„Sedimentumlagerung“: Das große Baggern im Starnberger See beginnt

Von: Tobias Gmach

Als Erster an der Reihe: Wolfgang Wittmann, Vorsitzender des ESV Starnberg, am Hafenbecken, das Andreas Mailhammer von Samstag bis Montag ausbaggerte. Links sieht man das Boot, das den Schlamm abtransportiert und an einer festgelegten Stelle im See verklappt. © Andrea Jaksch

Sämtliche Häfen, Anlegestellen und Zufahrten befreit eine Spezialfirma nun von Schlick und Schlamm, damit die Boote im Starnberger See wieder besser durchkommen. Die erste von insgesamt 26 Baggeraktionen wurde am Montag vollendet.

Starnberg – Wochenlang mit dem Spezialbagger Schlick und Schlamm im Starnberger See wegschaffen: Ist das ein harter Job? „Das ist wie Urlaub“, antwortet Andreas Mailhammer angesichts der landschaftlichen Reize der Region, in der er seinen Beruf gerade ausübt. Am Samstag hat Mailhammer von der gleichnamigen Firma aus Obertaufkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn mit der Mission begonnen, die bis Ende Oktober dauern wird. Sie heißt offiziell „Sedimentumlagerung“. 26 Werften, Yacht- und Segelclubs sowie Privatleute rund um den Starnberger See lassen von Mailhammer ihre Hafenbecken, Zufahrten und Anlegestellen ausbaggern, damit sie mit ihren Booten nicht anecken.

Los ging’s am Samstag beim Eisenbahner-Sportverein (ESV) Starnberg. Für Mailhammer dürfte es eine Aufwärmübung gewesen sein. Etwa 150 Quadratmeter galt es in dem kleinen Hafen von Ablagerungen zu befreien. Der Verein wäre eigentlich viel später an der Reihe gewesen, berichtet sein Vorsitzender Wolfgang Wittmann. Doch am Donnerstag kam der Anruf von Mailhammer. Größere Häfen konnten ihre Anlagen nicht so schnell leerräumen. Das war beim ESV einfacher. „Wir haben nur fünf Kielzugvögel“, sagt Wittmann und meint die Sportboote, die zuletzt nur noch schwer von ihren Liegestellen wegkamen. Vor lauter Schlick mussten die Mitglieder die Kiele anheben. „Wir haben uns zuletzt vor etwa 15 Jahren an so einer Aktion beteiligt“, sagt Wittmann. Sie findet alle sechs Jahre statt, beim letzten Mal hatten sich weniger als halb so viele Seeanlieger angemeldet. Den ESV mit seinem überschaubaren Bereich kostet die Maßnahme laut dem Vorsitzenden etwa 5000 bis 6000 Euro.

Schlamm wird weiter draußen im See wieder verklappt

Möglich macht’s der vollhydraulische, schwimmende Bagger von Andreas Mailhammer. Das Spezialfahrzeug hat an Bord auch Platz für 30 Kubikmeter Schlamm und könnte ihn selbst abtransportieren. Damit es schneller geht, fahren immer wieder zwei Boote, sogenannte Klappschiffe, zum Bagger, werden mit Sediment beladen und verklappen es draußen auf dem See. Mindestens 60 Meter muss es an diesen Stellen tief sein. Sie befinden sich für den nördlichen Teil des Sees auf Höhe Berg, für den südlichen Teil im Bereich Bernried und wurden vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim und der Fischereigenossenschaft Würmsee festgelegt. Im Vorfeld wurde laut Landratsamt durch Probenahmen aus den einzelnen Bereichen auch sichergestellt, dass kein belastetes Material in den See gelangt.

Am Montag war Andreas Mailhammer beim ESV fertig. „Jetzt bin ich bei den Pionieren“, sagt er. Drei Tage hat er für das Ausbaggern am Taucherausbildungszentrum der Bundeswehr eingeplant. Bis 31. Oktober müssen Mailhammer und seine Bootsfahrer aus fischereirechtlichen und naturschutzfachlichen Gründen, unter anderem zum Schutz der Wasservögel, mit allen Häfen durch sein. Der „Urlauber“ übernachtet übrigens tatsächlich in einem Wohnmobil, duschen dürfe er bei der Bayerischen Seenschifffahrt. „Aber am Wochenende fahre ich heim.“

