„See and the City“ dümpelt vor sich hin

Teilen

Die bunten Markierungen und Malereien von Schülern des Gymnasiums Starnberg erregen auf dem Bahnhofplatz Interesse – die Idee der Stadt, die gesperrten Flächen mit Aktionen und Gastronomie zu nutzen, ist bisher kaum vorangekommen. Belebt wird der Bereich in jedem Fall bei „Starnberg bewegt“ am Sonntag, 26. Juni. © Dagmar Rutt

Knapp vier Wochen nach Beginn von „See and the City“ auf dem Starnberger Bahnhofplatz passiert dort wenig. Die Akzeptanz des Vorhabens, das die Aufenthaltsqualität erhöhen soll, ist mäßig. Aber das soll sich ändern: Am Sonntag, 26. Juni, findet „Starnberg bewegt“ dort statt.

Starnberg – Die Aktion „See and the City“ auf dem Bahnhofplatz in Starnberg findet ein geteiltes Echo. Manche finden sie gut, weil mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer ist, andere verheerend. Die Senioren-Union hat vor Kurzem gefordert, die Aktion mit Verkehrs- und Parkeinschränkungen abzubrechen (wir berichteten). Daran denkt die Stadt nicht, sie kämpft aber mit Akzeptanzproblemen.

Ziel von Stadtverwaltung und Stadtrat ist, durch „See and the City“ herauszufinden,wie der Bereich zwischen Innenstadt und Seepromenade verändert werden kann, um Fußgängern und Radfahrern mehr Platz einzuräumen. Dazu wurde die Fahrbahn verengt, Parkplätze fielen weg, Gehwege wurden verbreitert – für Aufenthaltsflächen, die die Stadt eigentlich anderweitig nutzen lassen wollte, etwa durch Gastronomie und Aktionen. Nur: Das klappt nicht wie gewünscht. Nach Angaben von Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, die derzeit im Rathaus die Geschäfte führt, sei die Stadt bei Wirten und Firmen abgeblitzt mit dem Anliegen, die nun freien Flächen zu nutzen.

Oft sei Personalmangel als Grund genannt worden, sagt Kammerl. Die Stadt wolle aber neue Initiativen starten, um die Flächen zu bespielen. Es sei schade, dass etwa auf der Fläche am Rondell wenig passiere. Selbst die Foodtrucks, die die Stadt tageweise dafür gewonnen hatte, klagten über wenig Besucher; einer sei bereits wieder abgesprungen. „Es läuft nicht rund“, räumt Kammerl ein, die auch nicht erwartet, dass sich die Lage schnell ändert.

Die Klagen über die Verkehrsführung halten zwar an, sich bei der Starnberger Polizei aber in Grenzen. Verkehrssachbearbeiter Oliver Jauch weiß von keinem Vorfall oder größeren Problemen. Die Verlangsamung des Verkehrs durch die Verengung sei aber erfolgreich, sagt er. Die meisten hielten sich auch an die Parkverbote auf den Flächen, aber „nicht alle“. Das war schon Thema im Verkehrsausschuss des Stadtrates, die Stadt hatte die Parküberwachung dort verstärkt eingesetzt.

Kammerl zufolge werden sich Autofahrer aber dauerhaft an weniger Parkplätze gewöhnen müssen, denn aus baurechtlichen Gründen werden einige an den Seearkaden wegfallen – dort ist eine Aufstellfläche für die Feuerwehr, die in der Baugenehmigung verankert, in den vergangenen Jahrzehnten aber nicht geschaffen worden sei, sagt sie.

Einige Termine bei „See and the City“ sind aber fix, etwa „Starnberg bewegt“ am Sonntag, 26. Juni. „Von 12 bis 18 Uhr bieten die Sportvereine aus Starnberg und Umgebung am Kirchplatz, in der Wittelsbacherstraße und am Bahnhofplatz ein buntes Programm mit sportlichen Höhepunkten aus dem vielfältigen Angebot ihrer Abteilungen“, kündigte die Stadt diese Woche an. Es gibt Angebote unter anderem im Tischtennis, Klettern und Stockschießen. Neben den Vereinen präsentierten sich auch Starnberger Unternehmen und informierten über ihre Angebote zu den Themen Gesundheit, Fitness und Wellness. Für das leibliche Wohl sei dank der Unterstützung unterschiedlicher Vereine und Initiativen gesorgt. Die Stadtbücherei werde mit ihrer „Bibliothek der Dinge“ vor Ort sein. Am Infostand der Stadt können sich die Besucher mit Vertretern der Stadt Starnberg über das Projekt „See and the City“ austauschen – das könnte interessant werden.

Der Bahnhofplatz zwischen Bahnhof- und Wittelsbacherstraße sowie die Wittelsbacherstraße zwischen Bahnhofplatz und Ludwigstraße werden dafür am 26. Juni von 8 bis gegen 20 Uhr gesperrt. Davon sind auch Buslinien betroffen, so hält die 964 nicht am Bahnhof See, es gibt aber Ausweichhaltestellen (etwa an der Hauptstraße). Die Haltestelle an der Wittelsbacherstraße kommt für einen Tag wieder vors Kino.