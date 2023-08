Werdenfelsbahn, S-Bahnen, ÖPNV-Busse: Das kommt auf Fahrgäste zu

Vorsicht, Bahnkunden: Während der Sperrung der Bahnstrecke in Starnberg geht es aus der Unterführung am Bahnhof See nicht wie sonst nach rechts zum Schienenersatzverkehr, sondern nach links Richtung Bayerischer Hof. © Andrea Jaksch

Schon vor der Sperrung von B 2 und Bahnstrecke in Starnberg müssen sich Bahnkunden im Landkreis Starnberg auf Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen.

Landkreis – Es sind nur noch rund zweieinhalb Wochen bis zur vermutlich größten Belastungsprobe, die in diesem Jahr auf Starnberg zukommt. Am Donnerstag, 24. August, beginnt die zweiwöchige Sperrung der B 2. Drei Tage später, am Sonntag, 27. August, ist dann auch der Bahnverkehr in Starnberg unterbrochen. Während der Umleitungsplan für Autofahrer bereits seit mehr als zwei Monaten und mittlerweile auch der für Radfahrer öffentlich kommuniziert ist, steht nun fest, wie die Bahn den Schienenersatzverkehr (SEV) organisiert. Der wird umfangreich und beginnt bereits am 21. August, weil es vor den Arbeiten in Starnberg bereits Baustellen der Bahn in München gibt. Der Starnberger Merkur beantwortet wichtige Fragen.

Was ist in den Sommerferien auf der S-Bahn-Stammstrecke geplant?

„Wegen Weichenerneuerung am Isartor und Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke in Laim fahren von Freitag, 11. August, 22.30 Uhr, durchgehend bis Montag, 21. August, 4.40 Uhr, zwischen Ostbahnhof und Pasing keine S-Bahnen. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof besteht Schienenersatzverkehr und zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof benutzen Sie bitte die anderen Verkehrsmittel des MVV“, heißt es bei der S-Bahn München. Für die S-Bahn-Linien im Landkreis heißt das: Die Züge der S 6 in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing. Gleiches gilt für Züge der S 8 in/aus Richtung Herrsching.

Wie geht es danach weiter?

Von Montag, 21. August, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 27. August, gegen 17.30 Uhr, entfällt die S 6 zwischen Pasing und Gauting. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten an der Paosostraße in Pasing. Fahrgäste können zwischen Pasing und Westkreuz die S 8 nutzen. Zwischen Westkreuz und Gauting richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Zwischen Gauting und Tutzing fährt die S 6 im normalen Takt.

Was bedeutet das für den Regionalverkehr der Werdenfelsbahn?

Vom 21. August an verkehren keine Züge der Werdenfelsbahn zwischen München Hauptbahnhof und Starnberg. Stattdessen richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr zwischen Pasing und Tutzing ein. Dieser verkehrt ohne Zwischenhalt tagsüber alle 30 Minuten, ansonsten alle 60 Minuten. „Platzbedingt können die Ersatzbusse für die Werdenfelsbahn nicht in Starnberg halten, der Umstieg zwischen Zug und Ersatzbussen erfolgt daher in Tutzing“, teilt eine Bahnsprecherin auf Anfrage mit.

Für diesen Ersatzverkehr seien 29 Busse aller Größen sowie drei Klein-Lkw als Radltransporter im Einsatz, so die Sprecherin. „Pro Fahrt ergibt das bis zu fünf Busse.“ Diese Regelung gilt bis 4. September, also bis zum geplanten Ende der Arbeiten in Starnberg. Statt der fahrplanmäßig rund 20 Minuten, die die Werdenfelsbahn für die Strecke Tutzing-Pasing benötigt, müssen sich Fahrgäste auf eine deutlich längere Fahrzeit einstellen, auch wenn die Baustelle in der Tutzinger Hauptstraße für die Dauer des SEV eingestellt wird.

Die Züge der Werdenfelsbahn fahren von Tutzing aus noch weiter zum Seebahnhof nach Starnberg. Wer es gewohnt ist, von dort aus mit dem Regionalzug nach München zu fahren, wird sich in den zwei Wochen aber wohl komplett umstellen müssen.

Wie ist die Regelung, wenn die Bahnbrücke in Starnberg erneuert wird?

Gleich anschließend an die Sperre in Pasing folgt die Sperre in Starnberg. Das bedeutet: Vom 27. August bis zum 4. September entfällt die S 6 zwischen Gauting und Tutzing. Stattdessen ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der in Starnberg jedoch nur am Seebahnhof hält. „Je zu ersetzender S-Bahn werden zwei zwölf Meter lange Busse für unsere Fahrgäste im Einsatz sein“, sagt ein Bahnsprecher.

Fahrgäste aus oder mit Zielen südlich von Starnberg, darunter Possenhofen, Feldafing und Tutzing, können am Seebahnhof in die Werdenfelsbahn umsteigen, die während dieser Zeit außerplanmäßig alle S-Bahn-Haltepunkte in südlicher Richtung anfährt. Abgehängt vom SEV ist der Bahnhof Starnberg Nord. „Die Station Starnberg Nord fahren wir aufgrund der Verkehrssituation nicht an“, erklärt der Bahnsprecher.

Warum beginnt und endet der SEV schon in Gauting und nicht erst in Starnberg Nord?

„Starnberg Nord ist bahnbetrieblich gesehen kein Bahnhof, sondern ein Haltepunkt“, erläutert der Sprecher. „Hier können keine S-Bahnen wenden, da es die dafür notwendigen Weichen und Signale an einem Haltepunkt nicht gibt.“

Und warum gibt es keine Pendel-S-Bahn zwischen Starnberg See und Tutzing?

Durch die Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs in Starnberg seien eingesetzte Fahrzeuge vom Rest des S-Bahn-Netzes abgeschnitten, erklärt eine Bahnsprecherin. „Dies ist jedoch nur eine begrenzte Zeit möglich, da technische Nachschauen notwendig werden oder defekte Komponenten repariert werden müssen. Auch die notwendige Reinigung kann an Außenbahnhöfen nicht vollumfänglich durchgeführt werden, unter anderem auch wegen Umweltauflagen.“ Daher hielten ersatzweise die Züge der Werdenfelsbahn in Possenhofen und in Feldafing. „Diese sind bis in den Abend weitgehend im Halbstundentakt unterwegs.“

Welche Strecke nimmt der SEV zwischen Gauting und Starnberg, da ja auch die Staatsstraße durch das Mühltal gesperrt ist?

Anders als die ausgeschilderte Umleitung für den Straßenverkehr über Königswiesen, fahren die Busse des Schienenersatzverkehrs vom Gautinger Bahnhof aus über die Rafael-Katz-Straße und die Ammerseestraße nach Unterbrunn und von dort aus weiter auf die Staatsstraße (Umfahrung Unterbrunn-Oberbrunn) Richtung Starnberg. Die Haltestelle für den SEV am Seebahnhof in Starnberg befindet sich zwischen Wittelsbacherstraße und Theresienstraße, vor dem Rondell am Bayerischen Hof.

Und was ist mit dem Busverkehr in Starnberg?

Wie der MVV mitteilt, beginnen und enden alle Fahrten der Stadtbuslinien 901 und 902 zwischen 24. August und 6. September von montags bis samstags am Bahnhof See. Der Abschnitt zum Bahnhof Nord entfällt in beiden Richtungen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Linie X970 (Starnberg-Bad Tölz) auszuweichen, die im 20-Minuten-Takt fährt. An Sonntagen ist es wieder anders. Da komme es auf den Linien 901 und 902 „zu kleineren Fahrplananpassungen“, so der MVV.

Die Stadtbuslinie 903 (Starnberg-Perchting) wird vom 24. August bis einschließlich 6. September komplett eingestellt. Der MVV empfiehlt, auf andere Linien auszuweichen, zum Beispiel an den Haltestellen „Klinikum-MediCenter“ (Linien X900, 901, 902 und 955) sowie „Söcking Staatssiedlung“ und in Perchting (Linien 950 und 951).

Wegen der B 2-Sperrung kommt es auch bei den Regionalbuslinien 904, 961 und 975 zu Änderungen. Alle Fahrten der Linie 975 zwischen Starnberg Nord und Starnberg See entfallen. Fahrgäste können ersatzweise die Linien X970 (montags bis samstags) sowie 901 oder 902 (sonntags) nutzen. Zudem kann die Haltestelle „Moosstraße“ im Gewerbegebiet von allen Fahrten in Richtung Percha nicht angefahren werden. Auch diese Beeinträchtigungen dauern vom 24. August bis zum 6. September.