Schulbusse für Söcking und Percha bleiben – aber auch umstritten

Schulbusse und die damit verbundenen Kosten sind weiter ein strittiges Thema in der Starnberger Lokalpolitik. Nun entschied der Stadtrat mit knapper Mehrheit, am bestehenden System festzuhalten.

Starnberg – Es wäre nicht das erste Hin und Her in der Starnberger Stadtpolitik gewesen. Ein paar Stimmen fehlten den Kritikern aber, um die zum Schuljahr 2021/22 wieder eingeführten Schulbusse für Söcking und Percha wieder abzuschaffen – oder zumindest, um das bestehende System in Frage zu stellen. Daran festzuhalten, dafür votierten zuletzt im kleinen Saal der Schlossberghalle 13 Stadträte, neun sprachen sich dagegen aus.

Das Thema kam erneut auf den Tisch, weil der Stadtrat die Verwaltung Anfang März per Beschluss damit beauftragt hatte. In jener Sitzung hatte das Gremium zuvor einstimmig abgelehnt, auch für die Grundschule Starnberg wieder eigene Schulbusse einzusetzen – vor allem aus Kostengründen. Dr. Franz Sengl (Grüne) wollte angesichts der miesen Finanzlage der Kommune dann auch gleich noch die Schulbusse streichen, die die Grundschulen in den Ortsteilen Söcking und Percha anfahren.

Bitte nicht wieder ändern: Bürgermeister bettelt Stadtrat beinahe an

Soweit kam es im März nicht – und auch nicht in dieser Woche. Bürgermeister Patrick Janik riet stark davon ab, den 2021 gefällten Beschluss wieder rückgängig zu machen. Er bettelte den Stadtrat beinahe an, dies nicht zu tun. Den Schulbusverkehr in den ÖPNV einzugliedern, sei enorm aufwendig für die Stadtverwaltung. „Jede Haltestelle muss mit mehreren Behörden abgeklärt werden – und das sind nur die Haltestellen“, sagte Janik. Der Bürgermeister wunderte sich auch, er betonte mehrfach, der Stadtrat habe die Schulbusse für Söcking und Percha schließlich in einer finanziell noch schlechteren Lage als der aktuellen wieder eingeführt.

Sengl erklärte, er habe damals falsch abgestimmt. „Das war ein Fehler, den will ich korrigieren.“ Er sprach von einer „schiefen Sache“ – weil die Starnberger Kinder, wenn dann, mit den öffentlichen Bussen fahren müssen. Zumindest die Chance, diesmal richtig abzustimmen, erhielt Sengl von Bürgermeister Janik. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung hatte eigentlich nur eine Kenntnisnahme vorgesehen. Wegen Kontroversen in der Sitzung ließ Janik dann über die Beibehaltung des derzeitigen Systems abstimmen.

Schulbusse kosteten 133 600 Euro in einem Jahr

Rund 133 600 Euro kosteten die Stadt die Schulbusse, die durch die Ortsteile fahren, 2021/22. Die Zufriedenheit bei Eltern und Schulleitungen sei groß, die Busfahrer fungierten als Ansprechpartner für die Kinder und würden besser Deutsch sprechen als so manche Fahrer der öffentlichen Busse. Eine erneute Umstellung würde auf massiven Widerstand der Eltern stoßen. Diese Argumente nannte die Stadtverwaltung in der Sitzung.

Josef Pfister (BMS) überschlug die Kosten pro Kind und landete bei einem mittleren, vierstelligen Betrag. Dr. Charlotte Meyer-Bülow (CSU) entgegnete: „Es geht nicht um Zahlen und Kosten, sondern um Kinder.“ Erst- bis Viertklässler seien in der Vergangenheit im ÖPNV öfter auf verlorenem Posten gewesen. Meyer-Bülow: „Sie hatten keine Ahnung, wo sie stehen. Das geht nicht.“

