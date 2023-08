So klappt’s mit der Kommunikation

Von: Peter Schiebel

So wie hier am Spielplatz Nepomuk im Bucentaurpark stehen nun an insgesamt sechs Stellen im Starnberger Stadtgebiet diese Kommunikationstafeln. Elisabeth Kraft (l.) vom Inklusionsbeirat war die Ideengeberin, Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Inklusion. © Stadtverwaltung

Die Stadt Starnberg hat an sechs Schulhöfen und Spielplätzen sogenannte Kommunikationstafeln aufstellen lassen. Jede zeigt 66 Symbole, mit deren Hilfe Kinder und Erwachsene miteinander kommunizieren können, die aus welchen Gründen auch immer Probleme mit der Sprache haben.

Starnberg – „Ja“ oder „Nein“. „Wippen“ oder „Rutschen“. „Bank“ oder „Nach Hause“. Das sind nur sechs von insgesamt 66 Begriffen, die mit Symbolen auf den Kommunikationstafeln dargestellt sind, die seit diesen Tagen an sechs öffentlichen Plätzen in Starnberg stehen. „Sie dienen dazu, sowohl Kindern, die nicht verbal kommunizieren können, als auch Kindern mit begrenzten Deutschkenntnissen die Kommunikation zu erleichtern“, erklärt Rathaussprecherin Lena Choi. Wer also zum Beispiel mit einem anderen Kind spielen möchte, dessen Sprache aber nicht versteht oder sich selbst nicht oder nur schwer äußern kann, geht einfach zur Tafel, zeigt auf das entsprechende Symbol – und schon sollte die Sprachbarriere überwunden sein.

Ganz bewusst hat sich die Stadt für Standorte entschieden, an denen Kinder und deren Eltern aufeinandertreffen. Die Tafeln stehen an der Grundschule Percha, auf dem Schulhof der Grundschule an der Ferdinand-Maria-Straße, am Hirschanger-Kindergarten, am Spielplatz im Hanau-Park in Söcking, am Spielplatz Nepomuk im Bucentaurpark und am Spielplatz an der Seepromenade. „Es ist von großer Bedeutung, das Thema Inklusion in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen“, betont Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk. „Dies kann dazu beitragen, die Sichtweise der Menschen zu verändern und das Bewusstsein dafür zu schärfen.“

Eine Mutter hatte die Idee

Ideengeberin der Aktion war Elisabeth Kraft. Die 41 Jahre alte gebürtige Südtirolerin lebt seit rund zehn Jahren in Starnberg und hat einen neun Jahre alten Sohn, der von Geburt an an einer schweren Sprachstörung leidet. Sie gehört als Elternteil eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen dem Inklusionsbeirat der Stadt an. Mit ihrem Sohn und Bruder kommuniziert die Familie zu Hause unter anderem über ein Tablet, auf dem in verschiedenen Ordnern ebenfalls Symbole angeordnet sind, mit deren Hilfe der Neunjährige seine Wünsche und Bedürfnisse äußern kann. Sie habe es aber auch selbst erlebt, wie schwer es ohne solche Hilfsmittel sein kann, sagt Elisabeth Kraft. „Es ist immer wieder passiert, dass mein Sohn im Spiel mit anderen Kindern an seine Grenzen gekommen ist, weil er sich nicht ausdrücken konnte“, erklärt sie. „Es ist als Elternteil nicht schön, wenn man sich dann rechtfertigen muss.“

Die neuen Tafeln findet sie auch von daher einen großen Gewinn. „Sie sind hilfreich und schaffen eine Möglichkeit zur Kommunikation, wenn man keine gemeinsame Sprache hat“, sagt Elisabeth Kraft. Dazu verdeutlichten die Tafeln, wie wichtig Inklusion auch bei unsichtbaren Behinderungen sei, zum Beispiel bei Autismus. Die Kommunikationstafeln stammen vom Autismusverlag, der im schweizerischen St. Gallen ansässig ist.

Sie sei sehr stolz darauf, dass die Tafeln ausgerechnet in ihrer Wahlheimat Starnberg auch an öffentlich zugänglichen Spielplätzen aufgestellt worden seien, sagt Elisabeth Kraft. „Das habe ich so noch nicht gekannt.“ Dass ihr Beitrag darüber in entsprechenden Gruppen in Sozialen Medien innerhalb eines Tages 230 Interaktionen ausgelöst habe, erfülle sie mit Freude.