So klingt Starnberg

Von: Peter Schiebel

Sie hören genau hin (v.l.): Eileen Körner vom Kulturbüro der Stadt, die Referentin des Hörpfade-Projekts, Dr. Alexandra Hessler, VHS-Vorsitzender Tim Weidner und Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl hören sich an der Seepromenade eine Episode an. F.: aj © Photographer: Andrea Jaksch

Mehr als ein Dutzend „Hörpfade“ gibt es mittlerweile in Starnberg. Dabei handelt es sich um zumeist 90 Sekunden bis vier Minuten lange Episoden, in denen ein spezielles Thema behandelt wird. Die jüngsten Hörpfade hat die Volkshochschule am Freitag vorgestellt.

Starnberg – Es knarzen die Treppen der alten Villa Bayerlein. Draußen am Bahnhofplatz rauscht der Verkehrslärm. In der Unterführung am Heimatmuseum wird der Ton derweil etwas gedämpfter. Starnberg zu hören statt zu sehen schärft die Sinne auf eine ganz eigene Weise. Seit 2017 gibt es an der Volkshochschule Starnberger See (VHS) das Projekt „Hörpfade“. Dabei produzieren Teilnehmer des entsprechenden VHS-Kurses kleine Episoden über die Stadt. Bayernweit einzigartig ist die Kooperation mit dem Campus Benediktbeuern der Katholischen Stiftungshochschule München und mit Bewohnern des Wohnheims der Lebenshilfe Starnberg am Prinzenweg. „Inklusiv und integrativ durch Starnberg“, heißt denn auch das Motto.

Mehr als ein Dutzend Episoden gibt es mittlerweile, die jüngsten davon präsentierte die VHS am Freitag im Beisein von Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl. Die Beiträge sind zumeist zwischen 90 Sekunden und vier Minuten lang und behandeln ein spezielles Thema, zum Beispiel die Armleuchteralge im Starnberger See oder das frühere Undosa-Wellenbad – oder sie gehen einer bestimmten Frage nach, etwa woher das Wasser im See kommt oder warum die Rückseite des Bahnhofsgebäudes am See die repräsentativere Seite ist.

Tim Weidner, der Vorsitzende der Starnberger VHS, sprach von einem „ganz tollen Projekt“ und bedankte sich bei der Stadt für die Unterstützung. „Die Teilnehmer wurden unglaublich kreativ“, schilderte Projektleiterin Dr. Alexandra Hessler. Besonders spannend sie die Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gewesen. Gerade die Bewohner vom Prinzenweg hätten unglaublich viel Spontaneität an den Tag gelegt und viele Idee eingebracht.

Die Ergebnisse kann sich nun jeder anhören. Sie sind auf der Internetseite der VHS (vhs-starnberger-see.de) im Bereich „Hörpfade“ zu finden, können dort angehört oder auch auf ein mobiles Gerät heruntergeladen werden, um sich den Beitrag passgenau während eines Spaziergangs anzuhören. Zu jeder Folge sind nämlich auch die GPS-Koordinaten angegeben, um die beschriebenen oder besprochenen Stellen punktgenau zu finden. Mehr Informationen gibt es auch auf der Internetseite br.de/hoerpfade, da die Stiftung Zuhören des Bayerischen Rundfunks zusammen mit dem Bayerischen Volkshochschulverband das Projekt landesweit angestoßen hatte.

Geeignet sind die „Hörpfade“ für Einheimische, die Starnberg einmal anders erleben möchten, aber auch „als kleiner Audioguide“ für Touristen, wie Projektleiterin Hessler erklärte. Weidner sprach von „informativer Unterhaltung“. Dass es in späteren Semestern weitere „Hörpfade“ geben wird, halten alle Beteiligten für möglich. „Wenn neue Ideen kommen, darf das Projekt gerne weitergehen“, betonte Weidner.

Bis dahin können sich Interessierte an den Beiträgen zum Beispiel über eine Dampferfahrt am Starnberger See, über das Starnberger Stadtwappen und über das Ilse-Kubaschewski-Haus („Ein Hauch von Hollywood in Starnberg“) erfreuen.