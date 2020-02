Sie bekommt nur 4,25 Euro vom Jobcenter: Jetzt gibt es Hoffnung für eine Starnbergerin in Not

Sie bekam nur 4,25 Euro vom Jobcenter und geriet in große Not: Nun gibt es im dramatischen Fall der Starnbergerin Hildegard Z. neue Entwicklungen. Die gute: Die gesundheitlich schwer gezeichnete Frau könnte bald mehr Unterstützung bekommen.

Starnberg – Unter dem Titel „Im freien Fall durchs System“ erzählte der Starnberger Merkur Ende November 2019 die erschreckende Geschichte von Hildegard Z. – einer psychisch und körperlich schwer angeschlagenen Starnbergerin, die monatlich nur 4,25 Euro vom Jobcenter bekam. Ihr gesetzlicher Betreuer Christian Kellner vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) hatte sich an die Redaktion gewandt. Mit den Worten: „Die Leute werden im Behördendschungel zerrieben. Wir haben mehrere solcher Fälle. Das ist nur der krasseste.“ Kellner berichtete von den katastrophalen Wohnverhältnissen der Frau, aber auch von seinem Kampf mit Widersprüchen, Klagen und sogar einer Anzeige gegen Jobcenter-Chef Gerhart Schindler wegen unterlassener Hilfeleistung.

Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall. Weil Kellner Angst hatte, Hildegard Z. könnte sich etwas antun, ließ er die 53-Jährige in die Psychiatrie einweisen. Nach einem zweimonatigen Aufenthalt ist sie zurück in Starnberg – und in den schwierigen Verhältnissen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Das Jobcenter signalisiert „die Aussicht auf eine einvernehmliche Lösung“ – so formuliert es Behördenleiter Schindler.

Warum der volle Hartz-IV-Betrag (derzeit 454 Euro) für Hildegard Z. nun doch in Reichweite ist? Zuletzt gab es mehrere Gespräche zwischen BRK- und Jobcenter-Vertretern. An einem war Landrat Karl Roth beteiligt. Das hat offenbar Schwung in die Sache gebracht. Eine neue Prüfung des Falls läuft laut Schindler gerade. Und auch Kellner ist zuversichtlich, dass es mit der Bewilligung klappt.

Hildegard Z. lebt in konfliktträchtigen Verhältnissen

Trotz der Aussicht auf mehr finanzielle Unterstützung: Der Alltag von Hildegard Z ist nach wie vor schwierig. Sie lebt zur Untermiete bei einem Mann in einer 50-Quadratmeter-Wohnung. Laut Kellner sind die Umstände auf beengtem Raum konfliktträchtig. Die beiden seien kein Paar, das füreinander sorgt – und deshalb auch keine sogenannte Bedarfsgemeinschaft. Diese Einstufung des Jobcenters führte bisher dazu, dass die Behörde nur den absurden Betrag von 4,25 Euro überwies. Davon könne man laut Schindler nun wegkommen.

Zwischenzeitlich bekam Hildegard Z. überhaupt nichts mehr. Damit sie nicht auch noch aus der Krankenversicherung fällt, gewährte ihr das Jobcenter nach dem Gespräch mit Landrat Roth immerhin wieder die 4,25 Euro. Schindler argumentiert auch mit einem allgemeinen Problem. Mitarbeiter der Leistungsabteilung im Jobcenter seien ausgefallen und Bewilligungsanträge deshalb länger nicht bearbeitet worden.

Um für das Nötigste zu sorgen, bekommt die 53-Jährige täglich Essen auf Rädern vom BRK. Gratis. Eine „absolute Ausnahme“ laut Kellner. „Aber das BRK will sich nicht vorwerfen lassen, es hätte auch die Augen verschlossen.“ Kellners Versuch, die Frau in einer städtischen Obdachlosenunterkunft unterzubringen, scheiterte. Die Rückkehr von der Psychiatrie in die alten Verhältnisse sei „genau das, wovor Psychiater gewarnt haben“. Übrigens: Kellners Anzeige gegen Schindler hat die Staatsanwaltschaft an das Sozialgericht verwiesen. Dort hatte Kellner auch wegen der Einstufung als Bedarfsgemeinschaft geklagt. Auf das Hauptverfahren wartet er allerdings seit eineinhalb Jahren.

