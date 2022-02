Schon wieder Ärger mit der Bastion

Von: Peter Schiebel

Die Bastion auf dem oberen Kirchplatz macht mal wieder Ärger: Für die Sanierung des Brunnens hat der Bauausschuss grünes Licht gegeben. Sie soll möglichst schnell erfolgen, damit die Terrasse gastronomisch genutzt werden kann. © Andrea Jaksch

Der obere Brunnen auf dem Kirchplatz, die sogenannte Bastion, muss saniert werden. Der Bauausschuss des Stadtrats hat dem am Donnerstagabend zugestimmt – auch, weil die Zeit drängt. Schließlich will ein Gastronom die Terrasse heuer nutzen. Es ist die „Griechische Taverna“, die zuletzt im Bayerischen Hof zu Hause war.

Starnberg – In einer lauen Sommernacht entspannt auf dem Starnberger Kirchplatz sitzen, griechische Spezialitäten wie Souvlaki, Moussaka oder Fisch vom Grill genießen und dazu ein Glas Wein trinken – dieses Bild hat die Wirtsfamilie der „Griechischen Taverna“ vor Augen. Nach dem Drama um den Bayerischen Hof hat sie mittlerweile die Räume der ehemaligen „Lago Lounge“ am Kirchplatz gemietet und will bei schönem Wetter auch die Terrasse vor dem Lokal nutzen. Bloß: Diese Terrasse ist Teil der sogenannten Bastion, des oberen Brunnens auf dem Kirchplatz – und die wiederum ist sanierungsbedürftig.

„Eine Gestattung zur Sondernutzung der Freifläche auf der Bastion als Gastrofläche, wie jüngst per Mail vom 24. Januar beim städtischen Ordnungsamt angefragt, kann in 2022 ohne Reparaturarbeiten jedenfalls nicht in Aussicht gestellt werden“, hieß es in einer Beschlussvorlage, die dem Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstagabend zur Entscheidung vorlag. Droht den Wirten also das nächste Dilemma mit einem städtischen Bauwerk? So weit soll es nicht kommen. Einstimmig machte der Ausschuss den Weg für die Sanierung der Bastion frei und stellte die erforderlichen Gelder bereit – im Gespräch sind 35 000 Euro.

Nach Angaben der Bauverwaltung müssen die Holzbauteile der oberirdischen Brunnenanlage nach zehn Jahren Verwitterung erneuert werden. „Die schadhaften Stellen bergen ein Verletzungsrisiko“, hieß es in der Vorlage. Bereits im Jahr 2019 seien mit einer Schreinerei entsprechende Abstimmungsgespräche geführt worden, aufgrund der bereits damals prekären Haushaltslage sei die Sanierung jedoch auf dieses Jahr verschoben worden. Zwischenzeitlich zur Verfügung stehende 15 000 Euro wurden zudem umgeschichtet und für den Bau des Wildschweinzauns am Sportplatz in Wangen verwendet.

Ausschuss will haltbare Materialien

Die oberirdischen Bauteile sind im Übrigen nicht alles. Hinzu kommen Undichtigkeiten bei der Brunnenstube, was zu einem kontinuierlichen Wasserverlust und regelmäßigen Wartungsarbeiten führt. Auch dort besteht als Sanierungsbedarf.

Ob bei der Bastion erneut Holz verwendet wird, ist noch offen. Der Ausschuss hat ausdrücklich die Prüfung von Naturstein als Alternative beschlossen. „Ansonsten stehen wir in zehn Jahren wieder an dem Punkt“, sagte Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, die die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Patrick Janik leitete. Auch Winfried Wobbe (UWG) sprach sich für „etwas Haltbares“ aus – „damit wir endlich rauskommen aus dem Schlamassel“.

Ob der Architekt des Kirchplatzes darauf Einfluss nehmen könne, wollte Rudolf Zirngibl (CSU) wissen. „Den fragen wir nicht“, antwortete Kammerl kurz und knapp. Sie fand es ohnehin „einen Wahnsinn“, wie sich die Reparatur- und Wartungskosten seit der Fertigstellung der Brunnen im Jahr 2011 entwickelt haben. Zu den Baukosten von seinerzeit 168 000 Euro sind mittlerweile Kosten von 146 000 dazu gekommen. „Zurückbauen und begrünen, weg ist das Ding“, sagte Michael Mignoli (BLS) angesichts dieser Aufstellung.

Brunnen funktionierte kaum einmal lange richtig

Hinzu kommt: Schon gleich zu Beginn gab es Ärger mit der Bastion, die seitdem kaum einmal über einen längeren Zeitraum reibungslos funktionierte. „Das ist weit von dem entfernt, was wir bestellt haben“, polterte der damalige Bürgermeister Ferdinand Pfaffinger im Juni 2012. Schließlich soll nach den ursprünglichen Plänen aus dem Becken oben das Wasser über ein Blech und dann senkrecht im freien Fall nach unten fließen. Dort soll es in einem Trog mit einem Rost darauf gesammelt und wieder nach oben gepumpt werden.

Ärger hin, Kopfschütteln her – dem Bauausschuss war es wichtig, dass der Grieche dort den Betrieb aufnehmen kann. „Wir machen das, damit der Wirt sein Auskommen hat“, sagte Christiane Falk (SPD). „Es muss sichergestellt sein, dass dieser Platz belebt wird“, betonte Josef Pfister (BMS). Auf Antrag von Eva Pfister (BMS) soll die Maßnahme in Absprache mit dem Gastronomen erfolgen. Auch das beschloss der Ausschuss einstimmig.