„See and the City“: So geht’s weiter

Von: Peter Schiebel

So soll es nach Vorstellung von Stadtverwaltung und Stadtrat bleiben: Ein Teil des Rondells am Bayerischen Hof bleibt auch künftig Stadtstrand oder Ähnliches, auf dem anderen Teil sind Parkplätze (links im Bild). Es war wichtig, dass wir die erste Phase durchgestanden haben. UWG-Stadtrat Dr. Thorsten Schüler © Dagmar Rutt

Eine Woche vor Ende des Projekts „See and the City“ hat der Stadtrat am Montagabend eine erste Bilanz gezogen. Und die fiel positiver aus, als Kritiker wohl gedacht hätten.

Starnberg – Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Für 18. Oktober hat Bürgermeister Patrick Janik bereits eine Bürgerbeteiligung angekündigt, bei der er zusammen mit den Starnbergern eine Bilanz des Projekts „See and the City“, der temporären Umgestaltung des Bahnhofplatzes, ziehen will. Erst danach soll der Stadtrat final darüber entscheiden, was von den Regelungen bleiben und was wieder geändert werden soll. Ein erstes Fazit legten Janik und die Stadtverwaltung aber bereits am Montag dem Stadtrat vor. Laut diesem Vorschlag sollen die meisten Maßnahmen auch nach Ende des Projekt erhalten bleiben, für einige schlug die Stadtverwaltung aber auch den Rückbau vor.

Das soll bleiben

Tempo 20: Die Stadt strebt eine dauerhafte Verlangsamung des Verkehrs dort an. „Der Bahnhofplatz erfüllt auch außerhalb des Projekts die Voraussetzungen eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Die Polizei stimme der Beibehaltung von Tempo 20 zu. Schanigarten Bahnhofplatz 8: Der vom Restaurant „Comodo“ genutzte Schanigarten soll bleiben und den Bereich beleben. Dass dadurch sechs Kurzzeitparkplätze wegfallen, hält das Rathaus für verkraftbar. Teilweise Sperrung des Rondells: Die aktuelle Regelung soll beibehalten werden. Dadurch würden die Parkplätze im westlichen Bereich des Rondells vor dem Bayerischen Hof (Richtung Villa Bayerlein) dauerhaft wegfallen. Dort befindet sich aktuell der Stadtstrand. Sylvie Pfeifer von der städtischen Bauverwaltung sprach von einem „zentralen und wesentlichen Raum“, der deutlich an Aufenthaltsqualität gewonnen habe. Eine komplette Sperrung des Rondells für den Autoverkehr wie zu Beginn von „See and the City“ strebt die Stadt aber nicht mehr an, stattdessen sollen die Parkplätze im östlichen Bereich (vor dem Lokal Derby) erhalten bleiben. Nutzung des Rondells: Um die Akzeptanz für die teilweise Sperrung zu erhöhen, hält die Verwaltung eine Nutzung des Rondells für erforderlich. Denkbar sei, den auf Initiative von BLS-Stadtrat Michael Mignoli angelegten Stadtstrand zu erhalten und gegebenenfalls um gastronomische Angebote zu erweitern, sagte Pfeifer. Allerdings sei noch nicht abzuschätzen, welche Auswirkungen der Erhalt des Stadtstrands insbesondere über den Winter habe. Verengung Einmündung Wittelsbacherstraße: Die Markierung und die aufgestellten Blumenkübel sollen erhalten bleiben. Verkehrsinsel: Auch die Verkehrsinsel auf der Fahrbahn zwischen Rondell und VHS soll dauerhaft bleiben. Ein entsprechender Beschluss des Bauausschusses liegt bereits vor. Stellplätze zwischen Verkehrsinsel und Museumsunterführung: Die sieben markierten Stellplätze sollen ebenfalls bleiben. „Durch die wechselseitige Anordnung wird zudem eine Geschwindigkeitsreduzierung des Kfz-Verkehrs erwirkt“, hieß es in der Vorlage. Hotelanfahrtszone Hotel Seehof: Die eingerichtete Anfahrtszone zum Be- und Entladen sowie für den Check-in und den Check-out der Hotelgäste hat sich nach Meinung der Stadt bewährt. Das sehe auch die Hotelverwaltung so und spreche sich daher für eine Beibehaltung aus, hieß es. Allerdings schlage sie eine deutlichere optische Abgrenzung der Zone vor. Lösung könnte ein Blumenkübel sein, wodurch allerdings ein Stellplatz wegfällt.

Das soll weg

Freigabe Parkplätze am Park-and-ride-Parkplatz: Während des Projektzeitraums waren auf dem P+R-Parkplatz einige Stellplätze für Besucher des Hotels Seehof reserviert. Diese werden nun wieder der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, da die Stellplätze vor dem Restaurant Gallo Nero wieder freigegeben werden, Einbahnstraßenregelung Theresienstraße: Die Einbahnregelung der Theresienstraße vom Rondell in Richtung Achheimstraße habe sich nicht bewährt, sagte Sylvie Pfeifer. Im Gegenteil: Sie habe zu Einschränkungen für die Anwohner geführt, zudem sei in Einzelfällen sogar der Otto-Michael-Knab-Weg (Fußweg hinter Schuh-Linse) mit Autos befahren worden, was zu einer Gefährdung von Fußgängern geführt habe. Die Zu- und Abfahrt an der östlichen Zufahrt des Rondells habe gut funktioniert. Pfeifer: „Es ist zwar eng, aber es geht.“ Taxistand: Der Taxistand soll wieder an seine ursprüngliche Position an den Fahrbahnrand des Bahnhofplatzes verlegt werden. Das führe zwar zu einer Verbreiterung des Straßenraums, sei aber auch besser für den Busverkehr. „Linienbusse können wieder ohne Einschränkungen in die Wittelsbacherstraße einbiegen, und der ungenutzte Zwischenbereich zwischen Gehweg und Taxistand wird wieder geschlossen“, so die Verwaltung. Es sei sogar möglich, den Taxistand zu verlängern, wodurch Taxistellplätze am Rondell wieder der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden könnten.

Der Stadtrat zeigte sich am Montag mit den Vorschlägen einverstanden – und das einstimmig. „Was nicht gut war, kommt weg. Und ansonsten haben wir erreicht, was wir erreichen wollten“, sagte Verkehrsreferent Dr. Thorsten Schüler (UWG). Wichtig sei gewesen, die erste Phase durchgestanden zu haben, als teils deutliche Kritik von Anliegern an dem Projekt geübt worden war. Michael Mignoli empfahl dagegen, zunächst die Bürgerbeteiligung abzuwarten. Und er gab zu bedenken, dass dauerhafte Umbauten Geld kosteten. „Das meiste sind Regelungen, keine Gestaltungen“, erwiderte Janik, stellte aber auch klar: „Irgendwann wird ein Umbau kommen müssen.“

Der Bürgerdialog findet am Dienstag, 18. Oktober, online statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Einen Einwahllink gibt es rechtzeitig vorher unter www.see-and-the-city.de.