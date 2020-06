Seen voll - Landrat bittet: Auto zu Hause lassen

Der erwartete Ansturm von Tagesausflüglern auf den Landkreis Starnberg sorgt für volle Parkplätze - und einen Appell von Landrat Stefan Frey.

Landkreis - Das Landratsamt Starnberg meldete am Montag gegen 15 Uhr ein sehr hohes Besucheraufkommen. „Die Besucherparkplätze rund um die Seen im Landkreis Starnberg sind sehr gut belegt. Auch kann es passieren, dass aktuell keine Parkplätze rund um die Seen mehr zur Verfügung stehen“, heißt es dort. Das gelte nicht nur für die Seen, sondern auch für Ausflugsziele wie das Kloster Andechs. Die Behörde appellierte an alle Besucher, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Landrat Stefan Frey bat deshalb, möglichst mit den öffentlichen Personennahverkehr und dem Rad die beliebten Ausflugsziele im Landkreis anzusteuern und den Pkw möglichst zu Hause zu lassen. Ein Liveblog auf der Webseite der Wirtschaftsförder- und Tourismusgesellschaft gwt (www.starnbergammersee.de/service/ausflugs-ticker) informiert rund um die Uhr über die aktuelle Situation vor Ort, z.B. wenn Parkplätze wegen Überfüllung geschlossen werden oder die maximal zugelassene Personenanzahl im Strandbad erreicht ist. Diese Infos kommuniziert die gwt auch über ihre Social Media-Kanäle.

Bereits am Vormittag hatte sich die Lage angedeutet, allerdings fuhren viele lieber in die Berge. Auf der A95 zwischen München und Garmisch-Partenkirchen ging es zeitweise nur langsam voran.