Schluss mit Klima-Dornröschenschlaf

Von: Peter Schiebel

Werben für Klimaschutz ohne erhobenen Zeigefinger (v.l.): Helm-Andreas Heigl, Irmgard Franken, Felix Liebl, Elisabeth Carr, Oliver Berger, Martina Neubauer, Dr. Franz Sengl, David Carr, Amelie Wever, Anke Henniger, Karl-Ernst Kaissling, Erika Schalper und Emma Reynolds. Wir wollen dafür werben, dass die Beschlüsse, die zum Teil seit Jahren vorliegen, endlich umgesetzt werden. Irmgard Franken, Vorsitzende des Bund Naturschutz in Starnberg © Andrea Jaksch

In Starnberg hat sich eine überparteiliche Initiative gegründet, die den Klimaschutz in der Stadt aus dem Dornröschenschlaf holen und stattdessen in den Fokus rücken möchte. Erste sichtbare Aktion der Gruppe im Alter von 19 bis 90 Jahren ist die Teilnahme am weltweiten Klimastreik an diesem Freitag mit einer Aktion auf dem Kirchplatz.

Starnberg – Es war auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Ort für dieses Thema: Im Garten der denkmalgeschützten Villa Mussinan, dem Zuhause von Kulturgestalterin Elisabeth Carr und ihrer „Kunsträume am See“, traf sich am Montagnachmittag ein gutes Dutzend engagierter Starnberger Bürger, um die neue „Klima-Initiative Starnberg“ und deren Ziele, Pläne und Teilnehmer vorzustellen. Aber natürlich war der Ort mit Bedacht gewählt: Denn genau dort, in der Possenhofener Straße 19, hat alles vor ziemlich genau zwei Monaten seinen Anfang genommen.

„KlimaKunstRäume“ nannte sich das Projekt, das Elisabeth Carr damals präsentierte und an dem auch Emma Reynolds beteiligt war. Die 22 Jahre alte gebürtige Starnbergerin lebt und studiert in Wien und ist dort in der Klima-Bewegung Fridays for Future aktiv – nun macht sie aktiv bei der Klima-Initiative Starnberg mit. „Wir sind ein breiter und überparteilicher Zusammenschluss von Privatpersonen und Organisationen“, sagte sie am Montag. Neben Elisabeth Carrs Kunsträumen am See sind die STAgenda, der Bund Naturschutz (BN), das Netzwerk Starnberger Land, der Energiewendeverein des Landkreises, der Jugendbeirat Starnberg, der ADFC sowie die Aktionen unserklima.jetzt und Tutzing klimaneutral 2035 mit dabei.

Dazu kommen Privatleute und mit Dr. Franz Sengl (Grüne) und Anke Henniger (FDP) auch zwei Stadträte. Das Alter reichte am Montag von der 19-jährigen Amelie Wever vom Jugendbeirat bis zum 90 Jahre alten Biologen und früheren Mitarbeiter am Max-Planck-Institut in Seewiesen, Karl-Ernst Kaissling, „Unser Mail-Verteiler hat aktuell zwischen 30 und 40 Namen“, erklärte Emma Reynolds. Zuwachs ist ausdrücklich erwünscht.

Vorhandene Beschlüsse auch wirklich umsetzen

„Ich bin froh, dass wir viele sind“, sagte Starnbergs BN-Vorsitzende Irmgard Franken, die kommende Woche für ihr Engagement mit der Bürgermedaille der Stadt Starnberg geehrt wird. Und sie sagte auch, worauf es dem Bündnis zunächst ankomme: „Wir wollen dafür werben, dass die Beschlüsse, die zum Teil seit Jahren vorliegen, endlich umgesetzt werden.“ Dazu gehören das Verkehrskonzept Innenstadt vom Oktober 2020, Bebauungspläne für Windkraftanlagen vom November 2022 und die STAgenda-Leitbilder einschließlich dem Vorhaben, Fotovoltaik und Solarthermie auf allen städtischen Gebäuden zu installieren, vom März dieses Jahres.

„Die Stadt muss aufhören mit: Wir haben keine Leute und wenig Geld“, sagte Franken. Es gebe beim Klimaschutz keine Zeit mehr zu verschenken. „Umso wichtiger ist es, die Kräfte zu bündeln“, betonte sie. Dabei wollen die Teilnehmer nicht mit erhobenem Zeigefinger und anklagend durch die Stadt gehen, sie setzen vielmehr auf Überzeugung. Strom aus Wind- und Sonnenkraft sei auch ein wirtschaftlicher Faktor, sagte Oliver Berger vom Energiewendeverein. „Fahrradfahren ist auch gut für die Gesundheit und macht Spaß“, betonte Emma Reynolds. „Wir wollen nicht klagen, sondern konkret und konstruktiv mitarbeiten. Unsere Welt ist ein großer Kulturraum“, erklärte Elisabeth Carr.

Erste sichtbare Aktion der Klima-Initiative Starnberg ist die Teilnahme am weltweiten Klimastreik an diesem Freitag, 15. September. Von 13 Uhr an sind auf dem Kirchplatz „Reden, Musik und eine kurze Demo“ geplant, wie Reynolds erklärte. Dass sich jemand festklebe, sei nicht vorgesehen. Zwischen 100 und 150 Teilnehmer seien angemeldet. Gut möglich ist es zudem, dass aus Reihen der Klima-Initiative bei der Bürgerversammlung am morgigen Donnerstag, 14. September (19 Uhr, Schlossberghalle), Anträge gestellt werden.

Start beim Klimastreik am Freitag

Nach dem Klimastreik am Freitag wollen sich die Teilnehmer auch am „Bunten Stadtfest“ beteiligen, dass – wie berichtet – am selben Tag um 17 Uhr auf dem Kirchplatz und im „Schlosstheater“ (ehemals Schuh-Linse, Wittelsbacherstraße 1) beginnt als Reaktion auf den Wahlkampfauftritt von AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla in der Schlossberghalle.

„Wir freuen uns, wenn viele auf den Kirchplatz kommen und nicht zum Klimastreik nach Mühchen fahren“, sagte Grünen-Kreisrätin Martina Neubauer. Mit ihrem Bündnis will die Klima-Initiative den Klimaschutz wieder stärker im Starnberger Bewusstsein verankern, ihn quasi aus dem Dornröschenschlaf wecken. Elisabeth Carr: „Es gab zuletzt Ermüdungserscheinungen.“