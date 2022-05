Semmelknödel als Snack und grüne Cookies

Neue Lebensmittel von angehenden Lebensmitteltechnikern: Jana Schwanner, Alexandra Gyorgieva, Schulleiter Martin Brouer, Ausbilderin Irene Kroemer-Weinzierl, Anneliese Grimm-Miller, Eva Straßmair, Clara Bauer, Centa Birner, Oscar Fellin und Daniela Knoop (v.l.) mit Kreationen der Berufsschüler, hier eine glutenfreie Teigtasche. © Andrea Jaksch

Angehende Lebensmitteltechniker der Starnberger Berufsschule präsentierten dieser Tage eigene Kreationen - Lebensmittel, die es auf dem Markt noch nicht gibt.

Starnberg – Die Schüler der zwei Abschlussklassen des Fachbereichs Lebensmitteltechnik der Berufsschule Starnberg präsentierten dieser Tage Ausbildern ihre selbst kreierten Lebensmittel. Die Schüler, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten, hatten in wochenlanger Teamarbeit ein Produkt erstellt, das es in dieser Form nicht auf dem Markt gibt, erklärte Irene Kroemer-Weinzierl von der Berufsschule. „Dabei greifen sie Trends auf, die bei der Bevölkerung zurzeit sehr beliebt sind. Das Projekt bildet den krönenden Abschluss der Ausbildung, indem die Schüler zeigen, was sie während des dreijährigen Schulbesuchs gelernt haben.“

Dazu gehört alles von der Idee über die Zubereitung in der Experimentierküche sowie die industrielle Herstellung mit all den Anforderungen, denen Lebensmittelbetriebe gerecht werden müssen. Dabei erstellen die Schüler die Verpackung für ihr Produkt, eine Kostenkalkulation, ein hygienisches Konzept und ein Fließbild und halten sich immer an die strengen rechtlichen Vorgaben. Im Anschluss dürfen die Ausbilder die neu entwickelten Lebensmittel verkosten.

So präsentierte eine Gruppe mit „Mavioli“ die erste glutenfreie Teigtasche, die schmeckt – mit heimischen Maronen und Speck gefüllt oder alternativ für die Vegetarier mit einer Chili-Frischkäse-Füllung. „Hempkies“ sind vegane Cookies mit erhöhtem Protein- und Ballaststoffgehalt. Kürbis, Lupinen und Hanf sind die pflanzlichen Eiweißquellen. Der Zusatz mit dem indischen Superfood „Moringa oleifera“ verleihe den Cookies nicht nur ihre ungewöhnliche grüne Farbe, sondern verbessert auch die Versorgung mit Vitamin A, C, E, B-Vitaminen, aber auch Kalzium, Magnesium, Eisen, essenziellen Aminosäuren und Chlorophyll. „Lupessel“ ist ein veganes Lupinen-Pesto, angereichert mit dem regionalen Superfood Brennnesselsamen. Und es gab „Knödlis“, eine neue Form des Semmelknödels. Als gebackene Chips kann der traditionelle Snack überall mitgenommen werden. Die Schüler wollen damit die lokale Bio-Landwirtschaft unterstützen und setzen auf eine biologisch abbaubare Verpackung.