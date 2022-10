Seenschifffahrt erreicht Vor-Corona-Niveau und wird teurer

Von: Tobias Gmach

Die MS Starnberg ist 18 Jahre alt. Damit das Schiff noch mal so lange fahren kann, wird der Antrieb über den Winter generalüberholt. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Mit den Schiffen auf dem Starnberger und dem Ammersee fuhren heuer wieder etwa so viele Menschen wie vor Corona. Wegen der hohen Diesel- und Materialkosten hebt die Schifffahrt die Preise 2023 mehr als üblich an.

Landkreis – 290 000 Fahrgäste zählte die Bayerische Seenschifffahrt heuer auf dem Ammersee, 220 000 waren es auf dem Starnberger See. Die Nachfrage nach dem Ausflugs- und Linienverkehr hat wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Deshalb spricht Geschäftsführer Michael Grießer von einem „Jahr der Erholung“ für sein Unternehmen. „Und es wäre noch besser gewesen, hätte uns der kalte, verregnete September keinen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Dass es wieder ein gutes Jahr werden würde, hatte sich abgezeichnet. Doch Grießer hatte auch immer wieder betont, dass es nun wieder ums Geldverdienen gehe – um die Verluste aus 2020 und 2021 auszugleichen. Ein Instrument dabei ist die Erhöhung der Preise. „Wir müssen sie um sieben Prozent – und nicht wie normalerweise um zwei bis drei Prozent – anheben, um die hohen Diesel- und Materialkosten aufzufangen“, erklärt Grießer. Eine große Rundfahrt auf dem Starnberger See würde nach dieser Rechnung statt heuer 22 Euro im kommenden Jahr etwa 23,50 Euro kosten, die auf dem Ammersee etwa 26 statt zuletzt 24,20 Euro.

Schifffahrt-Geschäft hängt auch vom Töpfermarkt ab

Dass das Geschäft nicht nur vom (guten) Wetter abhängt, sondern zum Beispiel auch vom Dießener Töpfermarkt, zeigte die Pandemie eindrücklich. Die Großveranstaltung am Ammersee fand heuer erstmals seit 2019 wieder an den Tagen rund um Christi Himmelfahrt statt. Gerade zwischen Herrsching und Dießen herrscht dann auch auf dem Wasser reger Betrieb. „Da kommen schnell ein paar zehntausend Fahrgäste zusammen“, sagt Grießer. „Das war ein guter Start für uns.“ Die Motorschiffe MS Utting und MS Augsburg sowie die Raddampfer RD Dießen und RD Herrsching waren bestens frequentiert.

Auch auf dem Starnberger See lief die Saison nach dem Geschmack des Geschäftsführers. Abgesehen von etwa zehn Tagen im August: Wegen des extremen Niedrigwassers fuhren die Dampfer die Stege in Possenhofen und Bernried zwischenzeitlich nicht an – zum ersten Mal überhaupt. Das ist auch der Grund, warum die Schifffahrt deshalb noch keine Maßnahmen ergreift, nicht ans Ausbaggern oder an andere Lösungen denkt.

Zu tun hat das Unternehmen über den Winter trotzdem genug – mit den beiden größten Schiffen auf dem Starnberger See. Die MS Starnberg, mit 18 Jahren mittlerweile erwachsen, soll laut Grießer auch die nächsten beiden Jahrzehnte seetauglich sein. Deshalb kommt das Boot aus dem Wasser, der Antrieb wird in seine Einzelteile zerlegt und von einer Firma bei Koblenz generalüberholt. Ein Motor der MS Seeshaupt bedarf ebenfalls der Reparatur. „Das können wir aber wahrscheinlich auf dem Wasser machen“, sagt Grießer. Die 74 Jahre alte MS Bayern, die nur noch ersatzweise zum Einsatz kommt, müsste wegen eines Lecks im Rumpf schon länger aus dem See gehoben werden. Erst war das wegen der Ebbe im Sommer nicht möglich, jetzt gehen die Starnberg und die Seeshaupt erst mal vor.

Stand-Up-Paddler und Schwimmer bereiteten Probleme

Die Ammersee-Flotte ist in der Stegener Werft angelandet und wird über die Wintermonate gründlich gewartet und aufpoliert. Beim Raddampfer Dießen ist nach fünf Jahren wieder eine große Landuntersuchung im Trockendock durch den TÜV fällig. Bei den Dampferstegen in Schondorf und Utting sind Erneuerungs- und Erhaltungsmaßnahmen notwendig.

Das Niedrigwasser machte den Kapitänen am Ammersee nicht so zu schaffen wie den Kollegen am Starnberger See. Stand-Up-Paddler, die den Schiffen zu nahe kamen oder uneinsichtige Schwimmer, die die Anlegemanöver behinderten, manchmal schon. Grießer: „Die Leute unterschätzen die Sogwirkung von ein- oder ausfahrenden Dampfern. Gottlob haben wir geschickte Schiffsführer, die ausweichen können, wenn die Sirene nicht hilft.“

Die neue Saison beginnt an Ostern 2023. Ob nun in der Verwaltung der Seenschifffahrt Ruhe einkehrt? Im Gegenteil, sagt Grießer: „Jetzt beginnen die Vorbereitungen für die nächste Saison. Ruhiger ist es eher, wenn der Betrieb im Sommer läuft.“

