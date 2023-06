Schlangenlinien mit dem Boot: Trunkenheitsfahrten und ihre Folgen

Sie müssen immer mal wieder abwägen, ob jemand fürs Tretbootfahren zu betrunken ist: Verleiher Peter Neuner mit Tochter Luzie Gruber in Herrsching am Ammersee. Wir können ja nicht kontrollieren, was die Leute in ihren Taschen haben. Peter Neuner

Polizei und Verleiher berichten

Trunkenheitsfahrten auf den Seen sind nicht zu unterschätzen. Beispiele dafür gibt es immer wieder. Wie die Polizei mit alkoholisierten Freizeitkapitänen umgeht – und wie sich ein Bootsverleiher am Ammersee mit ihnen auseinandersetzen muss.

Landkreis – Die Dießener Polizei machte den Vorfall auf dem Ammersee ganz bewusst öffentlich: „Die Leute haben das nicht so auf dem Schirm“, erklärt Tobias Ridder, stellvertretender Leiter der Inspektion. Er spricht von Trunkenheitsfahrten auf dem Wasser. Sein Wunsch: Bootsfahrer müssten sich bewusst machen, was unter Alkoholeinfluss alles passieren kann. Der 41-jährige Mann, der am Sonntagnachmittag mit einem Tretboot vor dem Strandhotel in ein Bojenfeld schipperte und Boote touchierte, hatte dies offensichtlich nicht getan. An Bord waren seine beiden Töchter, zwölf und zehn Jahre jung. Ein Bootsbesitzer alarmierte die Wasserschutzpolizei, die beim Tretbootfahrer 1,84 Promille feststellte und ihn wegen Trunkenheit im Verkehr anzeigte. Ridder spricht von „Ausfallerscheinungen“, der Mann habe das Boot nicht mehr vernünftig steuern können.

Wie oft sind Menschen in einem Zustand, in dem sie sich und andere gefährden, auf den Seen im Fünfseenland unterwegs? Peter Neuner vom Bootsverleih Stumbaum in Herrsching, sagt jedenfalls: „Wir müssen uns täglich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir wägen ab: Kann der noch fahren oder nicht?“ In Zahlen lässt sich die Frage schwer beantworten. Der Dießener Polizeihauptkommissar Ridder und auch sein Starnberger Kollege Oliver Jauch berichten, dass nur äußerst selten betrunkene Bootsfahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist aber auch mit den unüberschaubaren Dimensionen des Starnberger und Ammersees zu erklären. Und mit der Häufigkeit der Kontrollen. Jauch räumt ein: „Im Sommer, wenn auf dem See viel los ist, ist die Personaldecke bei der Wasserschutzpolizei schon mal dünn.“ Klar, auch Beamte machen Urlaub.

Polizei kontrolliert Bootsfahrer nach Zufallsprinzip

Insgesamt acht Polizisten der Starnberger Inspektion sind auch für den See zuständig. An den Wochenenden und Feiertagen sind sie laut Jauch mit dem Boot auf Streife, unter der Woche eher selten. Die häufigsten Regelverstöße: Bootsfahrer, die den 300-Meter-Abstand zum Ufer nicht einhalten und innerhalb der Grenze zu schnell unterwegs sind. Und solche, denen die Zulassung fürs Elektroboot fehlt. Und andere Wassersportler, oft Stand-up-Paddler, die verbotenerweise in geschützte Seebereiche fahren.

Die Polizei kontrolliere Boote nach dem Zufallsprinzip – „oder wenn uns ein gewisser Leichtsinn auffällt“, sagt der Dießener Beamte Ridder. Auf die klassischen Schlangenlinien wie im Straßenverkehr kann er sich nicht direkt verlassen. „Beim Boot ist das schwieriger zu erkennen. Es muss ja keine Spur halten.“ In der Regel laufen die Kontrollen laut Ridder „sehr entspannt“ ab, weil es sich im Gegensatz zur Straße auf dem See fast ausschließlich um Freizeitverkehr handle. Im Fall des 41-jährigen Familienvaters müssten Staatsanwaltschaft und Gericht über die genauen Konsequenzen entscheiden, der Beamte rechnet aber mit einem Führerscheinentzug.

Welche Regeln gibt es eigentlich? Ridder verweist auf die in der Bayerischen Schifffahrtsordnung festgeschriebene 0,5-Promille-Grenze, ab der die Fahrt als Ordnungswidrigkeit geahndet würde. Es drohen Geldbußen von 750 bis 2500 Euro. Der Starnberger Verkehrsbeamte Jauch sagt, die Wasserschutzpolizei orientiere sich darüber hinaus auch am 1,1-Promille-Wert. Ab dieser Blutalkoholkonzentration gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig und begehen eine Straftat. Für die Kapitäne auf den Seen sind die Regeln übrigens besonders streng: Wer ein Fahrgastschiff auch nur mit dem geringsten Alkoholwert steuert, begeht ebenfalls eine Straftat.

Bootsverleiher: „Wenn jemand herumwankt, lassen wir ihn nicht fahren“

Machen sich Bootsverleiher der Beihilfe schuldig, wenn sie Volltrunkene aufs Wasser lassen? Man müsse dem Verleiher quasi einen doppelten Vorsatz nachweisen, sagt Polizist Jauch. Dass er wusste, dass seine Kunden (zu) stark alkoholisiert waren. Und dass ihm diese Tatsache offensichtlich egal war.

Peter Neuner, in Herrsching als „Goro“ bekannt, bietet an der Promenade Tret- und Elektroboote an. Eines davon lieh sich im Mai 2022 ein 27-jähriger Rumäne aus. Ein 59-jähriger Moldawier, der mit an Bord war, wurde später vermisst und tot aus dem See geborgen. Der jüngere Mann sei bei der Fahrt stark alkoholisiert gewesen, hieß es damals von der Polizei. Neuner sagt heute, die Männer seien ihm nicht betrunken vorgekommen. Und er erklärt: „Wenn jemand herumwankt und es offensichtlich ist, lassen wir ihn nicht fahren.“ Dies komme auch gelegentlich vor. Die Leute reagierten dann ungehalten. „Es gibt oft Stress“, sagt Neuner. Außerdem betont er: „Wir können ja nicht kontrollieren, was die Leute in ihren Taschen haben.“ Und seine Kunden könnten sich auch nach dem Leihen des Bootes mit Getränken versorgen oder anlegen und in einen Biergarten gehen. Immerhin kann Neuner resümieren: „Die meisten Leute sind zivilisiert.“

Der 21-Jährige, der mit seinem betrunkenen Unfall das meiste Aufsehen in jüngster Zeit erregte, war das eher nicht. Im Mai 2022 rammte er in der Dunkelheit bei Riederau auf dem Ammersee mit einem Motorboot ein Segelboot und kenterte. Der junge Mann konnte sich zwar an Land retten – verursachte aber einen Einsatz von 100 ehrenamtlichen Helfern mitten in der Nacht.

