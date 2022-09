Seniorin dreht den Spieß um

Von: Peter Schiebel

Teilen

Telefonbetrüger gehen immer dreister vor. Vor allem Senioren – hier ein Symbolbild – sind ihre Opfer. © dpa

Ein falscher Polizeibeamter wollte am Dienstagnachmittag eine 71 Jahre alte Frau aus Söcking mittels eines sogenannten Schockanrufs aufs Kreuz legen. Da waren die Kriminellen allerdings an die Falsche geraten. Weil die Frau geistesgegenwärtig reagierte, sitzt jetzt sogar ein Mitglied der Bande in Haft.

Söcking – „Grüß Gott, Frau (...) Hier ist die Polizeiinspektion Starnberg. Ihre Tochter hat einen tödlichen Unfall verursacht. Wenn Sie nicht möchten, dass sie ins Gefängnis muss, benötigen wir eine Kaution.“ Eine ganze Welle solcher oder ähnlicher Schockanrufe schwappt seit einiger Zeit durch die Region Starnberg. Allein im September verloren mit dieser Masche ein Rentnerpaar (74, 87) aus Starnberg rund 60 000 Euro, eine 81 Jahre alte Frau aus Dießen und eine 60-Jährige aus Pöcking jeweils mehrere Zehntausend Euro an die straff organisierten Banden.

Am Dienstag versuchten es die Kriminellen bei einer 71 Jahre alten Frau aus Söcking – und gerieten prompt an die Falsche, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt. Gegen 15 Uhr riefen sie bei ihr an und erzählten die Räuberpistole von der Tochter und dem Unfall. Tochter? Welche Tochter?, ging es der Frau durch den Kopf. Schließlich hat sie gar keine Tochter. Geistesgegenwärtig und nervenstark ging die 71-Jährige dennoch auf das Gespräch ein. „Sie wusste von Anfang an, dass sie belogen wird und betrogen werden sollte“, berichtet Markus Fischer von der Pressestelle des Präsidiums auf Anfrage des Starnberger Merkur. Zum Schein machte sie jedoch mit – und hatte sich bereits einen Plan zurechtgelegt.

Denn während des Telefonats täuschte sie dem Anrufer einen technischen Defekt an ihrem Telefon vor. Die dadurch entstandene Pause nutzte die 71-Jährige, um die richtige Polizei zu informieren. Die wiederum schlug der Dame vor, eine Übergabe der Wertsachen zu arrangieren. Gesagt, getan. Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit den Betrügern erklärte sich die 71-Jährige bereit, Bargeld und Schmuck in beträchtlicher Höhe in eine Tüte zu stecken und diese in der Nähe ihrer Wohnanschrift zu deponieren. Dort sollte dann ein „Kollege“ die Sachen abholen. Ein persönlicher Kontakt zwischen der Frau und dem Abholer sollte aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall vermieden werden.

Und in der Tat kam gegen 17 Uhr ein junger Mann zu der vereinbarten Stelle, griff sich die Tüte – und konnte vermutlich gar nicht so schnell schauen, wie er kurz darauf festgenommen war. Denn die Polizei hatte sich längst auf die Lauer gelegt.

Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben Fischers um einen 20 Jahre alten deutschen Staatsbürger aus Essen (Nordrhein-Westfalen). Er wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 20-Jährige sitzt nun im Untersuchungsgefängnis.

Die Frau habe alles richtig gemacht, lobte Fischer. Vorbildlich sei vor allem gewesen, dass sie direkt die echte Polizei informiert und nicht versucht habe, auf eigene Faust aktiv zu werden. Das könne schnell zu brenzligen Situationen führen.

Wer nicht so nervenstark wie die 71-Jährige ist, dem gibt die Kriminalpolizei diese Tipps und Hinweise: . Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. . Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf. . Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen. . Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte. . Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Mehr Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

Übrigens: Ebenfalls am Dienstag ist eine 82 Jahre alte Frau aus Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck) auf einen Schockanruf hereingefallen. Sie übergab den Betrügern Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich.