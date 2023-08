Schachfeld soll Leben auf Kirchplatz bringen

Aktion in der Stadtmitte

Von Stefan Reich schließen

Ein Feld mit 32 weißen und 32 schwarzen Quadraten ziert seit Kurzem den Starnberger Kirchplatz. Am Donnerstag wurde das Freiluft-Schachbrett offiziell eingeweiht. Künftig kann jeder dort eine Partie wagen.

Starnberg – Anita Stangl hat ein entspanntes Lächeln im Gesicht. Vielleicht, weil der Anlass nicht ganz so ernst ist. Vielleicht auch, weil die Herausforderung sie noch nicht wirklich an ihre Grenzen bringt. Auf dem Starnberger Kirchplatz stehen in U-Form drei Biertische, darauf insgesamt zwölf Schachbretter. Außen herum sitzen Spieler, die angestrengt über ihren nächsten Zug nachdenken. Sie alle haben die selbe Gegnerin.

Anita Stangl spielt mit ihnen Simultanschach, sie bestreitet also mehrere Partien gleichzeitig. Komplett in Schwarz und Weiß gekleidet, einschließlich ihrer Turnschuhe mit Schachbrettmuster, wandert die amtierende deutsche Seniorenmeisterin im Blitz- und Schnellschach von Brett zu Brett, macht einen Zug, spricht gelegentlich ein kleines Kompliment für eine gute Aktion der Kontrahenten aus und ist dann schon wieder bei der nächsten Partie.

Stangls Gegner an diesem Nachmittag sind Mitglieder des Schachclub Starnberg und Schachliebhaber, die von dem Termin gehört haben, aber auch Passanten, die sich spontan entscheiden, eine Partie zu wagen. Anlass des ungewöhnlichen Schachturniers ist die Einweihung des Schachspielfeldes, das neuerdings den Kirchplatz ziert. Die Stadt Starnberg hat es in Zusammenarbeit mit dem Schachclub realisiert. „Es ist eine Maßnahme, die dazu beitragen soll, den Kirchplatz weiter zu beleben“, erklärt Christiane Pelz. Die Mitarbeiterin des Sachgebietes Standortförderung und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus steht an einem Pavillon der Stadt für Fragen zur Verfügung. Das begehbare Spielfeld hat der Bauhof aufs Pflaster gemalt, erklärt sie.

Große Figuren: Schlüssel gibt‘s nebenan

Die etwa kniehohen Kunststofffiguren hat die Stadt gekauft. Sie werden in einer abgesperrten Holzkiste neben den Sitzbänken an der Außenmauer der Kirche aufbewahrt. Wer eine Partie spielen will, bekommt den Schlüssel gegenüber in der Eiswerkstatt. Die hat ganzjährig an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

„Wir wollen schauen, dass wir auch gelegentlich vor Ort sind und vielleicht ein paar Tipps geben können“, sagt Friedrich Absmaier, der Vorsitzende des Schachclub Starnberg. Zufrieden steht er zwischen dem neuen Schachfeld und den Biertischen, an denen die Simultanpartien laufen. Dort haben sich gerade drei Frauen, die eine Weile zugeschaut hatten, an zwei freien Brettern niedergelassen. Zwei von ihnen spielen, die dritte behält alles im Blick und beratschlagt sich mit beiden.

+ Bis zu zwölf Partien gleichzeitig spielte Anita Stangl, Deutsche Meisterin im Schnellschach, bei der Eröffnungs des Schachfeldes. Nur zwei von 30 verlor sie. © Andrea Jaksch

Gegenüber versuchen sich ein Junge im Grundschulalter und sein Vater an ersten Zügen. „Wir haben die Gegnerin ganz schön in Bedrängnis gebracht“, sagt der Vater, nachdem die ersten beiden Züge gespielt sind. Dann müssen sie den gerade erst in Stellung gebrachten Läufer aber doch wieder in Sicherheit bringen und über eine neue Strategie nachdenken.

Amtierende Seniorenmeisterin eilt von Brett zu Brett

Im Laufe des Nachmittages wird Anita Stangl insgesamt 30 Partien spielen, nur zwei wird sie verlieren. Aber bei so einigen, auch sehr jungen Gegnern ist das Interesse geweckt. „Es gab mehrere Anfragen, ob man mal beim Schachclub vorbeikommen kann“, sagt Absmaier. „Es freut mich, dass das auf Interesse stößt.“ Wirklich überrascht ist er aber nicht.

Schach kommt an derzeit. „Wir wurden von der Grundschule Percha gefragt, ob wir nicht Schachunterricht anbieten können. Ich dachte, dass da vielleicht drei, vier Kinder kommen. Es waren dann aber 40, die mitmachen wollten“, erzählt Absmaier. Auch dem Schachclub geht es ganz gut, sagt der Vorsitzende. 110 Mitglieder zähle er derzeit.

Das neue Schachbrett findet am Anfang des Nachmittages noch wenig Beachtung. Zunächst nehmen nur die Vorstandsmitglieder des Schachclubs und Starnbergs Zweite Bürgermeisterin Angelika Kammerl, die die Stadt offiziell bei der Einweihung vertritt, für ein Pressefoto ein paar Schachfiguren in die Hand. „Da ist wohl ein bisschen Scheu dabei, so auf dem Präsentierteller zu spielen“, vermutet Absmeier.

Später am Nachmittag finden sich dann die ersten Mutige, die eine Partie spielen. Bis zum Abend ist Feld in benutzung. „Wir hoffen, dass das auch in Zukunft gut angenommen wird“, sagt Absmaier nach der etwa dreistündigen Aktion zur Einweihung.