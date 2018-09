Schein-Champignon wird zum Problempilz

Kaum ist der Sommer vorbei, stehen passionierte Pilzsammler schon in den Startlöchern. Die Hochsaison der Pilze hat gerade begonnen. Ein Exemplar gibt aber Anlass zur Sorge.

Landkreis – Steinpilze und Pfifferlinge landen bei den Schwammerlsuchern im Landkreis Starnberg am häufigsten im Korb – wer dieses Jahr auf eine große Ausbeute hofft, braucht aber laut Helmut Grünert (71) aus Gilching ein Quäntchen Glück. „Von einer Pilzschwemme kann man heuer nicht sprechen“, sagt der Vorsitzende des Vereins für Pilzkunde München. „Es gibt zwar Pilze, aber nicht so viele, wie wir uns wünschen würden.“

Dafür, dass der Sommer sehr heiß und trocken war, finde man aber relativ viele Schwammerl. Das überrascht den Gilchinger. Sein Tipp für Schwammerlsucher, die fündig werden wollen: Den Wetterbericht verfolgen und dort Ausschau halten, wo es in den vergangenen Wochen oft geregnet hat. „Es ist regional sehr unterschiedlich, wo viele Pilze wachsen“, erklärt Grünert. „Das hängt mit den Niederschlägen zusammen, aber auch mit der Temperatur und der Bodenbeschaffenheit.“

Der Schein-Champignon ist ein Problempilz

Wer Pilze findet, sollte jedoch heuer besonders aufpassen, dass keine giftigen Exemplare in den Korb wandern. „Dieses Jahr taucht der sogenannte Schein-Champignon unglaublich oft auf“, berichtet Grünert. „Er ist ein Gift-Egerling, den viele Menschen mit genießbaren Wiesen-Champignons verwechseln.“ Zwar hat der Verzehr dieser Pilzart bei manchen Menschen keine sichtbaren Auswirkungen. Oftmals führt er aber zu Erbrechen. Besonders Kinder sollten diesen Giftpilz auf keinen Fall verzehren, betont Grünert. Generell gilt: Nur die Pilze einsammeln, die man wirklich kennt.

Den Schein-Champignon können Pilzkenner anhand seiner Lamellen erkennen. Im Gegensatz zu seinem genießbaren Pendant, dem Wiesen-Champignon, werden die weißen Lamellen des Schein-Champignons erst relativ spät rosa. Beim Wiesen-Champignon werden die Lamellen schneller rosa und bekommen danach einen schokoladenbraunen Ton.

Höchstens zwei Kilo Pilze pro Person

Achtgeben müssen Schwammerlsucher nicht nur darauf, welche Pilzsorten sie mitnehmen. Auch auf die Menge kommt es an. Laut dem Bayerischen Naturschutzgesetz darf man Pilze im „ortsüblichen Umfang“ sammeln. Was das exakt bedeutet, ist von Region zu Region unterschiedlich. „Bei uns liegt die Begrenzung bei zwei Kilogramm pro Person“, sagt Grünert. „Wer mehr sammeln und die Pilze verkaufen will, braucht ohnehin eine Genehmigung von der Gemeinde.“ Und was passiert, wenn ein Pilzsammler mehr als die erlaubte Menge mitnimmt? „Nun ja, wer kontrolliert’s denn?“, stellt Grünert die Gegenfrage. Wie so oft gilt hier: Wo kein Kläger, da kein Richter. Grünert appelliert dennoch an die Schwammerlsucher, Rücksicht auf andere zu nehmen. Er glaube, die Habgier der Leute nehme zu.

Genuss in Maßen, gegenseitige Rücksichtnahme und Kenntnis

„Dabei sollte man den Pilz in Maßen essen“, rät der 71-Jährige. „Pilze sind ein Genuss, eine schöne Beilage. Keiner muss seinen gesamten Proteinbedarf mit ihnen abdecken.“ Er selbst esse nur noch etwa viermal im Jahr Pilze. Manchmal friert er eine Portion ein, die gibt es dann an Weihnachten zum Rehbraten. Genuss in Maßen und gegenseitige Rücksichtnahme – das sind für Grünert wichtige Prinzipien beim Pilzsammeln. Ein drittes kommt noch dazu: „Pilzsammler sollten auf Kenntnis achten“, betont Grünert. „Das heißt lesen, lesen und nochmal lesen.“ Es sei wichtig, sich die Merkmale der Knollenblätterpilze einzuprägen, um Schaden an sich und seinen Mitmenschen zu verhindern.

Wer sich über Pilze informieren möchte, der hat dieses Wochenende auf der Pilzausstellung im Botanischen Garten in München Gelegenheit dazu. Dort stellt Grünerts Verein am Samstag und Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr über 400 Pilzsorten aus. Die Veranstaltung findet in der Winterhalle des Botanischen Gartens statt. Sie ist am schnellsten über den Haupteingang (Menzinger Straße 65) zu erreichen. Der Eintritt kostet 5,50 Euro.