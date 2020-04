Schneiderinnen arbeiten wie am Fließband: „Man träumt irgendwann von den Masken“

Mit dem Gebot der bayerischen Regierung ist klar, dass noch viel mehr Masken als bisher gebraucht werden. Neben Apotheken und privaten Nähern bieten auch Schneidereien Exemplare an – bis ihnen der Stoff ausgeht.

Landkreis – Im Supermarkt, im Gartencenter, im öffentlichen Nahverkehr: Überall wo Menschenansammlungen möglich sind, empfiehlt die bayerische Staatsregierung seit Donnerstag, Masken zu tragen. Gemeint sind damit keine medizinischen, sondern so genannte „Community-Masken“. Sie schützen nicht den Träger selbst – aber davor, andere zu infizieren. Um an eine zu kommen, gibt es viele Wege: Der Online-Handel wirbt mit vernünftigen, aber auch überteuerten Produkten. Luxusmarken und Trachtenläden haben das Mundschutz-Modepotenzial entdeckt. Nicht nur Privatleute setzen sich an ihre Nähmaschinen – auch professionelle Schneidereien packen in der Not mit an.

Masken statt Dirndl, stupide Fließband- statt künstlerische Maßarbeit: Das gilt dieser Tage zum Beispiel für Sabine Ruhdorfer aus Buchendorf bei Gauting. „Ich brauche vier Minuten für eine Maske und nähe von früh bis spät. Man träumt irgendwann davon. Ich sehe den ganzen Tag ja fast nichts anderes“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrer Mutter Waltraud hat die 29-Jährige in drei Wochen knapp 500 Masken gefertigt. Sie verkaufen sich bestens. Für vier Euro – „damit wir die Materialkosten decken. Wir bestellen ja laufend Gummibänder“, sagt Waltraud Ruhdorfer. Das Buchendorfer Team – die Mutter schneidet zu, die Tochter näht – bietet Größen von S bis XL an und setzt auf Baumwolle oder Molton. „Wir waschen die Stoffe bei 60 Grad vor und bügeln dann noch mal heiß drüber, damit sie auf jeden Fall desinfiziert sind“, erklärt Waltraud Ruhdorfer. Molton habe man nachgeordert, sei aber erst wieder Anfang Mai zu bekommen. Auch Schneidereien aus Starnberg berichten, dass ihnen das Material ausgeht und schwierig nachzubestellen ist. Ihr Angebot: Kunden können den Stoff selbst mitbringen.

Apotheken bekommen nun wieder Masken

Mund-Nasen-Schutzmasken kriegt man „zum Teil tatsächlich wieder über die Apotheken, weil wir peu à peu wieder welche bekommen“, sagt Manuela Schuster-Baumann, Inhaberin der Friedens-Apotheke in Gauting. Vor wenigen Wochen waren die Masken in den Apotheken im Landkreis restlos vergriffen. Jeder Kunde kann in der Friedens-Apotheke maximal drei kaufen, „damit wir mit dem, was wir haben, über die Runden kommen“. Im Einkauf seien die Masken zwar derzeit teurer, doch Schuster-Baumann will neben der Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreis nur einen minimalen Preisaufschlag geben, schließlich geht es um den Gesundheitsschutz. Vollen Schutz böten zwar nur Schutzmasken der Kategorien FFP2 und FFP3. Doch um unter diesen richtig atmen zu können, brauche man eigentlich eine Atemschutzausbildung. Und beim Einkauf sollte man lieber eine der einfachen OP-Masken tragen, sagt sie. „Um andere zu schützen sind die ausreichend.“

Da die Masken jedoch derzeit Mangelware sind, müsse man sie gelegentlich wiederverwenden. Weil sie im Backofen kaputt gehen, rät Schuster-Baumann, sie mit hochprozentigem Alkohol zu durchtränken und zum Trocknen aufzuhängen. Außerdem empfiehlt sie, die Masken immer seitlich über die Bänder abzunehmen und nicht über die Vorderseite. „Denn wenn das Virus auf der Maske sitzt, dann sitzt es vorne.“ Wenn man die Maske dort anfasst, habe man es gleich auf der Hand, und wenn man sich dann nicht sofort die Hände wäscht, im Gesicht.

Kreativität ist erlaubt: „Man muss ja nicht gleich eine Bank überfallen.“

Bei selbst genähten Stoffmasken hält Schuster-Baumann zehn Euro für einen gerechtfertigten Preis, schließlich stecken darin Material und Arbeitszeit. Sie selbst sei eine erfahrene Näherin und habe schon Masken genäht – und 45 Minuten für eine gebraucht.

Auch wenn es in Apotheken allmählich wieder Masken gibt, findet Bernhard Junge-Hülsing, Versorgungsarzt für den Landkreis, dass die selbst genähten „viel bequemer zu tragen“ sind. Zusammen mit Abstandsregeln seien sie für den Alltag „ein sehr wirksamer Schutz“. Er geht davon aus, dass viele Modegeschäfte diese, sobald sie wieder öffnen dürfen, anbieten werden – auch zum Selbstschutz. Abgesehen davon tue es auch ein einfaches Baumwolltuch als Spuckschutz. Junge-Hülsing: „Wenn man sich in Wildwest-Manier ein Dreieckstuch umbinden will, kann man auch das machen. Man muss ja nicht gleich eine Bank überfallen.“

