Skateranlage: Neuer Standort muss her

Drei Jungs und ein Wunsch: Die Skateranlage neben dem Jugendtreff soll besser werden. Mit ihrem Antrag in der Bürgerversammlung waren sie erfolgreich - aber wie geht es weiter?

Starnberg– Tilman Scheidig, Yuri Kremer und Julius Steiner hatten Erfolg: Die drei Buben hatten in der Bürgerversammlung im November einen Antrag gestellt, dass Starnberg eine neue Skateranlage bekommt, und dafür sofort eine Mehrheit bekommen (wir berichteten). Der Stadtrat folgte dem Anliegen, so einfach ist das aber nicht.

Die Anlage auf dem Seebad-Parkplatz neben dem Jugendtreff sei „ziemlich veraltet“, sagte Tilmann Scheidig in der Sitzung am Montag. Mehr als drei könnten dort sowieso nicht fahren, und die Bahnen seien „nicht so krass berauschend“, sagte ein anderer Skater. Die Buben, alle 14 Jahre alt, hatten vor Kurzem bei Bürgermeisterin Eva John nachgehakt, was denn nun sei mit dem Antrag.

Neuer Standort soll gesucht werden

Im Stadtrat rannten sie offene Türen ein. Die aktuelle Anlage ist 24 Jahre alt und deutlich kleiner als heutige Skaterparks. Erweitern ließe sie sich nur auf Kosten von Parkplätzen, was einige Stadträte durchaus akzeptieren würden. Andere, wie Michael Mignoli (BLS), fänden einen anderen Standort besser – die BLS brachte schon die sowieso zu sanierende ehemalige Deponie am Truhenseeweg ins Spiel. Das würde auch noch eine ganze Zeit dauern. Gerd Weger (CSU) warnte davor, den heutigen Standort mit den Jugendlichen zu planen, wenn dieser beim Bau eines Parkdecks wohl wegfallen werde.

Der Rat entschied, einen Standort zu suchen – was unter anderem wegen Lärms nicht einfach ist –, die Jugendlichen einzubinden und grob die Kosten zu ermitteln. Wie lange das dauert, ist nicht absehbar.