Starnberger Dinardpark: Seeblick für 28 Euro pro Quadratmeter

Von: Peter Schiebel

Der Dinardpark in Starnberg aus der Vogelperspektive. © Bauherr

Eine der aktuell größten Baustellen Starnbergs befindet sich auf der Zielgeraden. Für die 22 Mietwohnungen im Dinardpark beginnen im Juni die Besichtigungen, spätestens im Juli ist die Schlüsselübergabe für die Kindertagesstätte Spielinsel geplant.

Starnberg – Die Vorbereitungen für den Umzug laufen längst. Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September will die städtische Kindertagesstätte Spielinsel mit ihren 75 Betreuungsplätzen in ihren neuen Räumlichkeiten sein. Bekanntlich zieht die aktuell in der Containeranlage an der Ludwigstraße untergebrachte Spielinsel in den neuen Dinardpark ein. Bereits vor dem Abriss des Altbestandes war die Kita an der Dinardstraße beheimatet, im neuen Wohnquartier dürfte sie die prominenteste Mieterin sein. Direkt am Seufzerberg, zwischen Dinardstraße und Bahnhofstraße entstehen dazu in fünf Häusern noch 22 Mietwohnungen.

„Es ist nicht beabsichtigt, die Wohnungen zu verkaufen“, sagt Casimir Maltzan, der bei der in München ansässigen Habermann Unternehmensgruppe für die Hausverwaltung zuständig ist. Die Unternehmensgruppe ist die Eigentümerin des vom Starnberger Projektentwickler Ehre und Klein konzipierten Dinardpark, dessen Fertigstellung sich zwei Jahre nach Baubeginn nun auf der Zielgeraden befindet. Ebenfalls im Lauf des Juni sollen erste Besichtigungstermine mit Mietinteressenten vereinbart werden, sagt Maltzan.

Fast fertig: die Gebäude im Dinardpark zwischen Dinard- und Bahnhofstraße. Im Juli sollen die ersten Mieter ihre Schlüssel bekommen. © Andrea Jaksch

Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer zuzüglich Küche und Bad und sind zwischen knapp 46 und gut 152 Quadratmeter groß. „Die großen Wohnungen befinden sich im Dachspitz“, erklärt Maltzan. Die Nettokaltmiete liegt zwischen 22 und 28 Euro pro Quadratmeter und ist abhängig von der Größe und Lage der Wohnungen – Richtung Süden und Westen mit Blick auf den See wird es teurer. Die Preise scheinen Interessenten nicht zu schrecken. Obwohl die Auswahl der Mieter noch nicht begonnen hat und die Vermarktung bislang eher auf Sparflamme läuft, berichtet Maltzan bereits von mehr als 200 Interessenten, die sich einen Einzug in den Dinardpark vorstellen können. Viele von ihnen hätten sich über Ehret und Klein gemeldet. Wie viele von ihnen tatsächlich in Frage kommen, ist offen. Die Interessenten bildeten eine Bandbreite „von der Sozialwohnung bis zur Eigentumswohnung“ ab, schildert Maltzan. Weder die am einen Ende noch die am anderen dürften im Dinardpark zum Zug kommen.

Hohe Preise Folge der Grundstückskosten

Dass die Preise für Otto Normalverdiener wohl zu hoch sind, ist zu einem ganz erheblichen Teil den teuren Grundstückspreisen geschuldet. Im Vergleich mit anderen Objekten am Markt hält Maltzan sie allerdings für gerechtfertigt. „Unsere Lage ist deutlich reizvoller“, sagt er.

Und was ist mit der Gefahr, dass sich möglicherweise finanziell potente Leute im Dinardpark nur eine Ferienwohnung anmieten, gerade mal 200 Meter Luftlinie vom Seeufer entfernt? „Es ist nicht in unserem Interesse, dass es Ferienwohnungen werden“, sagt Maltzan. „Und wir erwarten das auch nicht. Wir gehen davon aus, dass wir vorrangig Menschen als Mieter haben werden, die dort dauerhaft leben. Und dass wir in erster Linie berufstätige Paare oder Familien haben.“ In diesen Fällen sollte die Nähe zu einem Kindergarten und Kinderhort mit Garten und pulsierendem Leben dann auch keine Konflikte heraufbeschwören. „Wir sind grundsätzlich daran interessiert, dass wir eine stimmige Hausgemeinschaft haben“, sagt Maltzan.

Eine Wohnanlage mit Kindergarten sei für die Unternehmensgruppe im Übrigen Neuland. Und auch in Starnberg ist es das erste Objekt für Habermann, der ansonsten vornehmlich in München tätig ist. Gedämmt seien die fünf Gebäude nach dem aktuell hohen Standard. Eine Fotovoltaikanlage auf den Dächern ist zunächst nicht geplant. „Wir möchten das aber für die Zukunft nicht ausschließen“, sagt Maltzan.