Segelglück fern der Heimat: Ukrainer gehen ihrer Leidenschaft am Starnberger See nach

Eine neue Segel-Heimat gefunden haben die ukrainischen Kinder (v.l.) Mariia Kuzmenko, Yevhenii Kuzmenko und Timofy Rozhko. Hinter ihnen ihre Unterstützer (v.l.) MRSV-Jugendleiterin Bettina Gerstmeier, Trainer Igor Iatluk und MRSV-Segel-Vorsitzender Bernd Hassenjuergen. © Andrea Jaksch

Talentierte, junge Segler aus der Ukraine können beim MRSV in Starnberg ihrer Leidenschaft nachgehen – mit ihren eigenen, im Krieg geretteten Booten. Ein paar Herausforderungen gibt es für den sportlichen Nachwuchs aber noch.

Starnberg – Ein gemeinsames Hobby verbindet, wobei das Segeln für die ukrainischen Kinder beim Münchener Ruder- und Segelverein Bayern (MRSV) weitaus mehr als nur ein Hobby ist. Der Verein bot zehn geflüchteten Kindern an, ihrer Leidenschaft, dem Segeln, nachzugehen. „Auf dem Wasser sah ich die Kinder das erste Mal lachen“, erzählt Bettina Gerstmeier, Jugendleiterin beim MRSV, gerührt.

In ihrer Heimat gehörten die Kinder einer privaten Segelschule an. Die Schule engagierte sich sozial und unterstützte in Kiew Kinder aus benachteiligten Familien. Unter der Leitung des Trainers Igor Iatluk trainierten die neun bis 15-Jährigen fünfmal pro Woche auf dem Stausee Dnjpr bei Kiew. Anfang März flüchteten alle gemeinsam in einem Bus nach Deutschland.

Die Tochter des Trainers lebt seit sechs Jahren in München und spricht Deutsch. Sie erledigt alle Formalitäten für die Kinder. Aus diesem Grund zog es die Gruppe in den Süden Deutschlands. Der ukrainische Seglerverband sendete einen Hilferuf an den deutschen, dieser setzte sich mit dem MRSV in Verbindung. „Es war eine spontane Aktion“, erzählt Gerstmeier. Nur einen Tag nach dem Anruf seien die Kinder da gewesen. Es war eine Bauchentscheidung, sagt Gerstmeier. Die Integration klappe gut, „hier braucht man keine Sprache“. Als die Kinder ankamen, rief der Verein eine Spendenaktion ins Leben. Und die Mitglieder spendeten kistenweise Sachen. Jedes Kind konnte voll ausgerüstet werden.

Jeden Freitag von Augsburg nach Starnberg zum Segeln

Zu Beginn wurden die Kinder mit ihren Müttern in einem Hostel in Augsburg untergebracht, zwei Waisen in einem Kinderheim in München. Jeden Freitag reisten sie von Augsburg nach Starnberg, um das Wochenende über zu segeln. Sie übernachten alle gemeinsam mit einem Elternteil in dem Sportraum des Vereins. In dem Hostel konnten die Kinder aber nicht bleiben. Nun leben sie getrennt voneinander an verschiedenen Orten und müssen bis zu drei Stunden an den See anreisen. Diese Situation sei sehr problematisch und führe dazu, dass manche fast gar nicht mehr kommen, bedauert Gerstmeier. Der elf Jahre junge Yevheni Kusmento stellte sich als echtes Naturtalent raus. Er gewann den Opti-Hit-Wanderpreis. „Die haben ein sehr hohes Niveau“, sagt die Jugendleiterin.

Um die Boote des ukrainischen Segelclubs vor einem Bombenangriff zu retten, fuhr ein Clubmitglied in der Ukraine neun Boote in einem Lastwagen an die polnische Grenze, wo Iatluk sie abholte. Diese „recht abenteuerliche Geschichte“ verschaffe dem Verein gutes Material, sagt MRSV-Segel-Vorsitzender Bernd Hassenjuergen.

Gerstmeier erklärt, es sei manchmal mühselig, sich zu verständigen. Ein Vereinsmitglied spricht russisch und hilft bei Übersetzungsschwierigkeiten oft aus. Beim Segeln verständigten sie sich mit verschiedenen Handbewegungen. Der MRSV nehme aber viel aus der Erfahrung mit, sowohl fachlich als auch sozial. Wie es weiter gehen soll, weiß jedoch keiner. Fest stehe aber, dass die Ukrainer so lange wilkommen sind, wie sie wollen. Trainer Iatluk sucht derzeit für sich und sechs Familienmitglieder eine Bleibe. Der Verein freut sich über Informationen an jugendleiter_segeln@mrsv-bayern.de.

Mathilda Trausch