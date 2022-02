Schlossbesitzer gesucht: Rätsel um Modell, das für Feuerwehr-Oldtimer weichen muss

Von: Tobias Gmach

Im alten Söckinger Feuerwehrhaus lagert das Heimatmuseum um Mitarbeiter Daniel Kofler große Objekte, die schwer zu transportieren sind. Das Miniaturschloss ist allerdings kein Ausstellungsstück. Wahrscheinlicher ist, dass es bei einem Umzug bei einem Stadtjubiläum zum Einsatz kam. © Andrea Jaksch

Ein Modell des Starnberger Schlosses im Museumsdepot soll Platz für einen Feuerwehr-Oldtimer machen. Aber einfach wegwerfen will die Stadt das Miniaturanwesen auch nicht. Das Rätsel um die Herkunft des Kunststoff-Gebäudes ist groß.

Söcking – Pressemitteilungen transportieren Fakten, meist bürokratisch-nüchtern. Gegen die üblichen Amtsinfos war die E-Mail, die die Stadt Starnberg gestern verschickte, geradezu literarisch. Unter dem Titel „Schlossbesitzer gesucht“ schrieb Sprecherin Lena Choi: „Die Zeit vergeht bekanntlich unbemerkt und überall gleichermaßen. Während die sichtbare Welt sich wandelt, überdauern im Verborgenen Dinge, die manchmal unvermutet wieder hervortreten.“ Man durfte gespannt auf die nächsten Zeilen sein. Aber es kam keine Aufklärung, sondern vielmehr ein Rätsel. Es dreht sich um ein drei auf zwei Meter großes Modell des Starnberger Schlosses. Es steht auf einem künstlichen Hügel, runderum klebt etwas Moos. „Wer kennt das Objekt und würde es aufnehmen?“, fragt die Stadt.

Der Hintergrund: Es handelt sich zwar um ein Miniaturschloss, aber sperrig ist es trotzdem. Und deshalb soll es weichen aus dem Depot des Heimatmuseums im alten Söckinger Feuerwehrhaus an der Luitpoldstraße. Denn die Feuerwehr braucht einen trockenen Unterstellort für ihren Oldtimer, ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1974. Damit wollen die Kameraden im Sommer erneut an der Oldtimer-Feuerwehr-Weltmeisterschaft am Großglockner teilnehmen. Den Platz bekommt die Wehr, „wir sind uns mit dem Heimatmuseum einig“, sagt Vorsitzender Fritz Obermeier. Aber noch steht das sperrige Kunststoff-Schloss im Weg.

Im Söckinger Depot lagert das Museum zum Beispiel die Gussplastik von König Ludwig II., die 2020/2021 bei der Ausstellung „Schätzen schauen“ zu sehen war. Oder ein historisches, rotes Faltboot. Laut Museumsmitarbeiter Daniel Kofler handelt es sich um „Objekte, die eine gewisse Größe haben und die man schlecht tragen kann“. Nur ist das Miniaturschloss kein Ausstellungsstück und war auch nie eins. Da zumindest ist sich die Stadt nach den „intensiven Recherchen“ (Choi) sicher.

Auch der Heimatverein weiß nichts

Recherchiert haben Museumsleiter Benjamin Tillig und Stadtarchivar Christian Fries. Sie klopften beim Finanzamt an, das sich seit dem Jahr 2001 im echten Schloss befindet. „Dort wusste man nichts“, berichtet Sprecherin Choi. Wenig Auskünfte hatte auch der Heimat- und Volkstrachtenverein parat. Dessen Vertreter bekundeten erst ihre Interessen, wollten das Modell wegen seiner Größe dann aber doch nicht. Wirkliche Anhaltspunkte, woher das Schloss stammt, gibt es nicht. Aber eine Vermutung: Es könnte laut Choi im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Stadt Starnberg 2012 bei einem Festumzug zum Einsatz gekommen sein. „Vielleicht ist es aber auch noch älter.“ Ein 75. Stadtjubiläum gab es ja auch – im Jahre 1987.

Feuerwehrchef Fritz Obermeier denkt mehr an den Oldtimer, der noch in einem Stadl steht. „Da wird er nicht besser. Und wir müssen da raus“, sagt er. Obermeier findet, dass das Tanklöschfahrzeug sehr gut ins alte Feuerwehrhaus und jetzige Museumsdepot passen würde. „Es hat ja auch einen Museumszweck.“ Und was wäre, wenn sich der Schlossbesitzer partout nicht finden lässt oder das Miniaturanwesen dann gar nicht haben will? Nächster Halt Sperrmüll? Stadtsprecherin Lena Choi sagt: „Wir könnten es schon jemandem überlassen, der es unbedingt haben will.“

Wer weiß was?

Wer kennt das Schloss-Modell und würde es aufnehmen? Die Stadt Starnberg bittet Bürger, Vereine und Verbände um Hilfe. Hinweise per E-Mail an pressestelle@starnberg.de.