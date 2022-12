Hilfreiche Tipps: So gibt es im Winter keinen Ärger mit der Biotonne

Biotonnen müssen auch im Winter entleert werden - damit das auch funktioniert, ist einiges zu beachten. © Fredrik von Erichsen, dpa

Das Unternehmen AWISTA-Starnberg gibt Tipps zum Umgang mit der Biotonne im Winter - damit der Abfall auch abgefahren werden kann.

Landkreis – Das Kommunalunternehmen AWISTA-Starnberg appelliert an die Bürger im Landkreis Starnberg, bei der Biotonne im Winter einiges zu berücksichtigen. „Im Winter kommt es immer wieder vor, dass Bioabfälle in der Biotonne festfrieren. Das kann dazu führen, dass manche Tonnen nur teilweise oder gar nicht entleert werden können“, heißt es in einer Mitteilung. Sollte das bei einer Biotonne der Fall sein, weil der Bioabfall festgefroren ist oder sich verkantet hat, bestehe kein Anspruch auf Nachleerung, erklärt das AWISTA und gibt diese Tipps:

Keine flüssigen oder zu nassen Abfälle in die Biotonne geben. Zu feuchte oder nasse Bioabfälle vorher trocknen, abtropfen lassen oder in kompostierbare Papiertüten oder Küchenkrepppapier einpacken. Feuchtes Laub friert besonders gerne fest, daher vor Entleerung das Laub mit Hilfe von Spaten oder Stäben von den Seiten der Biotonne vorsichtig lösen.

Vor dem Befüllen der Biotonne den Boden mit Strauchwerk, Ästen oder ähnlich luftigen Materialien auslegen. Damit kann die Gefahr des Festfrierens am Boden erheblich reduziert werden.

Falls möglich, sollte die Biotonne in der Zeit vor der Leerung nicht an einem der Kälte besonders ausgesetzten Platz aufgestellt werden. Ein Standort an einer Hauswand oder in einer Garage kann schon viel helfen.

Falls der Inhalt schon festgefroren ist, kann er mit Hilfe eines langen Stabs oder mit dem Spaten aufgelockert oder vom Tonnenrand gelöst werden. Aber Vorsicht: Bei Frost wird der Kunststoff der Tonne spröde und anfälliger für Beschädigungen.

Generell bittet das AWISTA darum, kein Plastik in die Biotonne zu werfen, auch keine kompostierbaren Plastiktüten. „Was in die Biotonne gehört, zeigt die Trennliste aus dem Leitfaden ,Biomüll richtig entsorgen‘, das durch das AWISTA-Starnberg herausgegeben wird und an allen 17 Wertstoffhöfen oder in der Geschäftsstelle, Moosstraße 5, 82319 Starnberg erhältlich ist.“ Infos auch auf www.awista-starnberg.de/bioabfall.