Neuer evangelischer Pfarrer: „Schön, wieder hier zu sein“

Von: Peter Schiebel

Wieder heimisch in seiner Heimatstadt: Starnbergs neuer evangelischer Pfarrer Simon Döbrich in der Friedenskirche. Das Carolinenhaus soll als Gemeindezentrum erhalten bleiben, braucht aber auch eine Stärkung der Nutzung. Pfarrer Simon Döbrich über eine der Aufgaben für 2023 © Andrea Jaksch

Starnbergs neuer evangelischer Pfarrer Simon Döbrich (46) fühlt sich nach drei Monaten schon wieder heimisch in der Stadt, in der er aufgewachsen ist, die er vor 25 Jahren aber verlassen hatte. Was er im neuen Jahr vorhat, warum der 6. Januar für ihn eine besondere Bedeutung hat – der Starnberger Merkur hat mit ihm gesprochen.

Starnberg – Dass der 6. Januar in Deutschland deutlich kleiner ausfällt als in Spanien, das ist Simon Döbrich (46) natürlich bewusst. Ein großer Festrummel mit Geschenken, eine farbenprächtige Parade mit den Heiligen Drei Königen, Elefanten und vielen Teilnehmern mehr – was sich in der Nacht zu Epiphanias auf den Straßen und in den Häusern Madrids abspielt, all das gibt es in Starnberg nicht.

„Da gibt es eine ganz große Verschiebung in der Weihnachtstradition“, sagt Döbrich, der sieben Jahre lang die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in der spanischen Hauptstadt geleitet hatte, ehe er zum 1. Oktober die Pfarrstelle I der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Starnberg angetreten hat. Der Start war alles andere als einfach: Döbrich übernahm eine Stelle, die zuvor ein Jahr lang vakant gewesen war, zudem war wenige Wochen zuvor Pfarrerin Dr. Anne Stempel-de Fallois in den Schuldienst gewechselt, weswegen es seitdem erneut eine Vakanz in Starnberg und Söcking gibt. Und über allem schwebt die Aussicht, dass die Gemeinde im Jahr 2024 wohl ohnehin eine ihrer drei Pfarrstellen verlieren wird und der Vertrag mit Pfarrer Johannes de Fallois befristet ist. „Die Gemeinde ist aufgrund der vielen Veränderungen der letzten Jahre in starker Unruhe“, sagt Döbrich denn auch im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Persönlich ficht ihn das aber nicht an: „Wir fühlen uns als Familie hier sehr wohl“, sagt er und spricht damit auch für seine Ehefrau Ligia und den zwölf Jahre alten Sohn David. „Wir sind sehr herzlich aufgenommen worden und auf eine sehr engagierte Gemeinde getroffen, die offen, ökumenisch, ehrlich und herzlich ist und das Evangelisch-Sein sehr stark lebt.“ Er spüre einen „hohen Vertrauensvorschuss“, sagt Döbrich und führt das auch auf seine eigene Geschichte zurück. Schließlich war schon sein Vater Wolfgang Döbrich in den 1990er Jahren Pfarrer in Starnberg. Gleichwohl habe er „schnell gemerkt, dass es hier viel Arbeit gibt“ – organisatorisch, strukturell, aber auch persönlich.

Pfarrer will Gemeindeglieder besuchen oder einladen

So will Döbrich unter anderem wieder verstärkt Basisarbeit betreiben und zum Beispiel Gemeindeglieder persönlich besuchen oder einladen, etwa zu Geburtstagen. „Präsenz zeigen, Vertrauen aufbauen“, sagt er dazu. Ein großes Thema dürfte die Zukunft des Carolinenhauses in Söcking werden. „Es soll als Gemeindezentrum erhalten bleiben, braucht aber auch eine Stärkung der Nutzung“, sagt er, Das bedeute mit Blick auf die Vorgaben der Landeskirchenleitung: „Es muss zu einem Objekt werden, das sich selbst finanzieren kann.“ Döbrich kann sich zum Beispiel eine Erweiterung des bereits bestehenden Hortangebotes vorstellen. Letzten Endes brauche es ein Nutzungskonzept. Dabei ist ihm „die größtmögliche Gemeindeakzeptanz“ wichtig.

Erhöhten Raum- und Personalbedarf sieht er beim Sozialpsychiatrischen Dienst Starnberg (SpDi), der vom Evangelischen Diakonieverein getragen wird und seine Räume im Gemeindehaus an der Kaiser-Wilhelm-Straße hat. Dazu kommt der bereits seit Jahren bekannte Wunsch der Starnberger Tafel nach einem eigenen, festen Gebäude. „Das wird nicht von heute auf morgen gehen“, sagt Döbrich. Dennoch woll er es im neuen Jahr anpacken und zumindest ausloten, was auf dem Grundstück an der Friedenskirche möglich ist, wo die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter bislang jeden Donnerstag bei Wind und Wetter ihre Stände auf- und wieder abbauen.

Und dann startet im Jahr 2023 natürlich das Ausschreibungsverfahren für die seit dem Wechsel Anne Stempel-de Fallois’ vakante Pfarrstelle II. „Das wird im Frühjahr eingeleitet“, sagt Döbrich und hofft auf geeignete Bewerbungen. Zudem sei die Zukunft von Johannes de Fallois offen. Über den Kollegen ist Döbrich voller Lob und Dankbarkeit: „Ich bin froh um jeden Tag, den er hier ist.“

Trotz der Fülle an Aufgaben: Der 46-Jährige fühlt sich in seiner alten, neuen Heimat rundum wohl. „Starnberg hat ein sehr weltoffenes Klima, auch wenn das die Starnberger nicht glauben“, sagt er. „Schön, wieder hier zu sein.“ Und was den 6. Januar betrifft, das sollte wohl die geringste Umstellung sein, zumal ihm der Heilige Abend und Weihnachten in Starnberg sehr gefallen haben. „Das war schon sehr beeindruckend, was alles auf die Beine gestellt wurde, von der Stationen-Weihnacht über Weihnachten am See bis zu den klassischen Gottesdienstangeboten.“