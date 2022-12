Patrick Janik: „Ergebnis kann sich sehen lassen“

Seeanbindung: Stadt und Bahn einigen sich - Vergleich statt 170-Millionen-Klage

Von: Peter Schiebel

Blick auf die Gleisanlagen und den Bahnhof See aus Richtung Tutzing: Über die Neuordnung haben Stadt und Bahn nun eine grundlegende Einigung getroffen. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. © Andrea jaksch

Die Stadt Starnberg und die Deutsche Bahn AG haben sich auf einen außergerichtlichen Vergleich in Sachen Seeanbindung geeinigt. Einzelheiten sollen im Januar bekannt gegeben werden. Bürgermeister Patrick Janik spricht bereits von einem „Riesengewinn für die Stadt“.

Starnberg – „Deutsche Bahn AG und Stadt Starnberg einigen sich“: Unter dieser Überschrift hat die Stadtverwaltung am Donnerstag um 13.26 Uhr eine Pressemitteilung verschickt, die eines der größten Projekte in der Geschichte Starnbergs zum Inhalt hat – die Seeanbindung. „Nach intensiver, knapp zweijähriger Verhandlungszeit haben sich die Stadt Starnberg sowie die DB auf einen außergerichtlichen Vergleich zur Beendigung der anhängigen Schadenersatzklage über 170 Millionen Euro geeinigt, welche die DB im Dezember 2019 eingereicht hat“, heißt es in der zwischen Rathausspitze und Bahn abgestimmten Mitteilung. Die Einigung sei am 22. Dezember notariell beurkundet worden

Der Stadtrat hatte den Vertragsentwurf bereits zehn Tage zuvor bei einer Gegenstimme gebilligt. Die bei Grundstücksgeschäften dieser Größenordnung erforderliche Zustimmung des Bahn-Vorstandes steht aber noch aus, darüber soll im Januar entschieden werden.

Bahnhof Starnberg See soll umgebaut werden

Bis dahin halten sich beide Seiten auch weiterhin an das vereinbarte Stillschweigen. Über die Inhalte der Einigung gab es am Donnerstag deswegen auch keine Aussagen. Nur so viel: Es habe „ein für alle Seiten zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden können mit dem Ziel, den Bahnhof nach aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit, umzubauen und die Flächen, die nach dem Umbau von Bahnanlagen frei werden, optimal städtebaulich zu behandeln“. Auch im Hinblick auf die Finanzierung sei ein Weg gefunden worden, der den Parteien eine Einigung ermöglich habe. „Ob dieser Weg tragfähig ist, muss das kommende Jahr zeigen.“

Mal im Starnberger Rathaus, mal in Räumlichkeiten der Deutschen Bahn AG an der Donnersbergerbrücke in München: Ziemlich genau zwei Jahre lang haben die Verhandlungsdelegationen von Stadt Starnberg und Deutscher Bahn AG um eine Einigung in Sachen Seeanbindung gerungen. Im Schnitt alle zwei Monate haben sie sich unter Führung von Bürgermeister Patrick Janik und Rita Kremp, Prokuristin der DB Netz AG, getroffen – bis am 22. Dezember eine Einigung notariell beurkundet wurde. Die 170-Millionen-Euro-Schadenersatzklage der Bahn gegen die Stadt wegen Nichterfüllung des Bahnvertrages von 1987 ist damit vom Tisch. „Auch wenn klar ist, dass die jetzt gefundene Einigung mit der DB nur die halbe Miete ist, freue ich mich zunächst mal über diesen wichtigen Schritt“, wird Bürgermeister Patrick Janik in einer gemeinsam abgestimmten Pressemitteilung von gestern zitiert.



Ein jämmerliches Bild bietet der Bahnhof See seit vielen Jahren. Sollte die nun erzielte Einigung realisiert werden, würde er „nach aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit“, umgebaut werden, erklärten Stadt und Bahn gestern. © Michael Stürzer

„Vor allem bin ich der Ansicht, dass die jetzt gefundene technische Lösung ein Riesengewinn für die Stadt wäre“, erklärt Janik weiter. Wie diese technische Lösung aussieht, darüber schweigen sich die Beteiligten nach wie vor aus. Grund dafür ist die noch fehlende Zustimmung des Bahn-Vorstandes, die bei Grundstücksgeschäften dieser Größenordnung vorgeschrieben ist. Darüber soll im Januar entschieden werden. Der Stadtrat hat der Einigung bereits am 12. Dezember bei einer Gegenstimme in nicht öffentlicher Sitzung zugestimmt. Ziel ist es, „den Bahnhof nach aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit, umzubauen und die Flächen, die nach dem Umbau von Bahnanlagen frei werden, optimal städtebaulich zu behandeln.“



Patrick Janik: „Ergebnis kann sich sehen lassen“

Als im Januar 2021 im Projektausschuss Bahnhof See des Stadtrats letztmals öffentlich über das Thema gesprochen wurde, waren noch zwei Varianten im Gespräch: die von der Bahn favorisierte Variante 1, die unter anderem eine Verlegung der Bahnsteige nach Norden, eine Stützmauer zum See hin und ein Wendegleis südlich des Bahnhofs vorsah – und die von der Stadt favorisierte Variante 7, bei der die Bahnsteige in der Nähe des historischen Empfangsgebäudes angeordnet werden könnten. Trotz höherer Kosten, etwa durch ein neuen Betriebsgebäude, sah die Stadt Vorteile für die Stadtgestaltung, weniger Beeinträchtigungen für Blickachsen und ein besseres Entwicklungspotenzial für frei werdende Flächen zwischen See und Ludwigstraße.



Nach Zustimmung durch den Bahn-Vorstand wollen Stadt und Bahn im Januar bei einem Pressegespräch die wesentlichen Vertragsinhalte vorstellen. Darüber hinaus ist eine Bürgerversammlung geplant. Auch eine eigene Versammlung für Anlieger soll es offenbar geben. „Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen, und ich freue mich darauf, dies nun auch endlich unseren Bürgerinnen und Bürgern vorstellen zu können“, wird Janik dazu zitiert. Einen Dank an die Bahn hatte er auch parat: „Ich muss mich an dieser Stelle bei unseren Verhandlungspartnern auf Seiten des DB-Konzerns für die zwar hart, aber immer fair und konstruktiv geführten Verhandlungen bedanken.“



Bahn hatte auf 170 Millionen Euro Schadenersatz geklagt

Neben den mit Spannung erwarteten Inhalten dürften auch Angaben zu Kosten und Finanzierungen von großem Interesse sein. Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, die Teil der städtischen Verhandlungsdelegation war, sagte gestern gegenüber dem Starnberger Merkur, dass die Stadt Fördermittel in erheblichem Maß benötigen werde. Was das weitere Vorgehen anbelangt, so muss die vorliegende Grobplanung detailliert ausgearbeitet werden. Zudem ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, an dessen Ende mit dem Planfeststellungsbeschluss das Baurecht steht. Dieses Verfahren nimmt mehrere Jahre in Anspruch.



Grundlage aller Diskussionen sind die am 23. Januar 1987 geschlossenen Bahnverträge, die nie vollständig erfüllt wurden. Nachdem 2019 eine Mediation zwischen Stadt und Bahn gescheitert war, hatte der Konzern die 170-Millionen-Klage eingereicht, auf die die Stadt mit einer Klageerwiderung reagierte. Erst nachdem Patrick Janik die damalige Bürgermeisterin Eva John abgelöst hatte, wurden die Gespräche wieder aufgenommen.