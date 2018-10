Saison auf dem Starnberger See wird verlängert

Ein Herbst, der fast noch ein Sommer ist: Wegen des herrlichen Wetters verlängert die Schifffahrt die Saison auf dem Starnberger See.

Starnberg - Wegen der fast noch sommerlichen Temperaturen verlängert die Bayerische Seenschifffahrt die Saison auf dem Starnberger See. Heute sowie am Mittwoch, 10., und am Freitag, 12. Oktober, beginnen am Dampfersteg in Starnberg Kurzrundfahrten. Die Abfahrtszeiten: 12.30 und 14 Uhr. Die Fahrten dauern jeweils eine Stunde, die Dampfer legen keine Zwischenstopps ein. Am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Oktober, finden nördliche Rundfahrten laut Fahrplan statt. Auf dem Ammersee fahren die Dampfer bis Sonntag fahrplanmäßig fünf Touren. Ob es in der nächsten Woche eventuell weitere Fahrten gibt, hängt vom Wetter und vom Personal ab. Die Saisonverlängerung hatte sich im vorigen Jahr als durchschlagender Erfolg erwiesen, als die Warteschlange der Fahrgäste in Starnberg den kompletten Steg füllte.