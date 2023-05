Seeanbindung Starnberg: Vertrag ab heute online

Partner der Seeanbindung (v.l.): Starnbergs Stadtbaumeister Stephan Weinl, Bürgermeister Patrick Janik und die Bahn-Manager Christoph S. Herzog und Mareike Schoppe bei der Präsentation des Kompromisses. Ab Dienstag sind die Verträge öffentlich einsehbar, soweit nicht trifftige Gründe dagegensprechen. © Andrea Jaksch

Die neuen Verträge mit der Bahn über die Starnberger Seeanbindung werden ab Dienstag online einsehbar sein. Aus Datenschutz- und anderen Gründen werden Teile geschwärzt.

Starnberg – Die Stadt Starnberg wird wie angekündigt den neuen Vertrag mit der Deutschen Bahn AG zu Seeanbindung und Bahnhofsumbau veröffentlichen. Ab heute, Dienstag, kann das Papier auf der Internetseite der Stadt unter www.starnberg.de unter der Rubrik „Wirtschaft, Planen und Bauen“ und „Seeanbindung“ eingesehen werden, kündigte das Rathaus an. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen und zum Schutz von Betriebsgeheimnissen der DB einige Passagen des Vertrags geschwärzt wurden.

Der Starnberger Stadtrat habe dem Vertragsentwurf am 12. Dezember 2022 mit überwältigender Mehrheit zugestimmt, heißt es in der Mitteilung weiter. Am 22. Dezember 2022 sei die Einigung notariell beurkundet worden, am 24. Januar 2023 habe auch der Vorstand der DB AG grünes Licht gegeben. Der alte Bahnvertrag war nie veröffentlicht worden, was in den vergangenen Jahren zu Streit geführt hatte.