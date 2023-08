Entwicklung des Seepegels kaum vorherzusagen

Pegel in Starnberg: Der See ist gestiegen, aber ein Hochwasser ist nicht in Sicht © von 2016

Nach ergiebigen Regenfällen im Landkreis Starnberg sind die Pegel von Seen und Bächen gestiegen, Hochwassergefahr herrscht jedoch nicht. Wie sich der Pegel des Starnberger Sees entwickelt, vermag niemand vorherzusagen.

Starnberg – Es hat viel geregnet seit Freitag im Landkreis, sehr viel. Die Messstation in Rothenfeld bei Andechs verzeichnete bis gestern Mittag etwa 135 Liter Niederschlag pro Quadratmeter seit Mitte voriger Woche. Das ist rechnerisch so viel, dass der theoretische Quadratmeter knöchelhoch unter Wasser steht. Kaum weniger war es an einer Messstelle in Gilching, 125 Liter. Im Süden des Kreises waren es sogar 150 Liter, gemessen an der Station Attenkam am Ostufer des Starnberger Sees. Der Regen war auch nötig, denn nun liegt die Gesamtmenge in diesem Jahr in etwa auf dem Stand des Vorjahres bei knapp mehr als 600 Litern je Quadratmeter für Rothenfeld und etwas über dem Stand 2022 für Gilching. Bleibt die Frage: Was wird nun aus den Pegeln? Droht ein Hochwasser? Derzeit nicht – und für den Starnberger See hängt es wohl auch von weiterem Regen ab.

Die Hochwasserwarnungen für die Kreise in der Nachbarschaft sind inzwischen weitgehend aufgehoben worden, die Pegel sinken in der Regel. Für Starnberg gab es keine Warnung. Der Starnberger See hat mehr als 20 Zentimeter am Pegel Starnberg zugelegt, liegt aber noch mehr als 35 Zentimeter unter der Meldestufe. Erfahrungsgemäß dauert es einige Zeit, bis starke Niederschläge im See sichtbar werden, da er sich vor allem aus dem Grundwasser speist. Und das ist unberechenbar: „Der Starnberger See ist ein träges System, es ist fast unmöglich, den Stand zu prognostizieren“, sagt Steffen Lehman, Abteilungsleiter für den Landkreis Starnberg im Wasserwirtschaftsamt Weilheim.

Es bleibe abzuwarten, wie sich der Pegel entwickelt. Das hängt auch von Regen ab, denn bis die Wassermassen seit Freitag über die Würm ablaufen, dauert es einige Zeit. Der Ammersee ist auch deutlich gestiegen, aber unkompliziert – dort fließt das Wasser in die Amper ab.