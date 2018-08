Schöner Warten an der Riedeselstraße

Vor Wind und Wetter können sich Busnutzer wieder an der Riedeselstraße in Söcking schützen - es gibt ein neues Wartehäuschen.

Söcking - Die Stadt hat dieser Tage ein neues Buswartehäuschen an der Riedeselstraße in Söcking auf Höhe des Rummelsberger Stifts aufstellen lassen. Christoph Schrott und Alexander Urban, Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs, haben es gebaut. Das alte Wartehäuschen war bei einem Unfall vor einem dreiviertel Jahr schwer beschädigt worden. Es sei wichtig gewesen, den Fahrgästen, insbesondere aus dem Stift, eine wetterfeste Wartemöglichkeit zu bieten, teilte die Stadt mit.

Die Querungshilfe in der Nähe vor dem Feuerwehrhaus war nach Protesten von Wehr und Senioren abgebaut worden. Bürgermeisterin Eva John hält eine Querung in diesem Straßenabschnitt aber weiter für erforderlich: „Wir prüfen derzeit die Umsetzung einer Lösung mit Mittelinsel oder eines Zebrastreifens, um in Abstimmung mit dem Seniorenstift und der Feuerwehr eine gute und verkehrssichere Lösung zu finden.“