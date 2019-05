Sicherer drüber, schwerer dran vorbei: Querungshilfe sorgt für Aufregung

Kaum ist die Söckinger Straße zur Gemeindestraße abgestuft, beginnt die Stadt mit den beschlossenen Veränderungen. Eine Querungshilfe sorgt dabei für etwas Aufregung.

Starnberg– Eine mobile Querungshilfe soll Fußgängern seit einigen Tagen helfen, gut über die Söckinger Straße auf Höhe der Josef-Fischhaber-Straße zu kommen. Dagegen hat niemand etwas. Firmen auf dem Gelände daneben jedoch haben nun bisweilen ein Problem, mit großen Lkw oder Sattelschleppern auf die Straße zu kommen. Nach einem Ortstermin sucht die Stadt nach Lösungen.

Zum Grund, warum dort eine Querungshilfe installiert wurde, teilte die Stadt auf Anfrage mit: „Im Oktober 2018 hat der Umweltausschuss des Stadtrates beschlossen, die zur Ortsstraße abgestufte Söckinger Straße zugunsten erhöhter Sicherheit von Schulkindern, Radfahrern und Fußgängern umzugestalten und eine mobile Querungshilfe einzurichten.“ Die richtlinienkonform angelegte Querungshilfe sei barrierefrei gestaltet: Rollstuhlfahrer, sehbehinderte Menschen, Eltern mit Kinderwagen und Schulkinder könnten die Straße nun sicher queren. Die Querungshilfe habe sich in der Praxis bereits bewährt, erklärte Stadtsprecherin Lena Choi. Die Position der Querungshilfe sei in den vorhandenen Wegeverlauf mit Anschlusspunkten „optimal eingebunden“, so dass die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen die Querung nicht beeinträchtigten und auf diese Weise keine Stolperfallen entstünden. Der Weg ist Teil der Rad- und Fußwegeverbindung „Bahnhof Nord/Maisinger Schlucht“.

Anwohner sind nicht glücklich mit der Querungshilfe

Anwohner sind insbesondere mit der Lage nicht so ganz glücklich, vor allem Firmen auf dem Gelände direkt daneben. Ein Riesen-Drama ist die Querungshilfe aber nicht, wie Michael Summer vom gleichnamigen Speditionsunternehmen sagt. Mit Lkw und Anhänger oder Sattelschleppern sei es nun aufwändiger, aufs Gelände zu kommen, aber nicht unmöglich. Bisher sei jeder Lkw ans Ziel gekommen, er beurteilt die Lage eher neutral. Dennoch strengten Firmeninhaber einen Ortstermin an, bei dem vorige Woche mögliche Lösungen besprochen wurden. Das bestätigt Lena Choi: „Derzeit prüft die Stadtverwaltung, ob und gegebenenfalls welche Anpassungen für den gewerblichen Lastverkehr vorgenommen werden sollen und können. Die Prüfung wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen, da auch technische Prüfungen vorgenommen werden.“ Im Gespräch sind offenbar sowohl eine geringfügige Verschiebung der Querungshilfe oder Änderungen an der Einfahrt, etwa eine geänderte Absenkung der Gehwegkanten.

Querungshilfe am Feuerwehrhaus machte Probleme

Schon einmal hat eine Querungshilfe für Probleme beim Ein- und Ausfahren gemacht – am Feuerwehrhaus in Söcking. Die Insel dort wurde schließlich abgebaut.

Wie berichtet, wird die Stadt die abgestuften Straßen – Söckinger, Andechser und Hanfelder Straße – nach und nach umgestalten. Bei der Hanfelder Straße ist dies bereits erfolgt und hat insbesondere bei Fahrbahnmarkierungen in Kreuzungsbereichen für Unmut gesorgt (wir berichteten). Deswegen werden die Markierungen erneuert. Das soll in den nächsten Wochen geschehen, sobald die Fachfirma Zeit hat, erklärte Bürgermeisterin Eva John jüngst im Stadtrat auf Nachfrage von Stefan Frey (CSU).

