Schutz für den Nächsten seit 150 Jahren

Gruppenbild zum Jubiläum: Die Freiwillige Feuerwehr Söcking feiert am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Das Bild zeigt die Mannschaft vor dem 2008 eingeweihten Gerätehaus. © Hans-Peter Hoeck

Seit 150 Jahren gibt es in Söcking eine Feuerwehr – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die Wehr begeht das Jubiläum an diesem Wochenende mit einem Festakt und einem Umzug. Anders als andere Wehren feiern die Söckinger pünktlich.

Söcking – Im Mai 1873 passierte etwas für Söcking Ungewöhnliches: Schmiedemeister Peter Bader und Schuhmachermeister Lorenz Pettinger gründeten eine Feuerwehr. Im August gab es die offizielle Versammlung dafür, 23 Söckinger nahmen teil. Die Geburtsstunde der Freiwilligen Feuerwehr Söcking jährt sich in diesen Tagen also zum 150. Mal, wie bei vielen Feuerwehren in Bayern. Das feiert die Wehr am kommenden Wochenende.

Vorsitzender Fritz Obermeier und Kommandant Hans Obermeier brüten schon seit Monaten über dem Festprogramm. Die Mehrzweckhalle, sagt Fritz Obermeier, habe er schon vor drei Jahren gebucht, die Kapelle im vorigen Jahr. Seit Anfang des Jahres trifft sich der Festausschuss öfter, seit April vorigen Jahres haben die Söckinger mehr zu tun mit den Vorbereitungen. Beim Aufbau machen alle mit – auch wenn die Wehr das Fest im Vergleich zu früheren und anderen Feuerwehrjubiläen eher klein hält. Vorführungen und dergleichen gibt es im Sommer nicht, dafür im Herbst wieder einen Tag der offenen Tür – immer noch im Jubiläumsjahr.

Die Mehrzweckhalle erlaubt, auf ein Festzelt zu verzichten. Das ist immer ein finanzielles Risiko, wie andere Jubiläen gezeigt hätten. Eingeladen sind die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet und die, mit denen Söcking öfter zu tun hat, Pöcking, Maising, Erling und andere aus der Nachbarschaft. Für den Fest-umzug am Sonntag sind zwei Kapellen verpflichtet, die Pöckinger und die Stadtkapelle. Eine Fahrzeugparade sparen sich die Feuerwehrler, aber das Modell des Feuerwehrhauses darf nicht fehlen und eine Kutsche für die Honoratioren. Das Fest heuer ist kleiner als die 125-Jahr-Feier 1998, aber pünktlich. Wegen Corona mussten die Söckinger nichts verschieben.

Kommandant Hans Obermeier war schon vor 25 Jahren dabei, schließlich ist er seit 34 Jahren im Amt. Was war damals anders? „Die Einsätze sind mehr geworden“, sagte er. Damals seien es so 30 im Jahr gewesen, heuer sind es 125 und in manchen Jahren auch mehr. 1998 hatte die Wehr zwei Fahrzeuge, heute sind es drei. Und in den vergangenen 25 Jahren kam das neue Gerätehaus an der Riedeselstraße dazu (Einweihung 2008). Der Stamm der Aktiven blieb weitgehend unverändert, es sind immer zwischen 40 und 50. Die Zahl der Mitglieder, sagt Fritz Obermeier (seit 2006 im Amt), sei mit rund 110 höher, weil es inzwischen viele Fördermitglieder gibt. Seit dem Jubiläum 1998 gab es noch einen wichtigen Meilenstein: Die Feuerwehr Hanfeld wurde zur Löschgruppe der Söckinger Wehr. Probleme gab es dabei nicht: „Das funktioniert gut“, sagt der Kommandant.

Die Geschichte der Feuerwehr Söcking ist gut dokumentiert und hält einige interessante Punkte bereit. So etwa, dass die damals noch junge Wehr am 10. Oktober 1874 bei Adalbert Kinzinger in Starnberg zur Alarmierung eine neue Trompete zum Preis von 3,43 Mark erworben hat. Wem der Name etwas sagt: Kinzinger gründete 1862 die Feuerwehr Starnberg, sie ist die älteste weit und breit. 1878 ging die Wehr an die damalige Gemeinde Söcking über – das ist noch heute so, Feuerwehren als Einsatzgruppe gehören zur Kommune, also zur Stadt, die Feuerwehrvereine sind eigenständig. 1880 bekam die Wehr das erste Gerätehaus, das – aufgemerkt – auch zur Aufbahrung von Selbstmördern und ortsfremden Toten aus dem Gemeindegebiet diente. Das ist heuer nicht mehr so. 1896 wurde in Söcking das Wasserversorgungsnetz in Betrieb genommen, die Wehr verfügt seither über Hydranten. 1898, so vermerkt die Chronik, brannte in Hanfeld das Gasthaus Weber. Die Söckinger waren die ersten vor Ort, und: „Die Freiwillige Feuerwehr Starnberg muss im Laufschritt nach Hanfeld eilen, da wieder einmal die Bespannung der Löschspritze verweigert wurde.“ Solche Probleme gibt es heute auch nicht mehr, eher fehlt es in Starnberg am Personal.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Wehr 1946 wieder mit ihrer normalen Tätigkeit, 1955 bekam sie ein Löschfahrzeug, 1963 wurde sie erstmals bei einem Verkehrsunfall eingesetzt. 1975 erhielt sie ein neues TLF 16, ein Tanklöschfahrzeug. „Dieses Fahrzeug erhöht die Schlagkraft der Wehr ganz erheblich“, heißt es in der Chronik. Daran besonders ist auch, dass die Wehr es bis heute hegt und pflegt – und zu Weltmeisterschaften für Feuerwehr-Oldtimer am Großglockner fährt und dort gut abschneidet. Das Feuerwehrhaus war damals neben dem damaligen Rathaus, es war 1965 eingeweiht worden. 2006 wurde der Bau des heutigen Gerätehauses begonnen, das 2008 eingeweiht wurde. 4000 Stunden Eigenleistung hatten die Kameraden investiert.

Und heute, 2023? Die Wehr steht gut da, auch wenn sie so viel zu tun hat wie nie zu vor. In Söcking ist ein großes Tanklöschfahrzeug des Landkreises stationiert, das für Großbrände im ganzen Fünfseenland eingesetzt wird – zuletzt beim Waldbrand am Wochenende bei Stockdorf. Die Selbstbeschreibung fasst das alles gut zusammen: „Die Arbeit als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist geprägt durch eine große Kameradschaft untereinander, eine annähernd tägliche und sehr gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus den Nachbarorten und insbesondere der Feuerwehr Starnberg, zahlreichen Übungsdiensten, um die komplexe Technik unter Stress optimal einsetzen zu können, und der Bereitschaft auch nachts und bei schlechtem Wetter jederzeit in Not geratenen Bürgerinnen und Bürgern zu Hilfe zu eilen.“