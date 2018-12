Schäden am Dach: Risse in St. Stephan

Söckinger Wahrzeichen bedroht

Die Kirchenstiftung St. Ulrich in Söcking steht vor einer neuen, teuren Herausforderung: Das Dach der Kirche St. Stephan ist so marode, dass es in den kommenden Jahren massive statische Probleme bis hin zur Einsturzgefahr geben könnte. Die Sanierung kostet rund 750 000 Euro, Spenden sind nötig.