Seerosenorden für Kulturspektakel Gauting: Faschingsnarren ehren Musikfestival-Macher

Die Faschingsgesellschaft Perchalla feierte sich und andere am Rosenmontag in der Schlossberghalle. Den Seerosenorden verliehen die Narren dem Verein Kulturspektakel Gauting für sein dreitägiges Festival. Ehrenamtlich organisiert, hat sich die Veranstaltung europaweit einen Namen gemacht.

Starnberg – Als Laudator für den Starnberger Seerosenorden konnte die Faschingsgesellschaft Perchalla heuer den Sieger des Vorjahres gewinnen. Das passte ja auch: Ein Musiker preist ein Musikfestival. Und Erik Berthold – bekannt mit seiner Band „Erik & The Peacemakers“ und als Kulturpreisträger des Landkreises 2013 – war hochmotiviert. Mit einem Plakat aus dem Jahr 1989 sprang er ins Rampenlicht des kleinen Saals in der Schlossberghalle. Rund 80 Faschingsbegeisterte und geladene Gäste hatten sich dort versammelt. Das Plakat stammt von Bertholds erstem Auftritt beim Gautinger Kulturspektakel. Dem Verein, der das Festival schon seit 1982 organisiert, wurde nun der Seerosenorden überreicht – eine geschätzte Auszeichnung in Starnberg, deren Preisträger die Narren traditionell bis zum Rosenmontag geheim halten.

Rund 60 Bands und andere Künstler auf vier Bühnen an drei Tagen, kostenlos und barrierefrei: Das sind die harten Fakten der jährlichen Veranstaltung auf dem Gautinger Schulgelände, die heuer von 19. bis 21. Juli stattfindet. Doch dahinter steckt noch viel mehr, wie Berthold betonte: „Das Festival ist eine Institution und europaweit bekannt.“ Das Außergewöhnliche daran ist allerdings, dass die Organisation komplett ehrenamtlich gestemmt wird. Zum Kernteam von etwa 25 Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen noch rund 100 freiwillige Helfer, die an den Buden Essen und Getränke verkaufen oder dort anpacken, wo sie gerade gebraucht werden.

„Hut ab, wie solide und professionell ihr in eurem Alter schon arbeitet“

Lobende Worte für die aktuelle Mannschaft fand Jane Höchstetter aus Stockdorf, die die Anfangszeiten miterlebt hatte. „Hut ab, wie solide und professionell ihr in eurem Alter schon arbeitet“, sagte sie.

Den Orden nahm der 19-jährige und zweite Vorsitzende des Vereins, Gabriel Knoll, entgegnen. Er bedankte sich nicht nur bei Berthold, der das Team für die Auszeichnung vorgeschlagen hatte, sondern auch bei der Perchalla-Gesellschaft: „Es ist ein tolles Gefühl und echt motivierend, so eine Anerkennung von außen zu bekommen.“

32 Mal wurde der Orden seit 1988 verliehen – nach den Herrschinger Volleyballern im Jahr 2017 zum zweiten Mal an eine Gruppe. 2016 gewann ihn Stadtrat Gerd Weger, 2015 der Ökonom Professor Hans-Werner Sinn und 2014 der Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer.

Selbstverständlich wurde am Rosenmontag nicht nur geredet. Die Perchalla-Garden, meistens anmoderiert von Präsident Andreas Denk, zeigten in ihren rot-gelben Kostümen eine ganze Reihe an Einlagen, die vor Dynamik strotzten. Die Jugend begann mit einem Marsch, das Kinderprinzenpaar Eli und Maria tanzte einen romantischen Walzer, die Minigarde warf sich in Kapuzenpullis und bewegte sich zu Hip-Hop-Beats. Die erwachsenen Tänzer verschrieben sich heuer ganz der Rockmusik. Das Prinzenpaar Carmen Lindner und Julian Zanker wählte „Dos Bros“ von „The Boss Hoss“ für seinen Auftritt, die Garde ein Medley unter anderem aus „Juke Box Hero“ und „I love Rock’n Roll“.

