten für Ausstellungen, Lesungen oder Vorträge, die Alamati im ersten Obergeschoss des Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.

Steigende Kosten und fehlendes Fachpersonal forderten ihren Tribut, erklärt er. „Zwei Jahre Corona-Krise und anschließend der Krieg in der Ukraine beeinflussen natürlich unsere Geschäftslage“, sagt Alamati im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er habe vor der Entscheidung gestanden, die Preise zu erhöhen oder die Kosten zu reduzieren – und sich im Sinne seiner Kunden für Letzteres entschieden. Immerhin misst das Geschäft an der Hauptstraße 400 Quadratmeter. Er könne nun einen sechsstelligen Betrag einsparen.

Angefangen hatte er einst mit Teppichen aus Persien, mittlerweile bietet er Waren aus 22 Ländern an – „moderne und klassische Teppiche in allen Preislagen und für jeden Geschmack“. Allein in Starnberg sind es noch 2000 Stück, von denen sich Alamati nun komplett trennen möchte. Der Abverkauf mit Rabatten bis 70 Prozent läuft. Dazu kommen Möbel aus Italien und Frankreich sowie Designerleuchten von Faustig.

Auch deswegen sieht sich Alamati nicht als Teppichhändler. „Ich richte Häuser ein“, betont er. „Ein Fenster braucht einen Vorhang, eine Wand braucht ein Bild, ein Boden braucht einen Teppich.“ Seiner Expertise vertrauten viele Kunden aus dem Großraum München, darunter auch Prominente wie Jutta Speidel. „Wir haben einen tollen Kundenkreis, Menschen mit Geschmack zwischen 40 und 90“, sagt der 57-Jährige und ist sich sicher, viele davon künftig in Germering begrüßen zu dürfen. „Es sind ja nur 14 Minuten dorthin.“ Auch Reparaturen, Reinigung und Gutachten bietet er weiterhin an.

Worauf sollte man beim Teppichkauf achten, und wie erkennt man einen echten Perser?

Und dann wird mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Anekdote dazukommen. Wie die, als ein älterer Mann einmal einen vor dem Geschäft ausgestellten Teppich einfach zusammenrollte, über die Schulter warf und sich zu Fuß aus dem Staub machte – und Alamati sich von einem Bürger tatsächlich die Frage gefallen lassen musste, ob er seinen Kunden denn nicht einen gescheiten Lieferservice anbieten könne.

Letzte Frage: Worauf sollte man beim Teppichkauf achten, und wie erkennt man einen echten Perser? „Es gibt 30 Faktoren, zum Beispiel welches Material verwendet wurde, welcher Meister ihn geknüpft hat und so weiter. Wenden Sie sich bei Fragen am besten an alteingesessene Teppichhäuser.“

Wie es in den Räumlichkeiten an der Hauptstraße weitergeht, ist derweil noch offen. Es sei noch nichts entschieden, sagt ein Mitglied der Eigentümerfamilie. „Es werden Gespräche geführt.“