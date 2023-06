Gute Versorgung, aber...

Interesse an den Ständen bei Seniorentag: Markus Möbius vom BRK erklärte Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, Nazzarena Barni, Seniorenbeiratsvorsitzendem Reinhard Dirr, Helmut Joachimsthaler und Nina Kampmann (v.l.) beispielsweise die Vorteile des Hausnotrufsystems. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Zukunft der älteren Generation war zentrales Thema beim Starnberger Seniorentag – vor allem bei der Gesundheitsversorgung, schließlich sind die meisten Patienten in Kliniken über 60 Jahre alt. Der Seniorenbeirat als Organisator ist höchst zufrieden mit dem Tag.

Starnberg – Alarmstufe Rot und akuter Reformbedarf: Das waren die Schlagworte zum Thema Gesundheitswesen beim Starnberger Seniorentag. Aber auch, dass der Landkreis ein hohes Versorgungsniveau hat. Fazit einer Expertenrunde: Umplanungen, Zusammenlegungen von Krankenhäusern und Verlegung der Leistungen ins Ambulante können auch im Landkreis ein Weg in eine gute Zukunft sein, verbunden mit einer neuen Finanzierungsstruktur.

„Gesundheitswesen im Umbruch: Desaster oder Chance?“ Mit diesem brisanten Thema hat Reinhard Dirr, Vorsitzender des Seniorenbeirates Starnberg, für eine spannende Diskussionsrunde vor vollem Saal gesorgt. „In den letzten 30 Jahren ist das öffentliche Gesundheitswesen kaputt gespart worden“, resümierte Manfred Cassens, Professor für Gesundheits- und Sozialmanagement. Der „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ des Bundes hat den Bedarf erkannt und für 2021 bis 2027 vier Milliarden Euro für mehr Personal, Modernisierungen und Digitalisierung zur Verfügung gestellt. Das reicht allerdings nicht – auch wenn Deutschland und spezifisch der Landkreis im europäischen Vergleich noch sehr gut da stehen bei der Patientenversorgung.

„Wir brauchen Planungssicherheit und Geld“, betonte Landrat Stefan Frey. „Mit vier Kliniken im Landkreis müssen wir umstrukturieren.“ Beispiel Seefeld: Ein kleiner Neubau sei nicht wirtschaftlich, Lösungsansatz ist die Zusammenlegung mit Herrsching. Fakt ist: Nur Häuser ab 400 Betten aufwärts sind wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. „Die Hauptlast der Umstrukturierung sowie die Kosten für die Grundversorgung tragen die Kommunen“, so Frey. „Wir bekommen zu wenig Unterstützung vom Staat.“

„Krankenhausplanung ist Ländersache“, konterte Ruth Waldmann, Vize-Vorsitzende des Landtagsausschusses für Gesundheit und Pflege. „Die Kommunen hingegen haben einen Sicherstellungsauftrag.“ Im Zuge der aktuellen Diskussionen auf Länderebene sei klar: „Ohne Reform gehen die meisten Krankenhäuser kaputt.“ Ziel sei nicht die Schließung, sondern eine klare Aufteilung und Spezialisierung der Häuser nach Bedarfsermittlung: Wo braucht man was für die Grundversorgung, wo Spezialzentren, wo eine Maximalversorgung? „Aktuell arbeiten neun von zehn Kliniken defizitär“ resümierte Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der Starnberger Klinken. Bei der jüngsten Reform seien statt der Tagessätze Fallpauschalen eingeführt worden. Von langen Klinikaufenthalten lenkte man also um auf möglichst viele Fälle, um an Gelder zu kommen. „Besser ist eine Mischung aus Vorhaltekosten und Pro-Fall-Bezahlung.“ Davon erhofft sich Weiler eine stabile Situation, die auch gestiegene Lohnkosten und Inflation berücksichtigt. In diese Richtung ging schon die vorige Änderung, die – neben den Fallpauschalen – den Krankenhäusern die dauerhaften Finanzen für die Pflege garantierte. Dass das nötige Personal fehlt, ist ein anderes Thema: „Der Beruf ist in der Gesellschaft kaputt geredet worden. Die Pflege-Ausbildung ist eine der bestbezahlten Ausbildungen“, erklärte Weiler. Ein größeres Manko seien die bürokratischen Hürden für ausländische Pflegekräfte: Am Starnberger Krankenhaus gibt es eine Stelle nur dafür.

Unterm Strich ist die Versorgung mit Ärzten und Pflegekräften im Landkreis bisher gut. Um eine bessere Lastverteilung zu erreichen, wurde mit Professor Hans-Paul Schobel, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Starnberg, diskutiert, inwieweit einige Leistungen in die Arztpraxen verlagert werden könnten. Die Ideen gingen von Ausweitung der Belegarzt-Modelle und Tagesklinik-Formate bis hin zu einer Notfall-Versorgung in den Praxen.

Dass ein großes Netzwerk an Angeboten, an Hilfe, Diensten und Seniorenthemen im Landkreis verankert ist, davon konnten sich die Besucher an 27 Messe-Ständen überzeugen. „Bis zum frühen Nachmittag gab es viele intensive Kontakte“, so Organsiator Dirr. Auch die Fachvorträge über Rechtsfragen, neueste Robotertechnik und Einblicke in die Anforderungen an Apotheken waren gut besucht. Die Sozialforschung steuerte den wichtigsten Tipp für gutes Altern bei: Die soziale Einbindung ist das A und O. In diesem Sinne war auch der Seniorentag ein voller Erfolg.

Freia Oliv