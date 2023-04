Schlossbergstraße in Starnberg gesperrt

In Starnberg wird ab Montag die Schlossstraße gesperrt (Symbolbild). © Arno Burgi

Wegen einer Baustelle wird die Schlossstraße in Starnberg ab Mittwoch gesperrt - am Nordende. Das Starnberger Rathaus ist deswegen per Auto nur noch schwer erreichbar.

Starnberg – Die nördliche Schlossbergstraße in Starnberg wird von kommendem Mittwoch, 26. April, bis voraussichtlich 12. Mai wegen des Abrisses einer Garage gesperrt – aber nur montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.

Die Baustelle befindet sich etwa auf Höhe Hausnummer 1 unmittelbar nach der Einmündung vom Tutzinger-Hof-Platz. Die Anfahrt von beiden Seiten sei bis zur Baustelle möglich, also auch über den Vogelanger am Rathaus vorbei – dort gilt aber eine Tonnagebeschränkung auf 3,5 Tonnen. „Einschränkungen entstehen an der spitz zulaufenden Einmündung des Vogelangers zur Schlossbergstraße. Eine Zufahrt zum rückwärtigen Eingang des Rathauses beziehungsweise zum Parkplatz am Finanzamt ist daher nur mit Einschränkungen oder für kleinere Fahrzeuge möglich“, so die Stadtverwaltung weiter.

Rettungswege bleiben frei

Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen erfolge von der Vordermühlstraße aus. In diesem Fall werde die Vollsperrung aufgehoben. Eine Zufahrt aus der Gegenrichtung sei wegen der Tonnagebeschränkung nicht möglich. Möglichst bald soll die Sperrung auf eine halbseitige reduziert werden – eventuell schon vor dem 12. Mai, vielleicht aber auch etwas später. Fußgänger können die meiste Zeit passieren, Sperrungen für sie seien jedoch möglich.

Die Stadt empfiehlt allen Bürgern, wegen der Sperrung das Rathaus nicht mit dem Auto anzufahren. Alternative ist dafür immer das Parkhaus im Centrum.