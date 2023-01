So entwickeln sich Starnbergs Feste

Von: Peter Schiebel

Der Starnberger Eiszauber steht endgültig auf der Kippe. Die Stadtverwaltung hätte ihn am liebsten jetzt schon für immer beerdigt, der Hauptausschuss will im Sommer noch mal darüber reden. © Stadt Starnberg

Die Stadt Starnberg will 2023 an ihren Festen einiges ändern - aus Kostengründen, aber auch wegen neuer Prioritäten. Der Eiszauber steht auf der Kippe.

Starnberg – Es war ein zähes Ringen: Mehr als eine Stunde lang hat der Haupt- und Finanzausschuss des Starnberger Stadtrats am Montagabend über den Fortbestand und die Neueinführung städtischer Feste und Veranstaltungen diskutiert. Für die weitreichenden Vorschläge der Stadtverwaltung, aus finanziellen und personellen Gründen unter anderem den Eiszauber endgültig zu beerdigen, gab es noch keine Mehrheit. Lediglich ein bereits beschlossenes verlängertes Wochenende „Wein am See“ Ende Juni im Bucentaurpark wurde abgesagt.

Dass drei Monate nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrats für die Ausrichtung der Feste jetzt wieder diskutiert wurde, konnte Josef Pfister (BMS) nicht verstehen. „Die Finanzkrise und die Energiekrise waren da schon bekannt“, sagte er. Im Rahmen der internen Haushaltsberatungen sei das Programm kritisch diskutiert worden, erwiderte Geschäftsleiter Ludwig Beck. „Das haben wir zum Anlass genommen, Ihnen die Thematik noch mal zur Beratung vorzulegen.“ Der Starnberger Merkur gibt den Überblick.

Französische Woche

Die Französische Woche auf dem Kirchplatz ist nicht nur für Bürgermeister Patrick Janik „das Flaggschiff der städtischen Veranstaltungen“. Nachdem das Fest in Vor-Corona-Zeiten in Turbulenzen geraten war, organisiert mittlerweile die „ARGE Französische Woche“ unter Federführung des Pöckinger Metzgermeisters Oliver Lutz und unter Einbindung des Partnerschaftsvereins Die Freunde von Dinard das Treiben auf dem Kirchplatz – auch heuer wieder rund um Christi Himmelfahrt (18. Mai).

Gegen zwei Stimmen (Winfried Wobbe/UWG und Michael Mignoli/BLS) erhöhte der Ausschuss den städtischen Zuschuss von zuletzt genehmigten 13 000 auf 16 000 Euro. Wobbe und Mignoli war das zu viel, auch aufgrund des gewerblichen Charakters der Französischen Woche. „Es kommt uns deutlich teurer, das Fest selbst zu veranstalten“, erwiderte Janik und gab zu bedenken: „Es war nicht so, dass Herr Lutz jammernd vor unserer Tür stand und gebettelt hat, die Französische Woche wieder machen zu dürfen.“ Ganz im Gegenteil: „Wir haben ihn begeistern müssen.“

„Das Fest bringt Leben in die Innenstadt, und das müssen wir uns auch leisten können“, erklärte Marc Fiedler (FDP). „16 000 Euro ist die günstigste Form der Förderung, die wir machen können“, sagte Eva Pfister (BMS). Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) warnte gar davor, die Französische Woche in Gefahr zu bringen. Sie sei prägend für Starnberg.

Starnberger Eiszauber

Um ganz andere Summen geht es beim Starnberger Eiszauber, der 2021 und 2022 der Pandemie zum Opfer und heuer aus Energiespargründen ausgefallen ist. Auf 50 000 bis 60 000 Euro belief sich in den Jahren davor das jeweilige Defizit. Darüber hinaus bindet der Kufenspaß nach Angaben des Rathauses mehrere Wochen lang zwei städtische Mitarbeiter. Die Verwaltung schlug deswegen vor, den Eiszauber auch über 2023 hinaus nicht mehr auszurichten – und erntete im Ausschuss Kritik.

„Der Eiszauber war immer ein Erfolg. Ihn jetzt zu beerdigen, halte ich für völlig fatal“, sagte Ludwig Jägerhuber. Lange Warteschlangen zum Beispiel vor dem Polariom in Germering zeigten, wie beliebt Eislaufen gerade bei Familien sei. Katja Fohrmann (CSU) gab zu bedenken, dass Starnberg für Kinder und Jugendliche ohnehin nur ein begrenztes Angebot habe. Mit 10:3 Stimmen nahm der Ausschuss einen Antrag Jägerhubers an, im Sommer noch einmal über den Eiszauber zu beraten. Grundsätzliche Ablehnung kam aus Gründen des Klimaschutzes von Grünen und SPD.

Faschingstreiben

Am Faschingsdienstag, 21. Februar, gibt es erstmals seit drei Jahren wieder ein Faschingstreiben auf dem Kirchplatz. Mit dabei sind die Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla, die Wasserwacht Starnberg und die Schützenabteilung der FT Starnberg 09. Die Gesamtkosten in Höhe von 7000 Euro trägt die Stadt, würde diese aber gerne los werden. In anderen Gemeinden sei es üblich, dass sich örtliche Faschings-, Trachten, Burschen- oder Sportvereine um solche Veranstaltungen kümmerten, hieß es in der Sitzungsvorlage.

Winfried Wobbe sah darin kein Problem. „Wir haben sehr viele Vereine und Ehrenamtliche, die man besser einbinden kann“, sagte er und erkannte dabei Defizite seitens der Stadtverwaltung. Auf Antrag von Eva Pfister beauftragte der Ausschuss einstimmig die Verwaltung damit, für 2024 eine neue Organisationsstruktur zu finden. „Starnberg ist Kreisstadt. Wir sollten schon einen anderen Anspruch haben als andere Gemeinden oder Ortsteile“, sagte Pfister.

„Wein am See“und Schlossfest

Eine neue Struktur soll auch für „Wein am See“ und das Schlossfest erarbeitet werden. Das neue Format im Bucentaurpark und der bereits bestehende Renaissance- und Mittelaltermarkt im Schlossgarten sollten ursprünglich im jährlichen Wechsel stattfinden. Auch hier sind der Verwaltung Kosten und Personaleinsatz zu hoch. Und ob sich wieder Winzer aus dem Partnerlandkreis Bad Dürkheim – wie früher beim Pfälzer Weinfest – beteiligen, war bislang offen.

Angesichts der Französischen Woche, der Nacht der langen Tafel (15. Juli), von Starnberg bewegt (8. Oktober) und des geplanten Kultursommers hielt Janik den Verzicht auf „Wein am See“ und Schlossfest für vertretbar. Die Befürchtung von Ludwig Jägerhuber, Starnberg laufe Gefahr, zur Schlafstadt zu verkommen, wollte er deshalb auch nicht teilen. Generell will Janik bei der städtischen Wirtschaftsförderung aber andere Schwerpunkte setzen, etwa in den Bereichen Leerstandsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Sonst werde „aus dem Amt für Standortförderung das Amt für Veranstaltungen“, sagte er.

Christkindlmarkt

Nicht Thema der Beratung, aber mindestens genauso interessant war eine Aussage der zuständigen Amtsleiterin Sarah Buckel zum Thema Christkindlmarkt. Nachdem der Markt im vorigen Jahr erstmals elf Tage lang gedauert hatte, ist für heuer eine weitere Verlängerung geplant. Er soll an allen vier Adventswochenenden jeweils von donnerstags bis sonntags stattfinden. Das sei bereits mit der City-Initiative besprochen, sagte Buckel. Die Beratung im Ausschuss ist für Februar vorgesehen.