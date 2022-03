Sicheres Zuhause für Haustiere aus der Ukraine: Wie das Tierheim Starnberg hilft

Von: Laura Forster

Teilen

Haben sich mittlerweile im Tierheim Starnberg eingelebt (v.l.): Nola, Kai, Bonja, und Klöpa. Die stellvertretende Leiterin Tanja Wieber (l.), Sara Ada und das gesamte Team kümmern sich um die Hunde aus der Ukraine. © Andrea Jaksch

Mit den Menschen aus der Ukraine kommen immer wieder auch Haustiere in den Landkreis. Das Tierheim Starnberg unterstützt, wo es kann, und hat vier Hunde bereits aufgenommen. Bevor es so weit ist, wird zuerst das Impfbuch gecheckt, denn in der Ukraine gibt es immer wieder Tollwutfälle.

Starnberg – Täglich bekommen Tanja Wieber, die stellvertretende Tierheimleitung in Starnberg, und ihr Team Anrufe. „Seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat und Menschen nach Deutschland flüchten, steht das Telefon nicht mehr still“, sagt sie. „Wir wurden schon gefragt, ob wir 30 Katzen unterbringen können.“ Aufgrund der begrenzten Kapazitäten am Franziskusweg kann das Tierheim jedoch nicht jedes Tier aufnehmen. Das Heim ist aber in engem Kontakt mit den ehrenamtlichen Helfern.

„Die Hilfsbereitschaft ist riesig“, sagt Tanja Wieber. „Falls jemand seinen Hund oder seine Katze nicht mit in die Flüchtlingsunterkunft nehmen kann, findet sich fast immer jemand, der das Tier vorübergehend aufnimmt.“ Auch mit der Tierschutzorganisation Tasso arbeitet das Tierheim seit Kurzem zusammen. „Die haben noch mal ein viel größeres Netzwerk“, sagt Wieber.

Am vergangenen Samstag sind die ersten Hunde aus dem Kriegsgebiet auf dem Gelände des Heims eingezogen. Klöpa, Kai, Bonja und Nola – zwei Mischlinge, ein Dackel und ein Beagle. Eine Dame aus Gilching hatte die stellvertretende Leiterin darüber informiert, dass sie zwei Familien aus der Ukraine bei sich aufnehme, die Wohnung für die vier Hunde jedoch zu klein sei. „Für uns stand von Anfang an fest, dass wir die Hunde vorübergehend aufnehmen wollten“, sagt Wieber.

Hunde, die am Anfang „total durch den Wind“ waren

Mittlerweile haben sich die zwei Rüden und die zwei Hündinnen zwar gut eingelebt, „am Anfang waren sie – genau wie die Flüchtlinge – aber total durch den Wind“. Nach der langen und nervenzehrenden Reise sei das jedoch nicht ungewöhnlich. Damit den Tieren die Trennung von ihren Familien leichter fällt, hat Wieber den Herrchen und Frauchen Handtücher mitgegeben. „Mit denen können sie das Gesicht oder die Arme abreiben, damit der Geruch daran hängen bleibt. Die legen wir dann in die Körbchen der Hunde.“ Ein Trick, der sich schon bei anderen Tieren bewährt hat.

Die vier Hunde leben zwar isoliert von den anderen Tierheimbewohnern, müssen jedoch nicht in Quarantäne, da sie erst im Februar gegen Tollwut geimpft wurden. „Das hat ein Tierarzt nach der Ankunft sofort gecheckt. Da muss man wirklich gut aufpassen“, sagt Wieber. Nicht alle Tiere aus der Ukraine seien gegen die Virusinfektion, die in Deutschland als ausgerottet gilt, geimpft. Das könne vor allem zur Gefahr für den Menschen werden. Eine kleine Wunde, über die ein infizierter Hund leckt, und die Erkrankung wird übertragen. „In Polen gab es schon erste Fälle.“ Wieber rät deswegen allen, die Tiere aus der Ukraine bei sich aufnehmen, den Impfpass checken zu lassen.

Wie lange die Hunde im Tierheim bleiben, ist noch unklar. „Sobald die Besitzer eine Wohnung gefunden haben, in der Tiere erlaubt sind, sollen sie wieder vereint werden“, sagt Wieber.

Lesen Sie auch Tiere saßen in ihrem eigenen Kot und Urin: Pat und Lucy in der Kälte ausgesetzt - Täter gesucht Unbekannte haben in Indersdorf zwei Katzen ausgesetzt - in bitterer Kälte. Im Tierheim Dachau ist man stocksauer und hofft, die herzlosen Besitzer zu finden. Tiere saßen in ihrem eigenen Kot und Urin: Pat und Lucy in der Kälte ausgesetzt - Täter gesucht 10.000 Euro für Tierschutz: Warum sich das Geld für Wolfratshausen lohnt Der Tierschutzverein übernimmt für die Stadt Wolfratshausen kostspielige Aufgaben. Das Credo der Tierheim-Chefin: „Jedes Lebewesen hat seine Chance verdient.“ 10.000 Euro für Tierschutz: Warum sich das Geld für Wolfratshausen lohnt

Tiere aus der Ukraine

Wer Fragen zum Thema Tiere aus der Ukraine hat oder Tipps und Hilfe braucht, kann sich gerne an das Tierheim Starnberg wenden, per E-Mail an info@tierheim-starnberg.de oder telefonisch (0 8151) 87 82.