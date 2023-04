Seeanbindung: Vertrag zwischen Bahn und Stadt Starnberg wird öffentlich

Der Bahnhof See soll im Zuge der Seeanbindung umgestaltet werden. Dafür ist ein Ideenwettbewerb geplant.

Bürgeranträge

Der Stadtrat beschloss, die Vereinbarung mit der Bahn zur Seeanbindung zu veröffentlichen – abgesehen von Betriebsgeheimnissen. Für den Seebahnhof soll es einen Ideenwettbewerb geben.

Starnberg – Den Willen, die Ende 2022 geschlossene Vergleichsvereinbarung mit der Deutschen Bahn zur Seeanbindung zu veröffentlichen, hatte Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik schon mehrfach bekundet. Seit Montagabend liegt dazu ein einstimmiger Stadtratsbeschluss vor – mit dem Zusatz „soweit keine schutzwürdigen Belange berührt sind“. Es gehe dabei auch um Betriebsgeheimnisse der Bahn, die gewahrt und geschwärzt werden müssten, erklärte Janik in der Sitzung, was er zuletzt schon beim CSU-Stammtisch erklärt hatte (wir berichteten). Hintergrund dieses Beschlusses und fünf weiterer waren Anträge aus der Bürgerversammlung Ende März, denen sich der Stadtrat am Montag widmete.

Die Stadtverwaltung wird nun jene schutzwürdigen Belange rechtlich prüfen lassen und den Vertrag dann veröffentlichen. Wann, ist noch nicht absehbar. Die Unterlagen zum Klageverfahren zwischen Stadt und Bahn werden nicht veröffentlicht. Janik dazu: „Das Verfahren ist nur ausgesetzt. Falls sich in einem Jahr alles in Wohlgefallen aufgelöst hat, können wir die alten Verträge gerne veröffentlichen.“ Die Prozesstaktik wolle der Bürgermeister bis dahin allerdings nicht öffentlich diskutieren. Ein weiterer Beschluss besagt, dass die Verwaltung ihr Prüfergebnis und die Stellungnahme der kommunalen Rechtsaufsicht dem Stadtrat erneut vorzulegen muss.

Vision für Neuordnung des Uferbereichs und des Bahnhofumfeldes gewünscht

Neben Transparenz-Themen ging es um „eine Vision für die Neuordnung“ des Uferbereiches und des Umfelds des Seebahnhofs. Hervorbringen soll sie ein städtebaulicher Ideenwettbewerb mit Bürgerbeteiligung. Allerdings laut Beschluss erst „zu gegebener Zeit“. Eine kulturelle Nutzung soll in diesem Zusammenhang auch erwogen werden.

Ein Bürgerantrag erntete einstimmige Ablehnung. dahinter steckte die Forderung, die Gleissituation und auch den Regionalzughalt am Bahnhof See beizubehalten. Und folgender Wunsch: „Im Austausch von nicht benötigten Grundstücken für den Bahnbetrieb übernimmt die Stadt Starnberg im noch zu definierenden Rahmen die Sanierung des Bahnhofsgebäudes.

Zu Meinungsverschiedenheiten kam es in der Sitzung zwischen Bürgermeister Janik und der FDP-Stadträtin Anke Henniger. Sie hatte sich darüber beschwert, dass sie auf ihren Wunsch nach Einsicht in die Unterlagen zu den Verhandlungen mit der Bahn vertröstet worden sei. Janik betonte, die Einsicht sei selbstverständlich, wollte über Hennigers Anspielungen aber nicht in der öffentlichen Sitzung sprechen. Ihm sei wichtig gewesen, dass Starnberg beim Thema Seeanbindung „mit einer Stimme spricht“. Dann habe er aber von „Schreiben der FDP aus der Presse erfahren“. Die Liberalen hatten bei einer Veranstaltung Anfang März berichtet, sie hätten einen persönlichen Kontakt zu Bundesverkehrsminister Volker Wissing hergestellt.

