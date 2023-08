Schach-Aktion auf dem Kirchplatz

Symbolbild © Felix König

Für Schachfreunde gibt es am Donnerstag in Starnberg etwas Besonderes: Einen Schach-Aktionstag auf dem Kirchplatz. Jeder kann mitspielen.

Starnberg - Die Stadtverwaltung hat für die Ferien ein neues Angebot: Am Donnerstag, 3. August, bietet sie in Zusammenarbeit mit dem Schachclub Starnberg 1920 von 15 bis 18 Uhr „Schach am Starnberger Kirchplatz“.

Es werde mehrere Showpartien mit Laufeinlagen, Simultanschach für alle, die einfach nur Schachspielen wollen, sowie Tipps und Anekdoten von Profis und Starnberger Vereinsspielern geben, heißt es in der Ankündigung. Außerdem warten ein Schachquiz sowie extra Frauen- und Mädchenschach auf die Besucher. Bei „Schach am Kirchplatz“ können Kinder, Jugendliche und Erwachsene einfach vorbeischauen, zuschauen oder mitspielen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die kleinen und großen Schachspieler erhalten Gutscheine und Preise von Geschäften rund um den Kirchplatz. Sollte das Wetter zu schlecht sein, wird die Aktion um eine Woche auf Donnerstag, 10. August, verschoben.

Schachspielen kann man auf dem Kirchplatz auch außerhalb des Aktionstags: „Einfach auf dem vier mal vier Meter großen Schachfeld am Kirchplatz loslegen. Schachfiguren dazu befinden sich in der Kiste neben dem Schachfeld. Der Schlüssel dafür kann in der Starnberger Eiswerkstatt täglich zwischen 9 und 21 Uhr ausgeliehen werden“, teilte die Stadtverwaltung mit.