Schifffahrt warnt: Weg von den Dampfern

Von: Stefan Reich

Die EMS Berg unterwegs auf dem Starnberger See: Das Elektroschiff ist seit einem Jahr in Betrieb. © U. düren/dpa

Die Schifffahrt warnt Schwimmer davor, den Dampfern zu nahe zu kommen. Gefährliche Situationen gab es bereits.

Starnberg/Leoni – Elegant gleiten sie über das Wasser, die weißen Passagierschiffe auf dem Starnberger See. „So ein Schiff ist erst mal etwas Schönes und hat für viele Menschen wenig Bedrohliches“, sagt Markus Färber, Betriebsleiter der Bayerischen Seenschifffahrt am Starnberger See. „Das ändert sich schlagartig, wenn man als Schwimmer zu nah an so ein Schiff herangerät.“ Dann könne es schon zu spät sein.

Badende würden die Gefahren zu oft unterschätzen, sagt Färber. In den vergangenen Wochen mit Hochsommer-Wetter und entsprechendem Badebetrieb habe es an den Anlegestellen vermehrt brenzlige Situationen gegeben. „Besonders schlimm ist es in Bernried, aber auch in Berg oder Leoni, wo die Badestellen der Hotels nah bei den Anlegern sind“, sagt Färber.

Michael Grießer, Geschäftsführer der Seenschifffahrt, verweist auf die Schifffahrtsordnung. Danach ist im Umkreis von 100 Metern um die Anlegestellen das Baden außerhalb öffentlicher Badeplätze „nur soweit gestattet, als die Schifffahrt dadurch nicht behindert wird“. Und einige beliebte Stellen nahe der Anleger seien offiziell gar keine Badestellen, sagt Färber. Der Bucentaur-Park direkt neben dem Werftgelände in Starnberg sei so ein Beispiel. Dort ist Baden generell verboten. Man wolle aber gar nicht so sehr auf die Vorschriften pochen, sagt Grießer. „Hauptsächlich ist Vernunft gefragt.“ Ihm sei wichtig, ein Bewusstsein für die Gefahren zu schaffen.

Fährt ein Schiff auf eine Anlegestelle zu, sollten sich Schwimmer frühzeitig weit entfernen. „Ein Schiff von 500 Tonnen Gewicht bremst man nicht einfach ab“, sagt Grießer. Deshalb müssten die Kapitäne im Zweifelsfall entscheiden, abzudrehen, wenn nicht sicher sei, dass es ein Schwimmer noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich schafft. Dann könne die Anlegestelle nicht angelaufen werden. Für ein erneutes Anlegemanöver fehlt im Fahrplan die Zeit. „Passagiere können dann dort nicht aus- oder zusteigen“, sagt er. Das komme hin und wieder vor.

Ein weiteres Problem sind Schwimmer im Bereich von Schiffen, die am Anleger liegen. „Wenn dann das Ablegemanöver beginnt und die Maschinen angeworfen werden, wird es richtig gefährlich“, warnt Grießer. Die Propeller entwickeln einen gewaltigen Sog, der einen Menschen unter das Schiff und in die Schrauben ziehen kann. In die Gegenrichtung entsteht ein ebenso starker Ausstoß, der eine Person gegen ein Uferbauwerk drücken kann. Noch dazu sind die Propeller für eine bessere Manövrierfähigkeit schwenkbar, für Schwimmer ist die Sogrichtung unberechenbar.

Für den Kapitän sind Personen unmittelbar am Schiff kaum zu sehen. Sie befinden sich sozusagen im toten Winkel. „Wir hatten neulich in Possenhofen genau so einen Fall“, berichtet Betriebsleiter Färber. „Eine Frau schwamm an der Längsseite eines am Anleger liegenden Schiffes. Als dann für das Ablegen die Maschinen angingen, wurde die Schwimmerin in Richtung Schiff gezogen.“ Nur weil jemand auf einem anderen Boot das bemerkte und den Kapitän warnen konnte, schaltete der die Propeller noch rechtzeitig wieder ab.

Es sei auch kein harmloser Spaß, vom Anleger aus in die Heckwelle abfahrender Schiffe zu springen, erläutert Färber. „Es kann passieren, dass ein Schiff wegen eines kreuzenden Bootes oder Stand-up-Paddlers plötzlich abbremsen muss. Dann wechseln die Propeller ihre Drehrichtung, und plötzlich gibt es hinter dem Schiff einen Sog.“ Stand-up-Paddler seien ein zunehmendes Problem, beklagt Färber. Es gebe immer mehr, sie seien vergleichsweise langsam und könnten folglich schlecht ausweichen. Zudem würde ihnen oft das Bewusstsein dafür fehlen, dass Passagierschiffe schlicht Vorfahrt hätten.

Bislang hat am Starnberger See noch kein Passagierschiff einen Schwimmer oder Stand-up-Paddler verletzt. Damit das so bleibt, appelliert Färber eindringlich an die Badegäste, unbedingt ausreichend Abstand zu den Schiffen zu halten. Am besten informierten sie sich an den Anlegern über die An- und Abfahrtszeiten – und seien dann am besten nicht im Wasser.