Schönes und Schreckliches im Schaukasten

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Ein großer Schrank für kleine Bilder: Ina Kohlschovsky zeigt diesen Monat im „Schaukasten 4“ des Museums © realistische Schwarz-Weiß-Bilder in Postkartengröße. Foto: Andrea Jaksch

Das Positiv im Negativ entdecken und umgekehrt im Negativ das Positiv sehen. Das könnte das Motto der Arbeiten sein, die die Malerin Ina Kohlschovsky im Museum Starnberger See zeigt. Anlass ist die Ausstellungsreihe „Schaukasten 4“, die Museumsleiter Benjamin Tillich ins Leben gerufen hat und die jeden ersten Donnerstag im Monat eröffnet wird.

Starnberg - Die Idee ist, dass gegenwärtige Künstlerinnen und Künstler eine historische Vitrine aus dem Museumsbestand mit eigenen Werken und damit Gegenwartskunst bestücken. Kuriert wird der künstlerische Brückenschlag von Vergangenheit zur Gegenwart von Elisabeth Carr, Annette Kienzle, Ulrike Prusseit und Katja Sebald.

Nun hat sich Ina Kohlschovsky mit dem „Schaukasten 4“ auseinandergesetzt, und da gerade im Museum die Foto- und Glasplattensammlung von Richard Wörsching präsentiert wird, knüpft sie an das Werk des Starnberger Fotografen an und malt in Postkartengröße fotorealistische Schwarz-Weiß Bilder in Öl. Allein schon der Bildgrund lässt staunen. Die Ränder des Kartons, auf dem sie malt, sind alle mit einer feinen Schere wie historische Abzüge gezackt ausgeschnitten. Im Schaukasten selbst präsentiert sie „Negative“, die jedoch positive Motive wie die Idylle am See enthalten, während die Positiv-Bilder Bedrohendes, Beunruhigendes zeigen. „Was würde mit uns passieren, wenn die aktuellen Themen der Welt hier vor unserer Haustüre wären?“, fragt sich die Künstlerin. „Wir leben ja hier wie in so einem Kokon.“ Und so zeigt sie AKW an der Seepromenade, ein Roseninsel-Atoll, eine Mülldeponie in Leoni. „Überall auf der Welt gibt es solche Ereignisse, aber würden wir hier etwas verändern? Würden wir etwas ändern? Umkehren?“ Solche Fragen treiben die Künstlerin um, deren Kunstfertigkeit und Perfektionismus überzeugt.

Schön ist auch, dass sich die in Feldafing lebende Künstlerin den „Dark-Room“ im Museumsaltbau erobert hat, ein fensterloser schwarzer Raum, der bislang noch ohne Funktion ist und der sich bestens als Ausstellungsraum eignet. Ina Kohlschovsky bespielt ihn mit zwei große Gemälden, „Last chance“ nennt sie das eine. Wer weiß? Vielleicht wird der Raum ja doch weiterhin für Ausstellungen genutzt, nachdem der Bahnhof als städtischer Kunstort inzwischen Geschichte ist.

Über die Künstlerin: Ina Kohlschovsky (Jahrgang 1958) ist in Söcking aufgewachsen und durfte als Kind die Reste der Ölfarben ihres Vaters aufbrauchen. Schon in der Schule baten sie ihre Mitschülerinnen um Porträts eines Lehrers, den alle anhimmelten. Mit sechzehn Jahren bekam sie ihren ersten Ölmalkasten geschenkt, absolvierte aber zunächst eine Ausbildung als Arzthelferin. Danach bewarb sie sich an der Akademie in München, erhielt einen Studienplatz und arbeitete nach dem Diplom als Art-Direktorin. Von einem Tag auf den anderen kündigte sie und richtete sich in Söcking ein Atelier ein. Ihre erste Ausstellung zeigte sie bei Baasel-Lasertechnik. Es folgte ein Stipendium in Mecklenburg, Preise in Esslingen (2004), der Kunstpreis der Stadt Starnberg (2007), der Publikumspreis der Bergennale (2014) und der Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe (2017).

„Schaukasten 4“ ist zu den Öffnungszeiten des Museums Starnberger See (Possenhofener Straße 5) zu besichtigen.