Sieben Standorte für Leihräder

Von: Peter Schiebel

Die Stadt Starnberg will sich mit sieben Standorten am neuen Leihfahrrad-System des MVV ab dem Jahr 2025 beteiligen. © Tobias Hase

Die Stadt Starnberg will sich mit sieben Standorten am neuen Leihfahrrad-System des MVV ab dem Jahr 2025 beteiligen. An jedem sollen vier Pedelecs und ein E-Lastenfahrrad verfügbar sein. Das hat der Ferienausschuss beschlossen.

Starnberg – Wenn im dritten Quartal 2025 im Großraum München tatsächlich ein neues öffentliches Fahrradverleihsystem (ÖFVS) startet, dann will die Stadt Starnberg dabei sein. Der Ferienausschuss, sozusagen der kleine Stadtrat, hat vorige Woche einstimmig die Teilnahme an dem System beschlossen. Demnach soll es im Stadtgebiet sieben Standorte für sogenannte Mobilitätspunkte geben: am Bahnhof See, am Bahnhof Nord, in der Ortsmitte von Söcking, im Bereich Angerweide/Egerer Straße, im Bereich Waldspielplatz/Wiesengrund, an der Emslanderstraße und am Ostufer des Sees in Percha.

Die genauen Standorte stehen noch nicht fest, ebenso die Gestaltung der Mietstationen, wie Stadtbaumeister Stephan Weinl in der Sitzung erklärte. An jeder Station sollen vier Pedelecs und ein E-Lastenfahrrad verfügbar sein. Ausschließlich auf elektrische Unterstützung zu setzen, sei aufgrund der topografischen Gegebenheiten in Starnberg sinnvoll, sagte Weinl. Die Stadt wolle ihren Teil dazu beitragen, „schrittweise zur Mobilitätswende zu kommen“, betonte er.

Grundlage des ÖFVS bildet eine Untersuchung des Mobility Institute Berlin. Diese wurde vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) und seinen acht Verbundlandkreisen – Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg – sowie der Landeshauptstadt München gemeinsam in Auftrag gegeben, um den Menschen den Umstieg aufs Fahrrad zu erleichtern.

Zunächst habe das Büro das aktuelle Angebot und dessen Nutzung untersucht, erklärte Weinl. „Mit Blick auf die Fahrzeugnutzung von Fahrrädern in München (hier: MVG Rad) zeigen sich im Tagesverlauf deutliche Verkehrsspitzen morgens und nachmittags“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage für den Ferienausschuss. Das deute auf eine Nutzung der Leihräder im Berufs- und Pendelverkehr hin. Die Mietdauer eines MVG-Rades betrage im Durchschnitt zehn bis zwölf Minuten.

Darüber hinaus entwickelte das Institut Qualitätskriterien für künftige Systeme. Dazu zählen unter anderem „ein stationsbasiertes System mit vielen kleinen Stationen, um sowohl Auffindbarkeit für die Nutzer zu erhöhen sowie zu einem aufgeräumten Straßenbild beizutragen“, so die Vorlage. „Außerdem sollen sichere, hochwertige und langlebige Fahrräder angeboten werden.“

Wie genau dieses ÖFVS einmal aufgebaut ist, wer der Betreiber ist, wie die Stationen ausschauen und wie hoch die Tarife sind – all das steht noch nicht fest. Im September soll ein Rahmenvertrag ausgeschrieben werden. Für Januar 2024 ist die Zuschlagserteilung geplant. Dafür ist klar, dass Kosten auf die teilnehmenden Landkreise und Kommunen zukommen. Die einmaligen Investitionskosten gab Weinl mit 8800 Euro pro Station an – bei sieben Stationen in Starnberg also 61 600 Euro. Hinzu kämen jährliche Betriebskosten von 1000 Euro pro Pedelec und 2000 Euro pro E-Lastenrad – in Starnberg mit 28 Pedelecs und sieben E-Lastenrädern wären das jedes Jahr 42 000 Euro. Der Verkehrsreferent des Stadtrats, Dr. Thorsten Schüler (UWG), sprach in der Sitzung von „zwei wichtigen Vorteilen“, die das ÖFVS bringen solle. Zum einen sei es landkreis- und gemeindeübergreifend angelegt. „Es gibt keine Insellösungen mehr“, sagte er. Zum anderen solle das stationsbasierte System dazu führen, dass die Leihräder nicht überall in der Stadt abgestellt werden können und dann dort herumstehen. „Wir setzen hier die Prioritäten richtig“, betonte SPD-Stadtrat Tim Weidner.

Es gab allerdings auch vereinzelte kritische Stimmen aus Reihen des Ferienausschusses. So wollte Rudolf Zirngibl (CSU) wissen, ob die Stadt überhaupt das Geld für die Teilnahme an dem System habe. Schüler entgegnete, dass die Stadt mit dem Grundsatzbeschluss noch keine Verpflichtung eingehe.

So ist die Stadtverwaltung nun auch damit beauftragt, den Rahmenvertrag nach Fertigstellung den Stadtratsgremien vorzulegen. Im Laufe des nächsten Jahres sollte also etwas mehr Klarheit herrschen.