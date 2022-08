Schweres, Spektakuläres und Heiteres

Von: Hanna von Prittwitz

Fototermin vor der Pressekonferenz (v.l.): Produzent Ingo Fliess, Vanessa Mayer (FSFF-Team), Diana Dickmann (FSFF-Team), Schauspielerin Johanna Bittenbinder, Festivalleiter Matthias Helwig, Veronika Osterauer (FSFF-Team), Anne Eichberger und Dr. Alex Eichberger (Kino & Klima). © termin vor der Pressekonferenz

130 der besten mitteleuropäischen Filme sind ab Mittwoch, 24. August, bis zum 4. September beim 16. Fünf-Seen-Filmfestival im Landkreis Starnberg zu sehen. Schwere Themen wie der Klimawandel bekommen viel Raum.

Starnberg – Pressekonferenz am Donnerstagvormittag für das Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF) in Starnberg: Kameraleute und Fotografen sorgen für einen kleinen Stau auf der Wittelsbacherstraße in Starnberg, auf Höhe des Breitwand-Kinos. Auf dem Bürgersteig stehen Liegestühle, um sie herum scharen sich Schauspieler, Filmproduzenten, Unterstützer und das Team um Festivalleiter Matthias Helwig, der seit 16 Jahren unverdrossen sein Film-Festival auf die Beine stellt, das an den Spielstätten in Starnberg, Weßling und Gauting eineinhalb Wochen lang, vom 24. August bis zum 4. September, eine besondere Atmosphäre zaubern wird.

Im Kinosaal, zur Konferenz, ist dann Regisseur Tom Tykwer da, dem Helwig dankbar ist für die stete Förderung seines Festivals: „Ohne ihn wäre es nicht das geworden, was es geworden ist.“ Die Schauspielerin Johanna Büttenbinder berichtet über die Dreharbeiten zu „Schweigend steht der Wald“, der in der Reihe Perspektive Spielfilm Premiere feiert. Produzent Ingo Fliess erklärt, wie der Film „Verabredung mit einem Dichter“ der Reihe Odeon über den Schriftsteller und Verleger Michael Krüger entstand. Und das Hechendorfer Ehepaar Anne und Dr. Alex Eichberger stellt sein Projekt „Kino & Klima“ vor. Und schon sind die Zuhörer gefangen von dem, was Helwig seit jeher mit seinem Festival vermitteln will: das gemeinsame, emotionale Kulturerlebnis und den breiten Blick auf die Welt.

Die Tragikomödie des Lebens ist beherrschendes Motto des Festivals. Schon im vergangenen Jahr war die Auswahl hoch aktuell. „In einigen Filmen wurde thematisiert, was im Februar in der Ukraine passiert ist. Das war vorauszuahnen und zu sehen“, sagte Helwig. Auch heuer gibt es Beiträge aus der Ukraine, aber auch aus Serbien und Taiwan, alles Krisengebiete. „Ich werde oft gefragt, warum ich so schwere Filme zeige“, sagt Helwig dann. Es sei eben nicht so, dass sich alle nur mit heiteren Dingen befassten. „Wir beschäftigen uns doch täglich mit der Familie, den Kindern, der Umwelt. Sind das schwere Themen?“ Das Entscheidende sei, Filme zu zeigen, die Qualität hätten und berührten. „Denn wenn wir berührt werden, verstehen wir ein Thema ein bisschen mehr. Wir können uns damit beschäftigen, vielleicht ein bisschen helfen und es weitertragen.“

Dazu passt auch die Reihe „Kino & Klima“. Sechs Filme haben die Eichbergers und Helwig ausgesucht, darunter „Into the Ice“, eine packende Dokumentation über das schmelzende Eis an den Polen. Das Ehepaar ist zum zweiten Mal dabei, der Klimawandel ist Beiden ein großes Anliegen. Beim Festival sind sie als Sponsoren eingestiegen, denn sie sehen in ihm eine Plattform, um die Menschen sachlich und umfassend über den Zustand des Planeten zu informieren. Die kulturpolitische Seite bedient das Filmprojekt „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“, von Robert Fischer, eine spektakuläre Inszenierung nach dem Werk von Bertholt Brecht. Die Idee dazu hatte Tykwer, der Film feiert in der Reihe Odeon seine Premiere.

Fort vom Schweren zum Leichten. Der Film „Alle wollen geliebt werden“ bietet bei der Eröffnungsfeier am 24. August im Starnberger Seebad Unterhaltung für ein breiteres Publikum. Das gilt für alle Filme der Reihe „Best of Festivals“. Endlich gibt es wieder eine Dampferfahrt, bei der unter anderem eine Live-Vertonung des Stummfilm-Klassikers „Grandma’s Boy“ von Harold Lloyd zu sehen ist. Und natürlich kann Helwig jede Menge Gäste aufzählen, die für Glamour an den Spielstätten sorgen sollen und wohl auch werden: Iris Berben ist am 27. und 28. August Ehrengast und stellt drei ihrer Filme vor. Sandra Hüller (Toni Erdmann) nimmt am 4. September den Hannelore-Elsner-Preis entgegen. Dazu kommen zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Regisseure und Produzenten, unter ihnen der bayerische Regisseur Norbert Lechner, dem eine Werkschau gewidmet ist. Jeden Abend sprechen im Gautinger Kino unter dem Titel „Meet the Festival“ Regisseure über ihre Arbeit (19 Uhr).

Nun noch die große Frage: Wie finden sich Festivalbesucher da noch zurecht? Da lacht Festivalchef Matthias Helwig, der selbst im Jahr rund 350 Filme schaut. „Einfach ins Kino gehen jeden Abend, es läuft immer was Gutes.“